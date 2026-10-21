Los Oppo Find X10 y Find X10 Pro Max llegan para seguir demostrando que China lleva la batuta en fotografía móvil

Aunque los presentaron hace semanas en China, Oppo acaba de confirmar los detalles del lanzamiento europeo de sus nuevos buque insignia para los próximos meses. La noticia aquí es que... no hay sorpresa. Los Oppo Find X10 y Find X10 Pro Max son dos móviles que llegan casi de la mano con los Vivo X500 para cerrar un año espectacular en cuanto a las capacidades fotográficas de los smartphones.

De hecho, ya hemos publicado el análisis del Oppo Find X10 y, aunque evidentemente un móvil de casi 1.400 euros es interesante, el protagonista del desembarco de la marca china es un modelo Pro Max que tiene una única misión: seguir difuminando la línea entre la fotografía en smartphones y las cámaras de fotos "de toda la vida".

En corto. En cuanto a especificaciones, tenemos lo esperado y los dos modelos cumplen con lo que necesita un gama premium actualmente. Comparten una muy buena pantalla, 12 GB de memoria RAM, almacenamiento UFS 4.1 y características como baterías enormes que prometen mucho en el día a día.

En lugar de venir con lo último de Qualcomm, los dos se alían con MediaTek, teniendo el Dimensity 9600 Pro fabricado en una fotolitografía de 2 nanómetros en el caso del Pro Max y por el Dimensity 9600M en 3 nanómetros para el X10 a secas. Aunque sólo cambie una letra, hay un salto entre ambos con más núcleos de alta potencia en el caso del Dimensity 9600 Pro y, además, una GPU más potente.



oppo find x10 pro max oppo find x10 PANTALLA Panel AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución de 2.772 x 1.272 píxeles Refresco de 144 Hz Brillo pico de 3.600 nits Muestreo de 3.840 Hz Panel AMOLED de 6,59 pulgadas Resolución de 2.772 x 1.272 píxeles Refresco de 144 Hz Brillo pico de 3.600 nits Muestreo de 3.840 Hz DIMENSIONES Y PESO 161,3 x 76,6 x 8,4 mm 233 gramos 156,5 x 74,3 x 8,4 mm 216 gramos PROCESADOR Mediatek Dimensity 9600 Pro Mediatek Dimensity 9600M RAM 12 GB 12 GB ALMACENAMIENTO 512 GB UFS 4.1 256 o 512 GB UFS 4.1 BATERÍA 7.150 mAh Carga de 80 W Carga inalámbrica de 50 W Carga inversa de 10 W 7.150 mAh Carga de 80 W Carga inalámbrica de 50 W Carga inversa de 10 W SISTEMA OPERATIVO Android 17 + ColorOS 17 Android 17 + ColorOS 17 CONECTIVIDAD Wi-Fi 7 Bluetooth 6.2 NFC GPS Emisor de infrarrojos Wi-Fi 7 Bluetooth 6.2 NFC GPS Emisor de infrarrojos OTROS Certificación IP69 Sensor de huellas ultrasónico Certificación IP69 Sensor de huellas ultrasónico PRECIO 1.799 euros Desde 1.399 euros

Apuesta fotográfica. En características técnicas ya digo que cumplen, pero donde ambos ponen el foco es en la fotografía. En el análisis del Find X10 que ha hecho mi compañero Iván desgrana este punto y pone numerosos ejemplos en los que ver el rendimiento de la cámara.

Además, algo curioso es que aquí no tenemos un modelo "normal" y un "Pro", sino que Oppo ha optado por dar el salto del estándar al Pro Max directamente.Esto implica que el apartado fotográfico de ambos es completamente diferente, como podemos ver en la tabla comparativa.

