Premios Xataka Verisure 2026: estos son los finalistas

Tras unas intensas jornadas de votaciones, al fin están aquí. Ya conocemos los finalistas a los Premios Xataka Verisure 2026, es decir, los productos que vosotros, nuestros xatakeros, habéis seleccionado para verse las caras en la gran fiesta de la tecnología que celebraremos el próximo 17 de noviembre en los Cines Capitol de Madrid.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio.
Con los finalistas ya sobre la mesa, llega el momento de sumar vuestros votos a los del jurado interno y externo para decidir los ganadores. Si quieres vivir la gala de primera mano y en vivo, recuerda que puedes conseguir tu entrada de forma totalmente gratuita en este enlace. Y si no puedes acompañarnos en persona, no te preocupes, porque podrás seguir la gala en streaming. Dicho lo cual, he aquí los finalistas de cada categoría.
Índice de Contenidos (45)
- Mejores móviles
- Mejor móvil calidad/precio
- Mejor móvil de gama alta
- Mejor móvil premium
- Mejor móvil plegable
- Mejor móvil fotográfico
- Mejor tablet y smartwatch
- Mejor tablet
- Mejor smartwatch
- Mejores ordenadores y accesorios
- Mejor ordenador portátil
- Mejor portátil gaming
- Mejor componente de ordenador
- Mejor monitor
- Mejor portátil convertible
- Mejores televisores y dispositivos de sonido
- Mejor televisor innovador
- Mejor televisor de gama alta
- Mejor televisor calidad/precio
- Mejores auriculares
- Mejor altavoz
- Mejores dispositivos conectados en el hogar
- Mejor dispositivo de domótica
- Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza
- Mejor lavadora
- Mejor frigorífico
- Mejor freidora de aire
- Mejor router
- Mejores coches tecnológicos
- Mejor coche eléctrico
- Mejor coche híbrido
- Mejor plataforma de streaming
- Mejores herramientas de IA
- Mejor chatbot o IA conversacional
- Mejor suite de productividad
- Mejor herramienta de generación de imágenes
- Mejor herramienta de generación de vídeo
- Cómo se escogen los ganadores de los Premios Xataka
- El jurado de los Premios Xataka Verisure 2026
- Jurado interno:
- Jurado externo:
- Jurado especial IA
- Jurado especial serie/película:
- Jurado especial movilidad:
- Cómo seguir la Gala de los Premios Xataka Verisure 2026 en directo
Mejores móviles
Mejor móvil calidad/precio
- Google Pixel 10a
- motorola edge 70 Fusion
- Nothing Phone (4a) Pro
- OPPO Reno16 5G
- POCO F8 Pro
- Samsung Galaxy A57 5G
- Redmi Note 17 Pro Max 5G
Mejor móvil de gama alta
- Apple iPhone 17e
- Google Pixel 11
- motorola edge 70 Pro
- OPPO Find X9
- POCO F9 Pro
- Samsung Galaxy S26
- Xiaomi 17
Mejor móvil premium
- Apple iPhone 18 Pro Max
- Google Pixel 11 Pro XL
- HONOR Magic8 Pro
- OPPO Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- vivo X300 Ultra
- Xiaomi 17 Ultra
Mejor móvil plegable
- Apple iPhone Duo
- HONOR Magic V6
- HUAWEI Mate X7
- motorola razr Fold
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
- vivo X Fold6
Mejor móvil fotográfico
- Apple iPhone 18 Pro Max
- Google Pixel 11 Pro
- OPPO Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Sony Xperia 1 VIII
- vivo X300 Ultra
- Xiaomi 17 Ultra
Mejor tablet y smartwatch
Mejor tablet
- Apple iPad Air de 13 pulgadas (M4)
- HONOR MagicPad4
- HUAWEI MatePad Pro Max
- Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2
- OPPO Pad 5
- Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
- Xiaomi Pad 8 Pro
Mejor smartwatch
- Apple Watch Series 12
- Garmin fēnix 9 Pro
- Google Pixel Watch 5
- HUAWEI WATCH GT 7 Pro
- OPPO Watch X3
- Samsung Galaxy Watch9
- Xiaomi Watch 5
Mejores ordenadores y accesorios
Mejor ordenador portátil
- Apple MacBook Pro 16 (M5 Pro)
- ASUS Zenbook A16
- Dell XPS 16 (2026)
- HP OmniBook Ultra 14
- Lenovo Yoga Pro 9n
- LG gram Pro de 16 pulgadas
- Samsung Galaxy Book6 Ultra
Mejor portátil gaming
- Acer Predator Helios 18 AI
- ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
- Dell Alienware 16 Area-51
- Gigabyte AORUS MASTER 16 GEN 2 (AM6J)
- HP HyperX OMEN MAX
- Lenovo Legion 7a Gen 11
- MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic
