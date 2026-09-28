Las Vision Pro fueron la apuesta más ambiciosa de Apple. Dos años después están en soporte vital

Cuando se presentaron en 2024, las Vision Pro dejaron a propios y extraños con la boca abierta. Apple había creado un producto tecnológicamente espectacular, uno que conseguía dejarte con la boca abierta, pero que tenía enormes problemas de batería, la sensación de confort y un precio astronómico. Pero bueno, era un primer modelo que ya irían puliendo con el paso del tiempo. El problema es que ese paso del tiempo sólo trajo una renovación que añadía más potencia a un dispositivo que no ha conseguido cuajar.

Hasta el punto de que se encuentra "en soporte vital" y a la espera de ver qué hacen con él.

Cancelaciones a tutiplén. Habiendo probado las Vision Pro, tengo que decir que son una de las piezas tecnológicas más impresionantes que he tenido entre manos en mi vida, pero también que es un dispositivo que debes tener ganas de utilizar. Aunque sé que hay usuarios que las usan para trabajar y ocio, es un dispositivo pesado, con una batería que no sólo no es generosa, sino que depende de una petaca y que está genial para ver pelis o incluso trabajar, pero a un precio por el que compras varios monitores para el despacho y un televisor tope de gama para el salón.

Pese a lo bueno que es el software, estos factores han provocado que, como Mark Gurman expone en su último boletín en Bloomberg, haya tiendas que "con suerte, vendan una unidad al mes". Está claro que las Vision Pro no han terminado de cuajar y el propio Gurman comenta que sus fuentes indican que están en "soporte vital" esperando ver qué hacen con ellas. Y no es porque no lo hayan intentado.

Desde que se lanzaron, Apple ha tenido al equipo de las Vision Pro trabajando en proyectos relacionados con las gafas, como el N107 que ofrecía las prestaciones de las Vision Pro, pero a un precio menor y más ligeras; unas N100 que habrían llevado componentes de las Vision Pro a la petaca de la batería para aligerar; o el proyecto N109 más ligero y con un procesador menos potente que el de los Mac para abaratar.

Con el CEO en contra. Ninguno de esos proyectos y prototipos terminaron de dar con la tecla, por lo que se guardaron en el cajón. Lo que sí se ha remodelado es el equipo de Vision Pro, que ha sufrido despidos en varias áreas importantes para el desarrollo, y algo más importante que apunta Gurman es que al nuevo CEO nunca le convencieron realmente las gafas.

John Ternus las veía como demasiado caras u pesadas y, pese a que se muestra optimista en público, incluso comentando que tienen un futuro muy brillante, no hay demasiada luz sobre ese futuro.

Meta pasa al ataque. Y, entonces, llegó Meta. Hace unos días, la compañía que ya tiene experiencia de sobra en dispositivos tanto de VR como smart-glasses presentó las Meta VR Glasses, un dispositivo que sí, tiene petaca unida por cable, pero que pesa 100 gramos en lugar de más de 600... y cuesta 1.299 dólares en lugar de 3.699 euros.

La clave de ese peso está, precisamente, en llevar el chip a la petaca de la batería en lugar de estar integrado en las gafas, ya que ese elemento sólo cuenta con las pantallas, las cámaras, sensores y los altavoces. Están en algunas cosas por detrás de las de Apple, pero en lo que importa, que es lo directamente relacionado con la experiencia de uso y no con reflejar unos ojos virtuales al exterior, las de Meta están pensadas para que no te dé pereza usarlas.

Una de las claves de las Vision Pro era que podían usarse para crear un escritorio virtual enorme y de alta resolución, y es algo que también permiten las Meta VR Glasses, incluso mejorando detalles como el teclado, que en lugar de flotando, se refleja virtualmente en una mesa en la que estemos. Pero, sobre todo, no son aparatosas y no cuestan un riñón, siendo las gafas que Apple no pudo hacer en su momento.

El trampolín hacia N224. Con todo, este es un segmento que Apple no quiere dejar escapar. Las Vision Pro puede que no hayan cuajado, pero es evidente que algo hay cuando Meta no para de lanzar dispositivos, y ahí entra en juego el proyecto N224. Gurman apunta que los ingenieros de Apple están explorando alrededor de cuatro conceptos, algunos con un enfoque similar a las Meta VR Glasses y otros más ambiciosos con un diseño todo en uno que elimine la petaca, pero que siga sin ser pesado.

Gurman apunta que, si esto termina llegando al mercado, no será antes de finales de 2028 o principios de 2029, ya que Apple está concentrando esfuerzos en otro tipo de gafas: unas sin pantalla para competir directamente con las Ray-Ban Meta. Ahora bien, ahí tendrá que lidiar con otro tipo de problemas, como las suspicacias en seguridad y privacidad.

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