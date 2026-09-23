AirPods 5, análisis: los más redondos que ha hecho Apple, con una trampa de 20 euros

Apple ha dado un subidón a los precios de los iPhone 18 Pro, fruto del RAMaggedon que está haciendo lo mismo con el resto de móviles, portátiles, consolas y todo bicho viviente con RAM o NAND en su interior. Por eso sorprende aún más lo que ha hecho con los AirPods 5: darte más producto por menos dinero.

La cancelación activa de ruido, que hace dos años era el motivo para pagar la versión cara de los AirPods 4, ahora se incluye en el modelo base. Y el modelo caro cuesta 170 euros, no 200 como su antecesor.

Tras probarlos en la calle y en un avión, con los AirPods Pro 2 (mis Pro más recientes) en el otro bolsillo para comparar, la conclusión es bastante clara: son los AirPods sin apellido más redondos que ha hecho Apple.

Y hay una especie de trampa de 20 euros que quiero explicar.

✅ Cómpralos si...

No toleras los auriculares con almohadillas de silicona y buscas un diseño abierto.

Quieres cancelación de ruido sin la sensación de oído taponado.

Vives dentro del ecosistema de Apple y vas a usar Siri desde los auriculares.

❌ No los compres si...

Necesitas silencio total como prioridad (viajas en avión, trabajas en cafeterías, etc): eso te lo siguen dando los Pro.

Los AirPods nunca se te han sujetado bien en la oreja. Estos tampoco lo harán.

Usas Android.

Valoras la autonomía más alta posible, por encima de todo.

Lo esencial en 30 segundos

Apple repite la jugada de los AirPods 4 y vende dos productos distintos con el mismo nombre. Los AirPods 5 de 150 euros incluyen cancelación activa de ruido, modos Transparencia y Adaptativo, detección de conversación y traducción en tiempo real. Los de 170 euros añaden estuche con carga inalámbrica (MagSafe, Qi o cargador del Apple Watch, en cualquier caso sin sujeción magnética), control de volumen deslizando el dedo por el tallo y un poco más de batería.

El diseño sigue siendo abierto y de talla única. La cancelación mejora hasta un 50% según Apple, gracias a rejillas acústicas más densas y a nuevos algoritmos. El sonido gana pegada en graves y separación de instrumentos. Por primera vez, auriculares y estuche tienen certificación IP57 y aguantan una inmersión breve, lo justo para que un despiste no se convierta en tragedia.

Hay una diferencia que hay que entender antes de comprar: los AirPods 4 con cancelación salieron a 200 euros y no tenían control de volumen. El modelo completo de esta generación cuesta 30 euros menos y sí lo tiene.

8,8 Diseño 9,5 Sonido 9,0 Cancelación de ruido 8,0 Ergonomía 9,0 Experiencia de uso 9,0 Batería 8,5 A favor La cancelación de ruido es muy buena para un diseño abierto.

El control de volumen en el tallo mejora el uso diario.

Por fin resisten el agua de verdad (IP57).

Micrófonos excelentes, tanto para llamadas como para Siri. En contra La autonomía queda por debajo de los AirPods 4 sin cancelación.

El modelo de 150 euros es difícil de justificar, al menos sin descuentos de por medio.

El ajuste sigue dependiendo de la forma de tu oreja.

Nuestra experiencia con los AirPods 5

Imagen: Xataka.

La comodidad tiene truco. En sesiones largas, un vuelo de varias horas por ejemplo, los AirPods normales me resultan más cómodos que los Pro. No hay presión ni sensación de oído taponado. El problema es que "talla única" solo funciona si tu oreja coincide con la que Apple tenía en mente. Si nunca te han quedado firmes, esta generación difícilmente lo va a arreglar. Hay orejas en las que se sujetan con aplomo y otras en las que siempre parece que van a caerse.

Por otro lado, el estuche de los AirPods 5 tiene las mismas dimensiones que el de los AirPods 4, que es bastante más pequeño que el de cualquier modelo de AirPods 3 y que el de los AirPods Pro 3. Bueno saberlo si vienes de ahí: esto te va a ocupar menos espacio en el bolsillo.

Los 20 euros mejor invertidos. El control de volumen deslizando por el tallo viene de los Pro, y cuando lo pruebas no quieres volver atrás. Es más rápido que buscar el botón del iPhone en el bolsillo o pedírselo a Siri. Junto con la carga inalámbrica, justifica por sí solo la diferencia de precio.

Además, en esta versión auriculares y estuche tienen certificación IP57 y soportan una inmersión breve de hasta un metro aproximadamente. No sirven para nadar y tampoco recomendaría ducharse alegremente con ellos, pero un vaso volcado sobre ellos o una caída a la piscina ya no deberían ser un problema.

Imagen: Xataka.