Mejor componente de ordenador
- AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (CPU)
- ASUS ROG Cronox (caja para PC)
- GIGABYTE Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12G (tarjeta gráfica)
- Intel Core Ultra 7 270K Plus (CPU)
- Noctua NL-LC1-42 (refrigeración líquida)
- PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB GDDR6 (tarjeta gráfica)
- Samsung Portable SSD P9 USB 4.0 Gen3x2 (unidad SSD externa)
Mejor monitor
- AOC AGON PRO AG326UZD2
- Apple Studio Display XDR
- ASUS ProArt Display OLED PA32USD
- Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED - U3226Q
- Lenovo Yoga Pro 27UD-10
- LG UltraGear 39GX950B-B
- Samsung Odyssey OLED G8 G80SH
Mejor portátil convertible
- Acer TravelMate P4 Spin 14 AI
- ASUS ProArt GoPro Edition PX13
- Dell Pro 7 14 2-in-1 (P704260, Intel)
- HP EliteBook X Flip G2i Next Gen AI de 14 pulgadas
- Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11 (16" NVIDIA)
- Microsoft Surface Pro, 13 pulgadas (12.ª edición, Snapdragon)
- MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XM
Mejores televisores y dispositivos de sonido
Mejor televisor innovador
- Haier M92 Series MINI LED (por su diseño Zero Gap)
- Hisense Serie MicroLED TV 136MX (por su pantalla MicroLED gigante)
- LG OLED evo AI W6 Wallpaper (por sus 9 mm de grosor y conectividad HDMI inalámbrica)
- Samsung S99H (por su compatibilidad con Wireless One Connect y su diseño FloatLayer)
- Sony BRAVIA 9 II (por su tecnología True RGB)
- TCL X11L SQD-Mini LED (por el nuevo panel WHVA 2.0 Ultra y los SuperQuantum Dots)
- Xiaomi TV S Mini LED 2026 (por democratizar el Mini LED de gran diagonal)
Mejor televisor de gama alta
- Hisense RGB MiniLED UR9S
- LG OLED Evo G6
- Philips OLED+ 951
- Samsung Micro RGB R95H
- Sony BRAVIA 9 II True RGB
- TCL RM9L RGB-Mini LED
Mejor televisor calidad/precio
- Hisense UR8S RGB MiniLED
- LG QNED evo MiniLED AI QNED87
- Philips PQS9001 QLED 2026
- Samsung QN80H Neo QLED
- Sony BRAVIA 3 II
- TCL C7L TV SQD-Mini LED
- Xiaomi TV S Mini LED 2026
Mejores auriculares
- Anker soundcore Space 2 Pro
- Apple AirPods 5
- HUAWEI FreeBuds Pro 5
- JBL Quantum 850
- Nothing Headphone (1) Pro
- Sony WF-1000XM6
- Xiaomi Buds 6
Mejor altavoz
- Anker soundcore Boom Go 3i
- CMF Speaker M
- JBL PartyBox Ultimate 2
- LG xboom La Bestia Power 9000
- Marshall Stanmore IV
- Sonos Play
- Xiaomi Sound Play
Mejores dispositivos conectados en el hogar
Mejor dispositivo de domótica
- Dreame MF10 (ventilador sin aspas)
- Amazon Fire TV Stick 4K
- Hisense PX4-PRO (proyector)
- LG CineBeam HU925V (proyector)
- Ninja AutoBarista Pro
- Samsung The Freestyle+
- Xiaomi Smart Camera C701 Pro (cámara de vigilancia)
Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza
- Dreame X60 Pro Ultra Complete (robot aspirador)
- Dyson Spot+Scrub AI (robot aspirador)
- Ecovacs DEEBOT X12S OmniCyclone (robot aspirador)
- iRobot Roomba Max 875 Combo con base AutoWash (robot aspirador)
- Roborock Saros 20 Flow Complete (robot aspirador)
- Rowenta X-Force Flex 16.60 (aspirador sin cables)
- Xiaomi Robot Vacuum 6 Max (robot aspirador)
Mejor lavadora
- Beko BM3WFU41041W
- Corberó CLA8J14WTH
- Fagor 5FE-10714X
- Hisense WF1I9042BTP2
- LG F4WR7511AGH
- Samsung Bespoke AI 9Kg WF90H09C4ST2
- Xiaomi Mijia Front Load Washer 7 kg
Mejor frigorífico
- Fagor 3FFK-6980X
- Haier Colección Horizon HCW99F18DIMB
- Hisense RQ600P7SKE
- LG InstaView GMVW50DDMB
- Samsung French Door Bespoke AI Family Hub
- Siemens iQ500 2026 KB96NADD1
- Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L
Mejor freidora de aire
- Bosch Serie 6 Doble Vertical
- COSORI ICONIC Single
- Dreame Tasti
- Moulinex Dual Easy Fry Stack
- Ninja XL CRISPi Pro
- Philips serie 4000 Airfryer de doble cesta apilada
- Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L
Mejor router
- ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI
- D-Link BE3600 Wi-Fi 7 Smart Router R36
- devolo WiFi 7 BE6500 Router
- FRITZ!Box 5690 XGS
- HUAWEI Mesh X3 Pro
- Movistar WiFi 7
- TP-Link Archer 8 Ultra
Mejores coches tecnológicos
Mejor coche eléctrico
