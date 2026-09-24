Meta acaba de presentar las Vision Pro que Apple no se atrevió a hacer: parecen pensadas para personas normales

Meta ha presentado sus nuevas Meta VR Glasses, unas gafas de realidad virtual que llegarán en primavera de 2027 a un precio de 1.299 dólares. Ofrecen una resolución espectacular, seguimiento ocular y de manos y hasta tres horas de autonomía, pero es que son sobre todo las Vision Pro que Apple no se atrevió a hacer por diseño y precio. Quienes las han probado lo confirman: esto puede ser un punto de inflexión.

Gafas cómodas, por favor. Apple demostró con las Vision Pro que unas gafas de realidad aumentada podían ofrecer imágenes fantásticas en una interfaz espectacular. Pero su solución era cara y sobre todo incómoda, porque esas gafas pesan más de medio kg y tenerlas puestas en la cara en periodos prolongados puede llegar a ser molesto, algo que hizo que aparecieran diversos accesorios para aliviar el problema. Quienes las han probado afirma que las Meta VR Glasses se acercan mucho más al concepto de gafas normales, algo más pesadas, sí, pero mucho más cómodas de usar.

El puck es inevitable. Meta ha conseguido reducir la mayoría de partes necesarias para integrarlas en las gafas, pero ha tenido que recurrir al módulo externo en formato "puck" que es el que alberga tanto el "ordenador" que lo controla todo (basado en un Qualcomm Snapdragon Reality Elite XR2 Gen 3) como su batería. Ese módulo pesa 300 gramos, algo más que un móvil grande, pero para tratar de dar opciones Meta ha añadido un clip que permite ajustarlo al cinturón por ejemplo.

Un precio aceptable. Los 1.299 dólares de las Meta VR Glasses contrastan con los 3.499 dólares de lanzamiento de las Apple Vision Pro que jamás han bajado de precio. La diferencia es enorme, aunque sigue sin ser un dispositivo asequible para todo el mundo. Sigue siendo un producto de gama alta que busca convencer al público masivo, pero al menos lo hace ahora a un coste mucho más asumible para quienes quieren acercarse a este tipo de experiencias y hacerlo además de forma mucho más cómoda.

Las primeras impresiones son prometedoras. Varios medios que han tenido acceso a unas primeras impresiones con las Meta VR Glasses destacan sus ventajas. En TechRadar hablan de la comodidad, la calidad de las pantallas y la experiencia de trabajar con varias ventanas. En Engadget se sorprenden por la mejora en la tecnología de seguimiento de ojos y manos. A Mark Gurman, de Bloomberg, le llama la atención el teclado virtual que permite escribir sobre cualquier superficie.

¿Casi perfectas? En RoadToVR, un medio totalmente centrado en esta industria, el mensaje es claro: estas gafas son "lo que las Vision Pro probablemente deberían haber sido". Es cierto que las pruebas han sido limitadas y en un entorno controlado, pero desde luego todas ellas parecen positivas. Allí hablan de cómo el passthrough que permite ver nuestro entorno es "el mejor que hemos visto en unas gafas VR", y que será posible comprar un accesorio que bloqueará la luz exterior para hacer la experiencia aún más inmersiva aunque las hará algo más voluminosas. No incluyen controladores para juegos de realidad virtual, pero se pueden usar los Touch Plus de las Quest 3 y 3S, por ejemplo.

Un cine portátil. Tanto las Vision Pro como las Samsung Galaxy XR han demostrado que una de las experiencias que más se disfrutan en estas gafas, si no la que más, es la de usarlas como un cine personal en el que ver películas y series a solas. Meta se aparta aquí un poco del concepto de experiencia compartida del metaverso para sacar pecho también en ese tipo de experiencias personales: la calidad de las pantallas (5K micro-OLED, 2,5K de resolución cada una) invita desde luego a aprovecharlas para disfrutar de plataformas de streaming y de cine, series o eventos deportivos por ejemplo de una forma espectacular, algo que ya nos enseñaron las Vision Pro.

Una oficina virtual. Otra de las experiencias que este tipo de dispositivos ofrecen es la de mostrar escritorios virtuales al conectarlas a nuestro PC o portátil. Las Meta VR Glasses también ofrecen dicha capacidad, que se une también a esa opción demostrar un teclado virtual (sin respuesta háptica, eso sí) para teclear también sobre cualquier superficie. Es probable que no sirva para sesiones largas de trabajo, pero sin duda sí para ciertos momentos como viajes en los que esta es una opción versátil y potente.

Cuidado, que llegan con Muse. Otro de los argumentos que ha utilizado Meta para promocionar estas nuevas gafas está en la inclusión de Muse, su exitoso agente de IA capaz de realizar tareas para el usuario. Las opciones aquí pueden multiplicarse y de hecho si funcionan como prometen Muse puede ser un gancho para comprar las gafas, y las gafas para usar Muse. Win-win para una Meta que aquí ha planteado un "salto evolutivo" realmente prometedor para las Vision Pro (que Apple parece haber abandonado a su suerte) y las Galaxy XR.

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