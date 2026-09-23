Corea del Sur encadena una racha de 25 meses aumentando los nacimientos. Y nadie tiene ni pajolera idea de cómo lo ha conseguido

En Corea del Sur está dejando de ser noticia que nazcan bebés. Y eso es noticia. Tras años de penuria demográfica durante los que la tasa de fecundidad caía sin control, la sociedad envejecía y el país perdía población tensando cada vez más las costuras de su economía, en Seúl se han encontrado con una nueva realidad, mucho más reconfortante: un aumento de natalidad. Julio es un buen ejemplo. Las últimas estadísticas del Gobierno muestran que se registraron un 11,1% más de alumbramientos que en 2025. De hecho, hay que remontarse a 2019 para encontrar un verano con más actividad en los paritorios surcoreanos.

El problema es que nadie tiene muy claro a qué se debe ese cambio.

Una racha de 25 meses. Las estadísticas demográficas mensuales no suelen tener demasiado interés, pero Corea del Sur se ha convertido en la excepción. El motivo: tras años de hecatombe poblacional, el país lleva 25 meses consecutivos con sus indicadores de natalidad en positivo. Nacen más bebés. Mejora la tasa de fecundidad. Y aunque la nación sigue perdiendo población (aumenta también el número de fallecidos), la sangría es menos grave hoy que hace unos años.

El porcentaje: 11,1%. La última actualización de esa racha la ha dejado el Ministerio de Estadísticas, que acaba de publicar el balance de julio.

¿Qué muestra? Que ese mes nacieron en Corea 24.275 bebés, un 11,1% más que en 2025. Es más, hay que remontarse a 2019 para encontrar un verano en el que las salas de parto coreanas trabajasen más. Si analizamos el acumulado de 2026 (enero-julio), el número de alumbramientos asciende a 170.079, un 14,7% por encima de 2025. De nuevo, es el mejor balance desde antes de la pandemia.

Más matrimonios, mejor fecundidad. No es el único indicador que permite respirar aliviado al Gobierno de Lee Jae-myung. Gracias al alza de la natalidad ha mejorado ligeramente la tasa de fecundidad, el indicador que muestra el número promedio de hijos que se espera que tenga una mujer a lo largo de su vida: en el último año ha repuntado 0,08 puntos, pasando de 0,81 a 0,89.

La misma tendencia muestran los matrimonios. En julio las autoridades anotaron 22.282 enlaces, casi 1.900 más que durante el mismo mes de 2025. En lo que va de año se han dado el sí quiero 6,1% parejas más que el año pasado.

¿Y cuál es la razón? Esa es la pregunta clave. Y la realidad es que a día de hoy aún no tiene una respuesta clara. Las autoridades surcoreanas (incluso el sector privado) llevan tiempo desplegando medidas para reactivar la natalidad, pero si algo han comprobado Japón o China, embarcados en un esfuerzo similar, es que no es fácil que esas políticas den frutos. Menos aún de la noche a la mañana y con un cambio de tendencia tan pronunciado como el que se observa en Corea.

Solo en Seúl en lo que va de año han nacido 31.367 bebés, un 17,9% más. Es una crecimiento notable, sobre todo si tenemos en cuenta que la tasa de natalidad del país se ha pasado lustros retrocediendo. Un informe publicado hace justo un año por Statistics Korea muestra que Corea pasó de registrar 715.000 nacimientos en 1995 a alcanzar un mínimo de 230.000 en 2023. Lo mismo ocurrió con las bodas: de casi 435.000 a mediados de los 90 se pasó a 192.000 en 2022.

Diferentes teorías. Hay diferentes explicaciones para el giro demográfico de 180º de Corea. Una es que las políticas pronatalidad aplicadas durante años por el país (desde otorgar 'cheques bebé' a fomentar citas) hayan surtido efecto. Si es así, Seúl se ha convertido en un caso de estudio para Japón, China, Rusia y otras naciones que tanto en Asia como Europa lidian con una bajada de natalidad. Otra explicación es que, tras años de debacle, la natalidad haya tocado fondo.

La importancia del contexto. Hay otras hipótesis. Una de ellas la exponía hace unos meses Rafael Rashid en The Guardian: lo que estamos viendo en Corea del Sur podría ser un "eco demográfico", lo que significa que el alza de natalidad actual se explicaría más por lo que ocurrió en el país hace tres décadas que por las políticas pronatalidad que el Ejecutivo ha desplegado estos últimos años.

Suena raro, pero es muy sencillo: entre los 80 y 90 Corea del Sur cambió su política de planificación familiar y empezó a fomentar la natalidad, lo que explica que viviese un lustro especialmente fértil durante el que nacieron 3,6 millones de niños. Esos bebés son ahora treintañeros en edad de casarse y formar sus propias familias. Es decir, en 2026 podrían estar naciendo más bebés sencillamente porque en los años 90 nacieron más padres y madres potenciales.

El aumento de los enlaces también podría deberse más al contexto que a un cambio de mentalidad real o una mayor predisposición de los jóvenes a formar familias. Hay analistas que recuerdan que durante varios años, de 2020 a 2022, las parejas coreanas que pensaban en pasar por el altar tuvieron que posponer sus planes por la pandemia. Algo parecido se vivió en 2022 en España.

La otra racha de 81 meses. Para saber si los últimos datos de natalidad de Corea son fruto de un simple "espejismo" o muestran un cambio de tendencia real tendremos que esperar. Lo que sabemos es que, aunque la tasa de fecundidad ha mejorado ligeramente, el país sigue perdiendo población de forma natural.

En julio nacieron 24.275 bebés, pero fallecieron 28.921 personas (+3%), por lo que el saldo vegetativo fue negativo y aboca al país a depender de la migración para mantener su población. Por más que haya mejorado, la fecundidad sigue también muy por debajo de la tasa de reemplazo, que se sitúa en 2,1 nacimientos por mujer. Si no alcanza esa línea roja, los expertos ya avanzan que la población podría situarse en 22 millones en 2100, muy por debajo de los 51,6 actuales.

Imágenes | Soap So (Unsplash)

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