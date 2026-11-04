Solo el 11 del 11 Lidl tendrá de oferta esta jarra térmica ideal para mantener la temperatura del café o el té durante el invierno

Ya conocemos cuáles serán las próximas ofertas que tendrá Lidl en su catálogo, y hay bastante donde elegir. El miércoles 11 de noviembre podremos comprar de oferta la jarra térmica Silvercrest por un precio de 7,11 euros. No obstante, si no queremos esperar, ya se puede comprar por 7,99 euros. Eso sí, únicamente está disponible en la tienda online y la oferta únicamente estará disponible durante el 11 de noviembre.

Como alternativa, Amazon tiene esta jarra térmica de la marca Lacor por un precio de 15,80 euros. Es más cara que la de Silvercrest, pero la boquilla es más estrecha, por lo que es más cómoda y de utilizar. También cuenta con un botón para poder utilizarla.

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Un accesorio útil y muy económico

La jarra térmica de Silvercrest está disponible en dos colores, negro y beis. Se trata de un accesorio que es ideal para los meses de invierno, ya que permite mantener la temperatura de diferentes bebidas. No obstante, también es ideal para mantener las bebidas frías en verano (yo utilizo una similar para estos meses calurosos).

Viene con un mango de madera para evitar que se caliente y la capacidad es de un litro, por lo que podremos preparar mucho café u otras bebidas como té o infusiones. Según la propia tienda, es capaz de mantener la temperatura hasta seis horas y el interior está fabricado con acero inoxidable. Eso sí, tal y como menciona Lidl, es importante tener en cuenta que no es apta para bebidas carbonatadas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la jarra térmica Silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Es muy económica .

. Tiene un mango de madera. ❌ LO PEOR Solo está disponible en la tienda online. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles preparar café, té o infusiones y quieres mantener el calor durante varias horas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres bebidas frías o si no sueles tardar varios minutos u horas en beberlas.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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