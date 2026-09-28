Disney+ Premium por 9,99 euros al mes: el truco para obtener una oferta para pagar menos durante 3 meses

Vamos a decirte un truco para conseguir pagar menos por Disney+ en su versión premium. Se trata de un pequeño procedimiento con el que puedes intentar hacer que la plataforma trate de cautivarte con un descuento temporal.

Debes saber que este truco no va a funcionar siempre ni para todos, y que depende de aspectos como el tiempo que y que quizá a ti no te lancen la promoción que le lanzaron a nuestro compañero de Xataka Home. Sin embargo, es una posibilidad que está ahí.

Intenta que te convenzan para quedarte

Lo que tienes que hacer es intentar que te convenzan para quedarte. Para eso, entra en la configuración, y en el apartado de cuenta inicia el proceso de cancelación de la suscripción. Vamos, que tienes que darte de baja, tienes que decirles que no vas a seguir pagando por el servicio.

Cuando inicies el proceso de cancelar la suscripción, Disney+ te ofrecerá pausarla. Pausar la suscripción no es lo mismo que cancelarla, o sea que tienes que ignorar esta función y seguir con Continúa para cancelar. Posiblemente Disney intente convencerte más sobre la pausa de la suscripción en vez de la cancelación.

Y si sigues adelante con la cancelación, es posible que la plataforma te haga una última oferta, ofreciéndote pagar 9,99 euros al mes en los próximos tres meses con la suscripción Disney+ Prémium, que tiene un precio de 15,99 euros al mes. Estos son seis euros menos al mes.

Aquí, si aceptas la oferta seguirás con la suscripción, y los tres próximos pagos serán inferiores. Eso sí, pasado ese tiempo pasarás a pagar de nuevo 16 euros al mes sin que Disney te avise, o sea que conviene marcar en tu calendario la fecha en la que expira por si entonces sí quieres cancelar.

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