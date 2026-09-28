El Honor Magic 9 Pro Max apunta a ser una bestia y a algo más importante: consolida la apuesta china por las baterías de otra galaxia

La rueda de lanzamientos de móviles no para y, aunque tenemos un goteo durante todo el año, el último trimestre suele aglutinar un montón de presentaciones. Ya no es sólo para aprovechar el rebufo de los lanzamientos de Apple, sino porque los fabricantes Android aprovechan para mostrar sus modelos más potentes para los próximos meses justo tras la presentación de las últimas novedades de Qualcomm.

Ahora es el turno de Honor con un Honor Magic 9 Pro Max que apunta a ser una auténtica bestia en fotografía y potencia, pero que sobre todo destaca por algo en lo que los fabricantes chinos están poniendo especial mimo: una batería de silicio-carbono absolutamente descomunal.

En esto, la última propuesta de Honor destaca sobre una Xiaomi que hace apenas una semana ya nos sorprendió con un Xiaomi 18 Pro Max con una batería enorme. A continuación, vamos a repasar este Honor Magic 9 Pro Max que, aparte de por lo que lleva en el propio cuerpo, llama la atención por ese teleconvertidor y la firma con Arri.

Empujando los límites para meter baterías cada vez más gordas

A los fabricantes chinos parece que se les ha metido en la cabeza que deben redefinir el concepto de 'flagship'. Lo hemos visto con el Oppo Find X10 Pro Max, con los Vivo X500 Pro Max y con el mencionado Xiaomi 18 Pro Max, todos apostando por los últimos SoC tanto de MediaTek como de Qualcomm... o incluso los de desarrollo propio como Xiaomi, pero también por cámaras que siguen empujando los límites de la física para un cuerpo tan compacto como el de un móvil.

Imagen: Honor

Viendo las características básicas, el Honor Magic 9 Pro Max monta lo siguiente:

Pantalla de 6,8 pulgadas con refresco de 120 Hz, brillo pico de 10.000 nits (ojo con esto) y cobertura antirreflejos.

de 6,8 pulgadas con refresco de 120 Hz, brillo pico de 10.000 nits (ojo con esto) y cobertura antirreflejos. SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Snapdragon 8 Elite Gen 6. 12 o 16 GB de memoria RAM y opciones de 256 a 1 TB de almacenamiento UFS 4.1.

y opciones de 256 a 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. Batería de 8.800 mAh con carga de 100 W por cable, 80 W inalámbrica y carga inversa de 27 W

Ahí me quiero detener porque, como vemos en The Verge, Honor ha logrado esa bestial capacidad con una batería que cuenta con un 40% de silicio. El Xiaomi 18 Pro Max tiene un 32% de silicio para su batería de 8.500 mAh y aquí incluso arañan más capacidad para convertir el móvil en una powerbank de apenas 8,6 mm de grosor.

Estas baterías de silicio-carbono llevan años posicionándose como el futuro de los móviles, y ahora que están llegando estos modelos que las montan nos explicamos el motivo. Veremos en un lanzamiento europeo en cuánta capacidad se quedan, pero lo cierto es que es impresionante hasta dónde están empujando la tecnología en un apartado tan fundamental.

Cámaras Arri y teleconvertidores

En cuanto a las cámaras, el Honor Robot Phone de hace unas semanas ya estrenaba la colaboración entre la marca china y el fabricante de cámaras. Al igual que en otras apuestas chinas, Arri no se queda en licenciar la marca y listo, sino que ha contribuido con la capacidad de filmar en ciertos perfiles logarítmisos y aportando acceso a una biblioteca de LUTs oficiales.

Por detrás es un iPhone Pro, pero con las cámaras diferentes | Imagen: Honor

Más allá del software, el hardware también apunta maneras:

Cámara principal de 200 megapíxeles con apertura f/1.6, sensor de 1/1,28 pulgadas y estabilización óptica.

de 200 megapíxeles con apertura f/1.6, sensor de 1/1,28 pulgadas y estabilización óptica. Cámara telefoto periscópico de 200 megapíxeles con apertura f/2.6, sensor de 1/1,4 pulgadas, OIS y zoom óptico de 3,5 x.

de 200 megapíxeles con apertura f/2.6, sensor de 1/1,4 pulgadas, OIS y zoom óptico de 3,5 x. Cámara gran angular de 50 megapíxeles f/2.0 con un sensor de 1/2,88 pulgadas y enfoque Dual Pixel

de 50 megapíxeles f/2.0 con un sensor de 1/2,88 pulgadas y enfoque Dual Pixel Cámara frontal de 55 megapíxeles con apertura f/2.0 y TOF 3D.

Aparte del hardware, que habrá que poner bajo lupa en la review (aunque las cámaras del Magic 8 Pro ya nos gustaron), destaca que Honor es otra marca que sigue apostando por el teleconvertidor.

Este hardware externo lo hemos visto ya en varias generaciones tanto de Vivo como de Oppo, pero en Honor debutó con el Magic 8 Pro en China y el Magic 9 Pro tendrá compatibilidad tanto con un teleconvertidor 200 x más compacto y con el 500 x.

Con el teleconvertidor G500 | Imagen: Honor

Al final, es uno más de esos móviles que demuestran que China está empujando las barreras de los dispositivos que podemos llevar en el bolsillo y, aunque se lanza hoy en China, Honor ha confirmado que tendrá lanzamiento global en algún momento. No han especificado, eso sí.

Imágenes | Honor

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