Madrid concentra cada vez más riqueza: el patrimonio medio de sus grandes fortunas ya cuadruplica al de Cataluña

Cada septiembre, Hacienda publica sus estadísticas sobre las tablas del Impuesto de Patrimonio, un impuesto que, por su naturaleza, nos permite tomar el pulso al estado de la riqueza en España y a su distribución geográfica. ¿Dónde hay un mayor número de ricos?

Este año la foto trae un giro. Los declarantes del Impuesto de Patrimonio de la Comunidad han incrementado su riqueza personal un 17,8% desde 2019, registrando un patrimonio medio de 11,7 millones de euros. Por su parte, los ciudadanos más adinerados de Cataluña también registraban un incremento del 7,7%, dejando una fortuna personal media de 2,8 millones de euros. Es decir, de media, los millonarios en Madrid cuadruplican la fortuna de los catalanes.

Cataluña cede el primer puesto. Los datos de Hacienda de 2024 sitúan el patrimonio total declarado de Madrid en 297.901 millones de euros. Cataluña, por su parte, se queda en 268.330 millones de euros. Es decir, en términos absolutos, no habría mucha diferencia entre el conjunto de patrimonios que registran Madrid y Cataluña. En 2019 pasaba justo lo contrario y el conjunto patrimonial declarado era de 211.126 millones para los catalanes y de 193.948 millones de euros para los madrileños.

El vuelco autonómico llega de la mano del número de declarantes. En 2024, Madrid cuenta con 25.524 declarantes del Impuesto de Patrimonio, mientras que Cataluña registra 94.875 personas que deben liquidar este impuesto. Al dividir el importe declarado por el número de declarantes, la media madrileña se dispara evidenciando la realidad. Son menos declarantes adinerados, pero con fortunas mucho mayores.

UN VISTAZO A...

Más declarantes, pero se estanca el patrimonio. En 2024, Cataluña sumó 4.085 nuevos declarantes en este impuesto en un año. Suena bien, pero en lugar de incrementar la media patrimonial, su media bajó de los 2,86 millones de euros a los 2,83 millones. En cambio, los datos de Madrid sí muestran una tendencia más previsible. Añadió unos 1.000 nuevos declarantes al Impuesto de Patrimonios y su media patrimonial por declarante subió de 11,1 millones de euros a 11,7 millones.

No obstante, conviene leer la cifra con cuidado. En Cataluña el mínimo exento es de 500.000 euros, cifra muy por debajo del límite de dos millones de euros de Madrid. Es decir, Cataluña mete en la lista a muchos patrimonios medianos que no superan el millón de euros, mientras que la foto de Madrid ya registra a declarantes millonarios. Además, cerca de tres cuartas partes del total son activos financieros, sobre todo acciones. La bolsa también empuja estas cifras.

El impuesto estatal que cambió las reglas. En 2022 el Estado creó un nuevo impuesto para las grandes fortunas, con un umbral de tres millones de patrimonio neto. La implantación del Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas llegó como respuesta para neutralizar las bonificaciones autonómicas. Madrid contestó con una ley propia en la que se establecía que pagar el Impuesto de Patrimonio eximía del pago del Impuesto a las grandes fortunas, por lo que el dinero se recaudaba igualmente, pero se quedaba en la región y no pasaba a las arcas del Estado.

El resultado se hizo notar rápidamente y Madrid pasó de recaudar cero euros en 2022 a 613,7 millones en 2023 y 642,77 millones en el último ejercicio. En 2024, 24.177 declarantes se beneficiaron, en mayor o menor medida de las bonificaciones de este impuesto, ahorrándoles unos 732,37 millones en impuestos. Unos 30.292 euros de media en impuestos por declarante al año.

Un imán para los de fuera. En noviembre de 2024 Madrid aprobó una deducción del 20% en el IRPF autonómico para aquellos inversores extranjeros que se muden a la capital e invierta. Las condiciones son: no haber vivido en España en los cinco años previos y mantener la inversión durante al menos seis años. Madrid ya no solo compite por atraer a los ricos de otras autonomías, también lo hace por ganarse las simpatías de aquellos que aún no ha llegado.

Eso explica también el perfil del patrimonio que dejan los datos de este Impuesto. El 68,7% de la composición de los grandes patrimonios registrados está formado por acciones y participaciones, mientras que solo el 17,6% está formado por bienes inmuebles, el 6,5% en depósitos bancarios y el 7,2% en joyas y otros bienes.

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