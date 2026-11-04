Dreame W20: el nuevo calefactor de diseño de 2.200W que añade humidificador integrado y efecto de llama 3D

Con la llegada del frío, los emisores térmicos y calefactores auxiliares se convierten en indispensables para mantener calientes las estancias principales del hogar. Dreame acaba de ampliar su catálogo de hogar conectado en España con el Dreame W20, un calefactor eléctrico vertical de 2.200 W que buscas diferenciarse del resto integrando humidificación de aire y un efecto visual de chimenea. Su precio es de 199 euros.

Emisión de calor por grafeno, 2.200 W y humidificación de 360º

Este calefactor está diseñado como una solución de calefacción complementaria rápida para salones o dormitorios, prometiendo flujo de aire caliente en tan solo dos segundos desde su encendido.

Para lograrlo, combina una potencia de 2.200 W ajustables en tres niveles con una resistencia PTC autorregulable reforzada con tecnología de grafeno para acelerar la transmisión del calor rápidamente.

Para combatir el problema habitual del aire seco que generan los calefactores eléctricos, incorpora un depósito de 800 ml que expulsa una fina bruma de agua en 360° coordinada con el flujo de aire caliente.

Asimismo, otro de sus grandes atractivos, es el efecto llama 3D decorativo, un elemento visual que simula el movimiento de las brasas y llamas de una chimenea en su estructura virtual. Cuenta también con sensor automático antivuelco, protección contra sobrecalentamiento y bloqueo de seguridad para niños. Por último, se puede destacar que se puede controlar mediante su panel frontal táctil o a través del mando a distancia que viene incluido.

⚡ EN RESUMEN: calefactor dreame w20 ✅ LO MEJOR Función 2 en 1 (calefactor y humidificador): evita la sequedad ambiental en mucosas y garganta habitual de los calefactores sin necesidad de comprar un humidificador independiente.

evita la sequedad ambiental en mucosas y garganta habitual de los calefactores sin necesidad de comprar un humidificador independiente. Estética cuidada con efecto llama: su formato en torre con simulación de fuego encaja bien como elemento decorativo en salones modernos. ❌ LO PEOR Precio elevado para un calefactor auxiliar... Sus 199 euros suponen una inversión considerable frente a los convectores o calefactores cerámicos convencionales.

Sus 199 euros suponen una inversión considerable frente a los convectores o calefactores cerámicos convencionales. Mantenimiento del depósito de agua... Para aprovechar la humidificación habrá que rellenar y limpiar periódicamente el tanque de 800 ml para evitar acumulación de cal. 💡 CÓMPRALO SI... Sufres sequedad de garganta o picor de ojos cuando utilizas calefacción eléctrica convencional en invierno. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres calentar una vivienda entera como sistema principal. Está pensado como apoyo o para caldear estancias concretas y no sustituye a una instalación de radiadores o bomba de calor centralizada.

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Imágenes | Dreame

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