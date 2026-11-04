Google está financiando el futuro de la IA con el negocio que amenaza con destruir: su buscador clásico

Buena parte del negocio sobre el que se ha afianzado el crecimiento de Google en las últimas dos décadas se basa en un mecanismo muy simple. Tú escribes una duda en tu navegador, y el buscador te enseña una lista de enlaces entre los que se muestran algunos anuncios. Cuando alguien pincha en uno de ellos, la empresa cobra. Durante años esta dinámica les ha funcionado como un reloj.

Sin embargo, ese mecanismo se tuerce con la llegada del Modo IA, la versión del buscador en la que Gemini resuelve la consulta con un texto, no con una lista de enlaces. A los usuarios les gusta, pero deja menos espacio para anuncios y menos motivos para hacer clic. Google lo ha reconocido ante sus inversores justo cuando más dinero necesita para pagar la infraestructura de la IA.

El buscador de siempre paga la factura. Para ver el verdadero problema Google hay que mirar sus cuentas del tercer trimestre. Alphabet facturó 127.577 millones de dólares, de los que la búsqueda aportó 63.350 millones, casi la mitad del total. Esa cifra creció un 12% en el último trimestre, pero es que, en los dos trimestres anteriores, había crecido un 19% y un 17% respectivamente.

Mientras tanto, la inversión en infraestructura de la IA y sus costes de desarrollo devora el flujo de caja a un ritmo frenético. Las cuentas revelan que Google gastó 51.355 millones en equipos e instalaciones en solo tres meses, más de los 42.290 millones que generó su actividad. La partida que sostiene todo ese esfuerzo inversor es la publicidad. La división de servicios, bajo la que operan estos ingresos, obtuvo 39.157 millones de beneficio operativo, más del triple que Cloud.

Schindler admitió que el Modo IA tenía un problema. En una entrada en su blog corporativo, Sundar Pichai presumió de que las consultas crecen al mayor ritmo de los últimos cinco años. Un analista preguntó entonces por qué los ingresos no hacen lo mismo. Philipp Schindler, director comercial, citó entonces el tipo de cambio, el comercio minorista y el gasto en medios. Pero en la llamada con los accionistas en la que se presentaron los resultados, el directivo dio la clave del problema: "Cabe señalar que el fuerte crecimiento de las consultas en el Modo IA tuvo un impacto debido a la menor monetización que estábamos viendo en este modo".

Tal y como señaló Search Engine Journal, Schindler no concretó cuánto menos rinde el Modo IA ni con qué lo compara, pero su defensa es que muchas de esas preguntas son nuevas. Según recogió The Register, "la mayoría de las consultas del Modo IA son incrementales".

Sin enlaces no hay clics. En el buscador clásico, el anunciante paga por cada clic que se hace en su enlace. Es decir, Google cobra cuando alguien pincha en un enlace patrocinado de su lista de resultados. Sin embargo, el Modo IA cambia ese sistema de cobro, porque responde directamente la consulta en lugar de ofrecer una lista de enlaces por los que cobrar. Quien ya tiene la respuesta en pantalla tiene menos motivos para seguir buscándola, y sin clic que pasa por caja, el anuncio pierde su sentido.

Hay un dato que, aunque no proviene de datos oficiales de Google, ayuda a medir este impacto de la llegada del Modo IA. Según midió un estudio de Pew Research Center, con uno de esos resúmenes generados por IA, solo el 8% de las visitas acababa en un clic sobre el enlace de referencia. Sin ese resumen, el porcentaje sube hasta el 15%. Google puso en duda la metodología de este estudio. Aun así, si el patrón se repite, Google corre el riesgo de matar a su gallina de los huevos de oro, por la obstinación de impulsar una solución que ni siquiera le da huevos.

Más anuncios dentro de la respuesta. La solución que parece haber encontrado Google es meter más anuncios en las propias respuestas. El 28 de octubre llevó la publicidad del Modo IA a diez países más. Llegará al Reino Unido, Brasil y México en el cuarto trimestre. Según datos internos de la empresa en EEUU, los clics en productos patrocinados y orgánicos ya son parecidos.

Pichai defendió ante los analistas que Google se centra en "crear la mejor experiencia de usuario en la búsqueda, seguida de la monetización". Lo mismo hizo con el móvil hace una década. Mientras esa promesa se cumple, cada consulta del Modo IA hace que Google pierda un poco de dinero con respecto a una búsqueda clásica. Y el dinero para pagar la inversión en la IA que mueve ese sistema lo sigue poniendo el buscador de siempre.

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