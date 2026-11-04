Premios Xataka Verisure 2026: estos son los finalistas

Tras unas intensas jornadas de votaciones, al fin están aquí. Ya conocemos los finalistas a los Premios Xataka Verisure 2026, es decir, los productos que vosotros, nuestros xatakeros, habéis seleccionado para verse las caras en la gran fiesta de la tecnología que celebraremos el próximo 17 de noviembre en los Cines Capitol de Madrid.

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Con los finalistas ya sobre la mesa, llega el momento de sumar vuestros votos a los del jurado interno y externo para decidir los ganadores. Si quieres vivir la gala de primera mano y en vivo, recuerda que puedes conseguir tu entrada de forma totalmente gratuita en este enlace. Y si no puedes acompañarnos en persona, no te preocupes, porque podrás seguir la gala en streaming. Dicho lo cual, he aquí los finalistas de cada categoría.

Mejores móviles

Mejor móvil calidad/precio

Mejor móvil de gama alta

Mejor móvil premium

Mejor móvil plegable

Mejor móvil fotográfico

Mejor tablet y smartwatch

Mejor tablet

Mejor smartwatch

Mejores ordenadores y accesorios

Mejor ordenador portátil

Mejor portátil gaming

Mejor componente de ordenador

Mejor monitor

Mejor portátil convertible

Mejores televisores y dispositivos de sonido

Mejor televisor innovador

Mejor televisor de gama alta

Mejor televisor calidad/precio

Mejores auriculares

Mejor altavoz

Mejores dispositivos conectados en el hogar

Mejor dispositivo de domótica

Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza

Mejor lavadora

Mejor frigorífico

Mejor freidora de aire

Mejor router

Mejores coches tecnológicos

Mejor coche eléctrico

Mejor coche híbrido

Mejor plataforma de streaming

Mejores herramientas de IA

Mejor chatbot o IA conversacional

Mejor suite de productividad

Mejor herramienta de generación de imágenes

Mejor herramienta de generación de vídeo

Cómo se escogen los ganadores de los Premios Xataka

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: en la primera fase, vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

El jurado de los Premios Xataka Verisure 2026

El jurado de los Premios Xataka Verisure 2026 lo componen periodistas expertos en tecnología, tanto de Xataka como de otros medios, que prueban la mayoría de las tecnologías y productos que se lanzan al mercado.

Jurado interno:

Roberto Jiménez , Head of Publishing Webedia España

, Head of Publishing Webedia España María González , Publisher Webedia Tech y directora de Xataka

, Publisher Webedia Tech y directora de Xataka César Muela , Coordinador Tech de Webedia Tech

, Coordinador Tech de Webedia Tech Jose García , Responsable de Productos de Xataka

, Responsable de Productos de Xataka Javier Pastor , editor de Xataka

, editor de Xataka Amparo Babiloni , editora de Xataka

, editora de Xataka Alejandro Alcolea , editor de Xataka

, editor de Xataka Iván Linares , editor de Xataka Móvil

, editor de Xataka Móvil Noelia Hontoria , editora de Xataka Móvil

, editora de Xataka Móvil Pepu Ricca , editor de Xataka Móvil

, editor de Xataka Móvil Javier Penalva , editor de Xataka

, editor de Xataka Eva Rodríguez , editora de Xataka

, editora de Xataka Laura López, editora de Xataka

Jurado externo:

Ana Muñoz de Frutos , redactora jefe de Computer Hoy

, redactora jefe de Computer Hoy Christian Collado , responsable de Tecnología y Consumo en La Razón

, responsable de Tecnología y Consumo en La Razón Espe Hernández , periodista de Tecnología y Motor en GizTab

, periodista de Tecnología y Motor en GizTab Elena Santos , ChicaGeek

, ChicaGeek Carlos Santaengracia , co-fundador de Topes de Gama

, co-fundador de Topes de Gama Chema Flores , jefe de sección de tecnología de EL ESPAÑOL (Omicrono y El Androide Libre)

, jefe de sección de tecnología de EL ESPAÑOL (Omicrono y El Androide Libre) Pablo Rosillo , co-fundador en dBeta

, co-fundador en dBeta Álex Barredo, podcaster en Mixx.io

Jurado especial IA

Nerea Luis Mingueza , divulgadora en IA y cofundadora de Lumi Lab

, divulgadora en IA y cofundadora de Lumi Lab Esther Miguel , responsable de calidad e innovación en Webedia

, responsable de calidad e innovación en Webedia Isabel Martínez , directora creativa y colaboradora de OpenAI

, directora creativa y colaboradora de OpenAI Antonio Ortiz , podcaster y divulgador en Monos Estocásticos

, podcaster y divulgador en Monos Estocásticos Julián Estévez, profesor de Ingeniería en la Universidad del País Vasco

Jurado especial serie/película:

Alejandro G. Calvo , publisher Webedia Movies y director de SensaCine

, publisher Webedia Movies y director de SensaCine John Tones , editor de Xataka

, editor de Xataka Sara Heredia , redactora jefe de SensaCine

, redactora jefe de SensaCine Alicia Pérez , redactora de SensaCine

, redactora de SensaCine Mikel Zorrilla , editor de Espinof

, editor de Espinof Juan Luis Caviaro, director de Espinof

Jurado especial movilidad:

Jesús Martín , director de Motorpasión

, director de Motorpasión Victoria Fuentes , editora en Motorpasión

, editora en Motorpasión Daniel Murias , editor en Motorpasión

, editor en Motorpasión Alberto de la Torre, editor de Xataka

Cómo seguir la Gala de los Premios Xataka Verisure 2026 en directo

La ceremonia de entrega de los Premios Xataka Verisure 2026, en la que anunciaremos los ganadores, tendrá lugar el 17 de noviembre en los Cines Capitol de Madrid. Todavía quedan entradas y puedes conseguirlas aquí. Si quieres seguirla en vivo y no perderte nada, también podrás hacerlo a través de xataka.com. ¡Te esperamos!