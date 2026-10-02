En 2026 todos los fabricantes tienen un móvil consagrado a la fotografía: estos son los más ambiciosos del año

Si 2025 fue un gran año para la fotografía móvil, 2026 ha conseguido superarlo. Llevamos muchos años con el relato de que la mejor cámara es la que siempre llevas encima: la del móvil. Se decía porque la calidad de imagen importaba menos que capturar el momento, pero si además de llevarla siempre encima resulta que nos permite capturar esa imagen con una calidad demencial, mejor que mejor. Eso es lo que ha ocurrido, precisamente, en 2026.

Y está ocurriendo porque se ha llegado a un punto en el que el tamaño de los sensores ha dejado de ser un tabú y, cuanto más grandes, pueden meter sensores mayores, conjuntos de lentes y prismas más complejos y sistemas de estabilización más efectivos.

Todo eso, además, apoyado en una fotografía computacional que se ha convertido en el pilar para democratizar los telefotos larguísimos. Aunque siempre hay excepciones y nombres propios que destacan por añadir a la mezcla un toque especial.

Sensores enormes

Aparte de lo comentado, algo que tienen en común algunos de los mejores móviles fotográficos del año es que vienen de China. No en vano, prácticamente todos los móviles de la gama más alta que llegan desde el gigante asiático cuentan con un módulo de cámaras realmente enorme, el necesario para 'esconder' unos sensores cada vez mayores y unas lentes más y más anchas que deben cubrir todo el sensor. Pero, realmente, estamos viendo sensores grandes en casi toda la gama más TOP.

Vivo X300 Ultra

Ya no es tanto una cuestión de megapíxeles (que obviamente son importantes en un contexto en el que se usan para generar imágenes enormes, recortes y luego ampliaciones mediante el procesado con IA), sino el tamaño literal del sensor. Cuanto más grande sea, y por ponerlo simple, menos se tiene que esforzar para tomar una fotografía de calidad.

Lo estamos viendo con el iPhone 18 Pro, el Honor Magic 9 Pro Max o con el Vivo X500 Pro Max y su sensor de 1/1,28 pulgadas, también con el Oppo Find X10 Pro Max, el Xperia I VIII o el Google Pixel 11 Pro con uno de 1/1,3 pulgadas. Samsung con el Galaxy S26 Ultra ha sido algo más conservadora y, con un módulo más pequeño, el sensor también tiene un área menor, de 1/1,4 pulgadas.

El del Galaxy S26 Ultra es de los más comedidos

La palma en este sentido, sin embargo, se la lleva Xiaomi. Con el Xiaomi 17 Ultra introdujeron un sensor de una pulgada. Es enorme y del mismo tamaño que usan algunas cámaras compactas, lo que se traduce en unas fotos con un gran nivel aunque la luz sea mala y un desenfoque de fondo natural muy acentuado cuando disparamos a un elemento cercano.

Tecnologías heredadas de las cámaras "de verdad"

Aparte de la cuestión del tamaño, sea del sensor, de megapíxeles o de las 'x' de los teleobjetivos, hay dos móviles que este año han destacado por hacer algo diferente que, además, ha salido bien. el Xiaomi 17 Ultra también es un ejemplo de esto porque es un móvil que tiene un zoom real.

Mientras los teleobjetivos son una focal fija (un 4x es un 4x y si quieres ir más allá ya hay que tirar de megapíxeles), el Xiaomi 17 Ultra cuenta con un zoom que puede ir desde un 3,2x hasta un 4,3x, un rango pequeño, pero que realmente amplía las posibilidades a la hora de usar la cámara.

Es una tecnología heredada de los objetivos de una cámara convencional, y la otra que llega del mismo sitio es el diafragma de la cámara principal del iPhone 18 Pro Max.

Eso que se llama "apertura variable" no es más que una serie de 'palas' que se abren y cierran para dejar pasar más o menos luz al sensor. Con ellas totalmente abiertas, pasa más luz y el sensor se fuerza menos a la hora de hacer fotos con poca luz.