oppo find x10 pro max oppo find x10 principal 200 megapíxeles Sensor de 1/1,3 pulgadas Píxeles de 0,6 micras Apertura f/1,5 Distancia focal de 24 mm OIS 200 megapíxeles Sensor de 1/1,4 pulgadas Píxeles de 0,56 micras Apertura f/1,6 Distancia focal de 23 mm OIS telefoto 200 megapíxeles Sensor de 1/1,56 pulgadas Píxeles de 0,5 micras Apertura f/2,1 Distancia focal de 70 mm, 3x Sistema periscópico OIS 200 megapíxeles Sensor de 1/1,56 pulgadas Píxeles de 0,5 micras Apertura f/2,6 Distancia focal de 65 mm, 2,8x Sistema periscópico OIS gran angular 200 megapíxeles Sensor de 1/1,56 pulgadas Píxeles de 0,5 micras Distancia focal de 13 mm Apertura f/2,2 50 megapíxeles Sensor de 1/2,75 pulgadas Píxeles de 0,64 micras Distancia focal de 15 mm Apertura f/2 frontal 50 megapíxeles Sensor de 1/2,76 pulgadas Píxeles de 0,64 micras Apertura f/2 Distancia focal de 18 mm 50 megapíxeles Sensor de 1/2,76 pulgadas Píxeles de 0,64 micras Apertura f/2 Distancia focal de 18 mm

Ya no hablamos sólo de megapíxeles, algo de lo que el Find X10 va servido, sino de tres cámaras totalmente distintas tanto en tamaño como en prestaciones. Las del Find X10 Pro Max son las que salen favorecidas con sensores más grandes en el caso tanto de la cámara principal como del gran angular, así como de más distancia focal en el caso del telefoto.

El teleconvertidor como anzuelo. Pero claro, si por algo ha apostado Oppo en sus últimos 'flagships' y que no iba a dejar de lado ahora era por los teleconvertidores. Al igual que Vivo con sus objetivos de la mano de Zeiss, Oppo cuenta con un kit fotográfico junto a Hasselblad que incluye una funda especial a la que acoplar el teleconvertidor al Pro Max.

El kit con el teleconvertidor del Find X10 Pro Max

Esto permite pasar del 3x nativo a un 10x óptico que se puede ampliar tirando de megapíxeles para tener una calidad óptica hasta el 40x. Y digo totalmente en serio que, si tuviera que comprar ahora mismo un móvil, iría a por uno que contara con uno de estos kits porque me parecen una de las mejores ideas que ha tenido la industria estos últimos años.

Fotos tomadas con el Oppo Find X9 Pro y el teleconvertidor

Cuando vemos algo así, podemos pensar en esos objetivos que encontramos en tiendas como Amazon o Aliexpress que prometen resultados espectaculares, pero que decepcionan cuando los tenemos entre manos. Son objetivos grandes, sin estabilización y que, además, no están hechos para un teléfono en concreto, sino para un abanico de modelos. En el caso de los teleconvertidores de Oppo, Vivo u Honor, son elementos creados para sus propios modelos, por lo que la unión es perfecta y los resultados saltan a la vista.

Completando el tridente. Esto es algo por lo que las marcas chinas están empujando y que las sitúa, en mi opinión, un paso por delante de las estadounidenses o de Samsung. Oppo y Vivo están apostando fuerte por los teleconvertidores (Vivo esta generación con dos modelos de distintas distancias focales) y luego está Xiaomi.

Con el 17 Ultra, Xiaomi montó no sólo un zoom de verdad, sino un sensor de una pulgada en la cámara principal que me dejó alucinado cuando lo analicé. Es cierto que Apple también ha innovado con la apertura variable en el iPhone 18 Pro Max, siendo un recurso creativo muy interesante, pero en cuanto a móviles más completos a nivel fotográfico se refiere, Oppo, Vivo y Xiaomi llevan un par de años demostrando que saben dirigir la orquesta.

La cuestión del precio. Esto, evidentemente, tiene un precio. El del Vivo X500 Pro Max ya lo veremos cuando se presente el lanzamiento europeo dentro de unos días, pero en el caso de Oppo, esa mejora respecto a la generación anterior implica rascarse más el bolsillo.

De los 999 euros del Find X9, pasamos a los 1.399 euros del Find X10. Y de los 1.299 euros del Find X9 Pro que también venía con un muy buen teleconvertidor, pasamos a 1.799 euros. De hecho, el ambicioso y casi conceptual Find X9 Ultra era 100 euros más barato que el nuevo Find X10 Pro Max.

Vale que ambos tienen promociones de lanzamiento y en el caso del Pro Max tienes un kit con el teleconvertidor gratis, pero es un dinero considerable al que, por desgracia, todo apunta que nos tendremos que ir acostumbrando estando la cosa como está con el precio de algunos componentes.

Imagen | Oppo

En Xataka | Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo