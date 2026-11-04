La "zona cero" de la demografía en Europa: entre Ourense y Zamora la fertilidad está por debajo de 1 hijo por mujer

¿Se está quedando España sin hijos? En ‘Hijos de los hombres’, la obra maestra de Alfonso Cuarón, la humanidad lleva 18 años sin un solo nacimiento y la historia transcurre en 2027. Faltan dos meses para ese vaticinio, y siguen naciendo niños, pero un mapa de Eurostat que ha circulado estos días en redes explica por qué encaja dicha comparación: en 2024 16 regiones españolas bajaron de un hijo por mujer. ¿Causas? Decenas, pero la principal preocupación no es biológica.

Qué dicen los datos. La tasa de fertilidad de la UE fue de 1,34 hijos por mujer en 2024, la más baja desde 2001, y España cerró con 1,10, solo por encima de Malta. Dentro de España, las cuatro islas canarias tienen los valores más bajos de la UE, con La Palma en 0,76.

Si dejamos esto a un lado, Eurostat cita entre las siguientes a Ourense y Pontevedra, junto a regiones de Grecia e Italia. Los datos del INE para 2024 lo confirman: Ourense 0,88, Pontevedra 0,93, Asturias 0,95, León 0,95 y Zamora 0,96. Lugo, con 1,03, queda algo por encima. A Coruña rondaba el 1,01 en 2023. En Ourense nacen 4,15 niños por cada mil habitantes, frente a los 6,49 de la media nacional.

Qué significa un 0,88. El nivel de reemplazo está en torno a 2,10, sin hablar de inmigración. Ourense, con 0,88, está en menos de la mitad. Si esa cifra se mantuviera sin migración, cada generación de mujeres sería menos de la mitad que la anterior. El propio INE avisa de que los indicadores de poblaciones pequeñas son más inestables y este dato es un histórico, no una constante, pero apunta a una dirección.

Nada nuevo. Galicia lleva sin alcanzar el nivel de reemplazo desde 1979. Un estudio de la REIS ya la situaba en 1970 en 2,26 hijos por mujer, frente a los 2,86 de la media española. En 2002 el Instituto Galego de Estatística documentaba en Galicia 0,93 hijos por mujer, y 0,80 a Lugo y Ourense. Después llegó el boom y la inmigración, y España llegó a rozar los 1,5 en 2008. Ya lo contamos en 2019: en el primer semestre de aquel año Galicia registró 7.600 nacimientos y más de 16.000 muertes, el doble.

Maternidad tardía. Eurostat apunta como causas la mayor formación de las gestantes, donde se opta por carreras profesionales antes de tener hijos. El empleo precario y el coste de la vivienda y de criar son determinantes. Frente a los 31,9 de la UE, en 2024, la mediana de edad de las madres era de 34,7 años en A Coruña y León y de 34,5 en Pontevedra.

Ellas deciden. La fecundidad es la suma de innumerables decisiones privadas, y las encuestas apuntan a que muchas mujeres acaban teniendo menos hijos de los que querrían: según la Encuesta de Fecundidad del INE, casi tres de cada cuatro desearían tener al menos dos y, a partir de los 35, los motivos más citados para quedarse cortas son laborales, económicos o de conciliación.

Y presionar nunca es la vía. Polonia aprobó en 2020 un veto casi absoluto al aborto y en 2024 su fecundidad bajó a 1,099, un mínimo histórico, sin que pueda atribuirse solo a la ley, porque la caída viene de antes. El propio Gobierno que impulsó las ayudas “500+” admitió en 2020 que no habían elevado la fecundidad a largo plazo. En 2022, el 52 % de los polacos y el 67 % de las polacas creía que la ley hacía a la gente menos dispuesta a tener hijos. En EE.UU., un estudio de JAMA halló 22.181 nacimientos más de los esperados en los primeros 14 estados que restringieron el aborto, aunque a la vez subió la mortalidad infantil.

El efecto generación. Las nacidas en los noventa, cuando la fecundidad estaba en mínimos, son las que ahora tienen edad de ser madres, y son menos. A esto se suma que la inmigración, la cual sostiene las cifras, llega sobre todo a otros lugares: las madres nacidas en el extranjero aportaron el 33,3 % de los nacimientos en 2024. En Galicia, las extranjeras tenían 1,24 hijos por mujer y las españolas 0,96 en 2023.

Pequeño repunte. En 2025 hubo 321.164 nacimientos, un 1,0 % más, primer aumento tras años de caídas. Pero las muertes superaron a los nacimientos en 122.167 personas y el crecimiento natural fue negativo en todas las comunidades. En el primer semestre de 2026 se registraron 156.887 nacimientos, un 1,07 % más, con Galicia perdiendo nacimientos y Asturias ganándolos. El INE publicará en unos días los datos definitivos de 2025.

Progenie perdida. ‘Hijos de los hombres’ imaginaba cero nacimientos, un escenario de no retorno, pero con un 0,88 en Ourense, todavía estamos muy lejos de algo así. Entre 2014 y 2024, dos regiones del noroeste de España estuvieron entre las que tuvieron pérdidas naturales de población superiores al 10 por mil, según Eurostat.

La baja es contributiva; el cuidado, no. En España, desde julio de 2025, cada progenitor dispone de diecinueve semanas de permiso por nacimiento al 100 % de la base reguladora. El desamparo asoma después: la excedencia por cuidado de hijos, de hasta tres años, no devenga sueldo y nadie ingresa cuotas a nombre del trabajador mientras dura, aunque el tiempo se computa como cotizado.

El sistema lo remienda con 112 días de cotización ficticia por parto y hasta 270 por hijo y con un complemento de 36,90 euros mensuales por hijo, hasta un máximo de cuatro: parches modestos ante una brecha que persiste, pues la pensión media de jubilación de las mujeres es un 29,3 % inferior. Por comparar, Alemania equipara el cuidado a tiempo trabajado: cada hijo aporta hasta tres años de cotización obligatoria, con las cuotas a cargo del Estado, lo que hoy se traduce en hasta 127,56 euros más de pensión al mes por hijo. Tengamos estos datos en cuenta antes de buscar responsables.

Imágenes | Eurostat

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