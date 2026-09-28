Carrefour tiene hoy a precio de liquidación esta tele LG OLED con hasta 144 Hz y Dolby Vision ideal para videojuegos

2026 es un buen año para dar el salto a un televisor OLED. Hemos visto en los últimos meses varias ofertas potentes que han llegado, incluso, para algunos de los televisores más recomendables. Sin ir más lejos, hoy mismo Carrefour ha tirado el precio de la LG OLED C5 hasta los 764,15 euros, uno de sus mejores precios. Para poder acceder a este precio, lo único que tenemos que hacer es ser socio del Club Carrefour.

Es uno de los televisores OLED que más recomendamos

Este televisor LG ya tiene sucesor (el LG OLED C6), pero su precio es de más de 1.000 euros para la versión de 55 pulgadas. Por algo más de 750 euros, tenemos la oportunidad de llevarnos a casa este LG OLED C5 con esa misma diagonal, un televisor OLED que recomendamos mucho en Xataka por la calidad de imagen que ofrece y que es perfecto para salones pequeños o de tamaño mediano.

Al ser un televisor OLED, tiene diodos autoemisivos y no una capa de retroiluminación. Eso, en la práctica, hace que sea un televisor capaz de mostrar un negro puro y un contraste sobresaliente. Es perfecto para ver pelis y series, pero además es de lo mejor que podemos comprar para jugar a videojuegos.

Tiene 120 Hz de tasa de refresco nativa (aunque podemos subir hasta 144 Hz de forma interpolada), un tiempo de respuesta de 0,1 ms y, además, es compatible tanto con Dolby Atmos como con Dolby Vision. Como otros televisores de LG, utiliza un sistema operativo muy fácil de usar, como es WebOS, y todos sus puertos HDMI son 2.1.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG OLED C5 ✅ LO MEJOR Calidad de imagen sobresaliente: Su panel OLED muestra colores muy vivos, un negro puro y un contraste sobresaliente. Es ideal para montar un pequeño cine en casa.

Su panel OLED muestra colores muy vivos, un negro puro y un contraste sobresaliente. Es ideal para montar un pequeño cine en casa. Ideal para videojuegos: 120 Hz, puertos HDMI 2.1, un tiempo de respuesta de 0,1 ms y VRR. Es diíficl encontrar un televisor mejor para videojuegos. ❌ LO PEOR No es compatible con HDR10+: Solo es compatible con Dolby Vision. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de 55 pulgadas muy equilibrado, ya sea para ver cine o para disfrutar de tus videojuegos favoritos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón muy iluminado, en cuyo caso es mejor optar por un televisor con mejor tratamiento antirreflejos o que alcance un nivel de brillo superior (como un MiniLED).

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Imágenes | Xataka, LG

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