- BMW i3
- BYD ATTO 3 EVO
- Hyundai IONIQ 3
- Renault Twingo E-Tech
- Tesla Model 3 Tracción Trasera
- Toyota C-HR+
- Volvo EX60
Mejor coche híbrido
- BYD DOLPHIN G DM-i
- EBRO s900 PHEV
- Mazda CX-5
- OMODA 7 SHS
- Renault Clio full hybrid E-Tech
- Toyota RAV4 PHEV
- Volvo XC60 PHEV
Mejor plataforma de streaming
Mejores herramientas de IA
Mejor chatbot o IA conversacional
- ChatGPT (OpenAI)
- Claude (Anthropic)
- Copilot (Microsoft)
- DeepSeek (DeepSeek)
- Gemini (Google)
- Mistral (Mistral)
- Perplexity (Perplexity)
Mejor suite de productividad
- Canva AI 2.0
- ChatGPT Work
- Claude Cowork
- Google Workspace + Gemini Spark
- Microsoft Copilot
- Notion 3.3 Custom Agents
- Zoho Workplace
Mejor herramienta de generación de imágenes
- Adobe Firefly Image Model 5 (Adobe)
- Canva IA (Canva)
- Gemini Nano Banana 2.1 (Google)
- GPT Images 2.5 (OpenAI)
- Grok Imagine 2.0 (xAI)
- Higgsfield AI (varios modelos)
- Magnific One (varios modelos)
Mejor herramienta de generación de vídeo
- Gemini Omni (Google)
- Grok Imagine (xAI)
- Higgsfield (varios modelos)
- Kling AI (Kuaishou)
- Luma (Luma AI)
- Magnific (Magnific)
- Seedance (ByteDance)
Cómo se escogen los ganadores de los Premios Xataka
Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:
- Votación del público: en la primera fase, vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría.
- Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido.
- Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.
En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.
El jurado de los Premios Xataka Verisure 2026
El jurado de los Premios Xataka Verisure 2026 lo componen periodistas expertos en tecnología, tanto de Xataka como de otros medios, que prueban la mayoría de las tecnologías y productos que se lanzan al mercado.
Jurado interno:
- Roberto Jiménez, Head of Publishing Webedia España
- María González, Publisher Webedia Tech y directora de Xataka
- César Muela, Coordinador Tech de Webedia Tech
- Jose García, Responsable de Productos de Xataka
- Javier Pastor, editor de Xataka
- Amparo Babiloni, editora de Xataka
- Alejandro Alcolea, editor de Xataka
- Iván Linares, editor de Xataka Móvil
- Noelia Hontoria, editora de Xataka Móvil
- Pepu Ricca, editor de Xataka Móvil
- Javier Penalva, editor de Xataka
- Eva Rodríguez, editora de Xataka
- Laura López, editora de Xataka
Jurado externo:
- Ana Muñoz de Frutos, redactora jefe de Computer Hoy
- Christian Collado, responsable de Tecnología y Consumo en La Razón
- Espe Hernández, periodista de Tecnología y Motor en GizTab
- Elena Santos, ChicaGeek
- Carlos Santaengracia, co-fundador de Topes de Gama
- Chema Flores, jefe de sección de tecnología de EL ESPAÑOL (Omicrono y El Androide Libre)
- Pablo Rosillo, co-fundador en dBeta
- Álex Barredo, podcaster en Mixx.io
Jurado especial IA
- Nerea Luis Mingueza, divulgadora en IA y cofundadora de Lumi Lab
- Esther Miguel, responsable de calidad e innovación en Webedia
- Isabel Martínez, directora creativa y colaboradora de OpenAI
- Antonio Ortiz, podcaster y divulgador en Monos Estocásticos
- Julián Estévez, profesor de Ingeniería en la Universidad del País Vasco
Jurado especial serie/película:
- Alejandro G. Calvo, publisher Webedia Movies y director de SensaCine
- John Tones, editor de Xataka
- Sara Heredia, redactora jefe de SensaCine
- Alicia Pérez, redactora de SensaCine
- Mikel Zorrilla, editor de Espinof
- Juan Luis Caviaro, director de Espinof
Jurado especial movilidad:
- Jesús Martín, director de Motorpasión
- Victoria Fuentes, editora en Motorpasión
- Daniel Murias, editor en Motorpasión
- Alberto de la Torre, editor de Xataka
Cómo seguir la Gala de los Premios Xataka Verisure 2026 en directo
La ceremonia de entrega de los Premios Xataka Verisure 2026, en la que anunciaremos los ganadores, tendrá lugar el 17 de noviembre en los Cines Capitol de Madrid. Todavía quedan entradas y puedes conseguirlas aquí. Si quieres seguirla en vivo y no perderte nada, también podrás hacerlo a través de xataka.com. ¡Te esperamos!
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