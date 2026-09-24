Un grupo de millonarios querían fundar una ciudad para sobrevivir al mundo post-IA: tras descartar Groenlandia han elegido Uruguay

Hay gente que tarda meses en encontrar piso. Dryden Brown, cofundador y director ejecutivo de la empresa Praxis lleva años buscando el sitio adecuado donde levantar una ciudad entera para compartirla con otros millonarios. Con sus propias leyes y, claro, con su propia fiscalidad.

En la lista de Brown para ubicar su ciudad-estado hubo playas del Mediterráneo e incluso algún intento frustrado de desembarcar en Groenlandia con el talonario preparado. Ante la negativa de las autoridades danesas, finalmente ha ganado la opción más discreta: Uruguay.

Una nación nacida en un chat. Praxis nació en internet, entre chats Discord, Telegram y Signal de millonarios anarcocapitalistas, criptobros y fiestas de lujo en Manhattan. El concepto se inspira en el estado red de Balaji Srinivasan, exdirector de tecnología de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase. Según desarrollaba en su libro 'El Estado Red: Cómo fundar un nuevo país' el modelo se basa en que una comunidad online con valores comunes (y mucho dinero) compra un territorio y pide que otros países la reconozcan.

Su web presume de más de 4.000 personas dispuestas a mudarse. Tal y como recoge un artículo de The New York Times, Brown cuenta que durante la pandemia empezó a leer "cosas de derechas algo raras en internet". Luego llevó a "personas raras de derechas de internet a fiestas" y el proyecto ha ido tomando forma poco a poco a base de las suscripciones de nuevos socios mediante los "visados de acero" de Praxis que dejan constancia de su compromiso con el proyecto.

Para 2023, Praxis ya había recaudado casi 20 millones de dólares donados por empresas y fondos de capital riesgo vinculados a nombres como Sam Altman, Peter Thiel o el malogrado niño prodigio de las criptomonedas Sam Bankman-Fried.

Del Mediterráneo a Groenlandia. Siguiendo el origen griego de su nombre, el plan inicial para encontrar una ubicación real para Praxis apuntaba al Mediterráneo y tal y como contaba el Wall Street Journal el proyecto inicial estimaba una superficie cercana a las 400 hectáreas para dar acogida a unos 10.000 "praxianos". Sin embargo, el equipo lo descartó por quedar demasiado cerca de conflictos activos.

Entonces Brown miró al Ártico y viajó a Groenlandia con una idea directa: comprarla. Después admitió a TechCrunch que los groenlandeses tienen un orgullo que hace que la idea de ser comprados resulte "casi condescendiente". Aunque hubiera convencido a los groenlandeses, quedaba otro obstáculo. La ley de autogobierno de 2009 exige tres pasos para la independencia. Hace falta el sí del parlamento groenlandés, un referéndum y el consentimiento del parlamento danés. Sin ese último paso, el sueño ártico se quedó en el papel.

Proyecto de vivienda para Praxis

¿Por qué Uruguay? Uruguay ofrece calma y reglas claras, además de dar un trato fiscal especial a los nuevos residentes durante un máximo de 11 años. Brown lo vende con jerga surfera: una "vibra de Suiza en Sudamérica" y "unas olas geniales". Su llegada a Uruguay está vinculada a un proyecto inmobiliario que ya está en marcha y con el que comparten la visión de una ciudad futurista hiperconectada y ecosostenible: +Colonia.

Eduardo Bastitta, exasesor económico de Javier Mileu e impulsor de +Colonia, explicó a Forbes Uruguay que Praxis había proyectado una inversión de 1.000 millones de dólares durante los primeros años de desarrollo, integrándose así en el proyecto iniciado por Bastitta en Colonia del Sacramento, al sur de Uruguay y a unos 45 km de distancia de Buenos Aires.

Esta cercanía con Argentina también tiene su peso. "El refugio frente a la Tercera Guerra Mundial es el tercer elemento y el menos relevante. Es lo que nos permite competirle a Dubái, a Qatar, que le bombardearon el aeropuerto. En la competencia con Europa y con los países árabes nos beneficia estar más lejos de la guerra", aseguraba Bastitta a Forbes. Cabe recordar que Peter Thiel se mudó a Buenos Aires hace unos meses. Otros millonarios tecnológicos también han elegido Argentina como refugio si la geopolítica se complica.

Mucho plan y poco cemento. Por el momento, lo que único que se ha firmado entre +Colonia y Praxis es un acuerdo en gran medida no vinculante. Bastitta admitió que la compra de terrenos aún no es efectiva. Los primeros vecinos llegarían a mediados de 2027. Brown promete respetar la legislación uruguaya y no exige un gobierno propio, por ahora.

Raymond Craib, historiador de la Universidad de Cornell y autor del libro 'Adventure Capitalism: A History of Libertarian Exit, from the Era of Decolonization to the Digital Age' avisa de que a estas ciudades estado "hasta ahora no les ha ido particularmente bien". Ejemplos no faltan. Ahí está Próspera, la ciudad privada de Honduras que acabó en un arbitraje internacional tras derogar el país la ley que la amparaba.

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Imagen | Praxis