Cuando están cerradas, entra menos luz y el procesado trabaja más, pero se difumina menos el fondo.

Con la apertura máxima, enseguida se desenfoca el fondo. Con el diafragma cerrado, todo está más enfocado

Piensa en una foto a algo en primer plano, pero a la vez buscas que el fondo esté enfocado. Cerrando las aspas consigues ese resultado. Son dos tecnologías que ya se habían probado anteriormente, pero en ningún caso ofrecían resultados que valieran la pena debido a que se probaron cuando las cámaras móviles no eran tan avanzadas.

IA para conseguir las "x" restantes

Y, hablando de IA, el procesado ha dado la mano a esta tecnología para lograr lo que Samsung ya inició hace unas cuantas generaciones: conseguir fotos disparando a 20x, 30x, 40x o 50x con resultados impecables.

La unión entre megapíxeles y reconstrucción de imagen con IA generativa permite lograr fotos muy vistosas y con un elevado nivel "no inventado".

Sólo la de arriba a la izquierda es nativa. El resto es tirando de megapíxeles y procesado

También permiten ir a ese 100x, pero ahí los resultados si cantan a imagen generada con IA, con fallos típicos de esta tecnología como elementos inventados o texturas que no cuadran.

Y teleconvertidores para ir más lejos

Sin embargo, también venido de China, algunas marcas están apostando por un elemento que tiene mucho sentido para cierto tipo de fotógrafos. Se trata de los teleconvertidores, esas lentes que desde hace años se venden en Aliexpress o Amazon y se 'pegan' a la trasera del teléfono para conseguir resultados que, como mucho, son decepcionantes, pero haciéndolo bien.

Vivo X300 Ultra con el kit fotográfico

Oppo, Honor y Vivo son los tres que más están empujando esta tecnología y, como hemos podido comprobar en nuestros análisis de varias de estas generaciones, los resultados son imponentes.

Ejemplo de foto con el teleconvertidor

Son kits que se venden aparte o con descuento cuando compras el móvil, y no es barato, pero ya sea para fotografiar pájaros o para hacer retratos, es un elemento que hace las delicias de los que buscan el móvil fotográfico más completo.

El florecer de los plegables con camarones

Y por último tenemos los plegables. Aquí hay dos enfoques muy diferenciados. Por un lado, Samsung con su Galaxy Z Fold 8, el Galaxy Z Flip 8 o el Galaxy Z Fold Ultra apuestan por cámaras distintas a las del Galaxy S26 Ultra. El iPhone Duo tampoco cuenta con las mismas cámaras que el iPhone 18 Pro.

Sin embargo, desde China están yendo por otra dirección. Al igual que Apple y Samsung, van a por móviles extremadamente delgados, pero sacrifican algo de peso y ergonomía para empujar la tecnología. En el caso de las cámaras eso implica módulos de cámaras enormes.

Lo hemos visto en el Huawei Mate X7, en el Motorola Razr Fold, en el Honor Magic V6 o en el Vivo XFold 6, y no parece que la tendencia vaya a ir hacia otro lado.

Sigue con nosotros el Camino a los Premios Xataka 2026

Como decíamos, será en noviembre cuando celebremos en Madrid la gala presencial de los Premios Xataka 2026. En ella, reconoceremos los mejores dispositivos tecnológicos del año y una de las categorías, la del Premio de la Comunidad, la decidís sólo vosotros.

Este es sólo uno de los artículos con los que estamos repasando el estado de cada categoría antes de la gala. Puedes ver todos los artículos de la serie aquí.

Y puedes dejarnos en los comentarios cuál crees que el es el mejor móvil fotográfico del año o aquel que, por su tecnología o ambición, merezca tal reconocimiento. Pronto anunciaremos tanto las votaciones oficiales como la fecha, lugar y cómo conseguir entradas.

En Xataka | De qué hablamos en 2026 cuando hablamos de un móvil premium: esto es lo que están haciendo los fabricantes para que gastemos más