Imposible en el papel, real en la práctica. Unos auriculares que no sellan el canal auditivo no deberían poder cancelar ruido así. En un vuelo, con la cancelación al máximo, los AirPods 5 me dieron un aislamiento comparable al de los AirPods Pro 2 en modo Adaptativo.

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Hacen que el ruido típico de una cabina sea bastante llevadero. Pero no hay que confundirlo con el silencio total: cuando activas la cancelación completa en los Pro 2, el salto es enorme y los AirPods 5 no pueden igualarlo. La física del diseño abierto pone un techo, y ahí sigue. Por la calle, sin música, se oye una conversación cercana o un ruido irregular. Con música a volumen normal, esas distracciones prácticamente desaparecen.

Mejor sonido, con la vara de medir correcta. Frente a los AirPods 4, los graves son más firmes y los instrumentos se separan mejor. Las voces llegan nítidas. No van a competir con unos auriculares con almohadillas, porque el diseño abierto pierde graves por definición. Pero dentro de su categoría, eso sí, suenan excelentes. iOS 27 añade por fin un ecualizador que tiene solo tres bandas y es básico, pero desde luego es mejor que nada y llevábamos tiempo esperándolo.

Yo he terminado usando una V muy ligera: un poco más de graves y agudos, y prácticamente nada de medios. No es necesariamente más fiel, pero sí consigue un sonido algo más espectacular y con mayor sensación de detalle.

Por fin un ecualizador para los AirPods en iOS 27. Básico, pero ya es más de lo que teníamos. Así he configurado el mío. Explicación: párrafo de arriba.

Y la transparencia suena más natural. Parece contradictorio en unos auriculares abiertos, pero tiene sentido porque el auricular tapa parcialmente el canal auditivo, así que el modo Transparencia sigue siendo útil. En esta generación además suena menos artificial.

La batería, el pequeño paso atrás. El modelo de 170 euros da unas cinco horas por carga y 22 en total con el estuche. El de 150 se queda en cuatro y 20, respectivamente. Es suficiente para la mayoría de gente y usos, pero conviene recordar que los AirPods 4 sin cancelación llegaban a 30 horas en total. La cancelación de ruido tiene un coste lógico, y lo pagamos en autonomía.

El verdadero producto es Siri. Esta es la clave estratégica. Los micrófonos son muy buenos, y eso ya no importa solo para las llamadas. Importa porque los AirPods se han convertido en la puerta de entrada a la nueva Siri AI (a la que seguiremos esperando en la Unión Europea). Si pensamos en los AirPods como un producto global, la nueva Siri es buena parte de lo que justifica estas mejoras y esta caída de precio.

Imagen: Xataka.

Ficha técnica de los AirPods 5



airpods 5 Dimensiones y peso Auriculares: 3,02 x 1,83 x 1,81 cm - 4,3 gramos Estuche: 4,62 x 5x01 x 2,12 cm - 32 gramos o 34,7 gramos (estuche inalámbrico) Unidad de sonido Transductor a medida de alta excursión de Apple + amplificador a medida de alto rango dinámico CANCELACIÓN DE RUIDO activa Sí (ambos modelos) Incluye audio adaptativo, modo de sonido ambiente y ecualización adaptativa batería Auricular: 4 horas con ANC / 5 horas con ANC (estuche inalámbrico) Estuche: hasta 20 horas / hasta 22 horas (estuche inalámbrico) Carga rápida: 5 minutos de carga = 1 hora aproximada de autonomía FORMATOS DE AUDIO AAC y SBC conexión Bluetooth 5.3 Sin multipunto: usa el cambio automático entre dispositivos Apple compatibilidad Compatibilidad: ecosistema Apple (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, Vision Pro) Funcionan como auriculares Bluetooth con cualquier iOS reciente, pero las funciones inteligentes (Traducción en Tiempo Real, Detección de Conversación, Buscar) requieren iOS 27 y Apple Intelligence; se quedan fuera también al usarlos con Android o Windows Extras Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza Detección de conversación Aislamiento de voz, Traducción en Tiempo Real Siri Controles táctiles en el tallo Carga USB-C (+ Qi y cargador de Apple Watch en el inalámbrico) Altavoz integrado para Buscar en el estuche inalámbrico precio 149 euros 169 euros (estuche inalámbrico)

AirPods 5, la opinión de Xataka

Imagen: Xataka.

La estructura de la gama dice bastantes cosas sobre este producto. En 2019, Apple ya vendía los AirPods 2 con y sin estuche inalámbrico. Con los AirPods 4 separó los modelos por la cancelación de ruido. Ahora la cancelación es la base, siempre incluida, y la diferencia vuelve a estar en la comodidad (control de volumen, más autonomía). El modelo de 150 euros cumple una función evidente: servir de ancla para que los 170 parezcan una ganga. Y en buena medida lo son.

¿Por qué Apple nos da más por menos? Porque los AirPods ya no son solo un accesorio de audio. Como decía antes, son la forma más directa de hablar con la nueva Siri, y a Apple le interesa que haya cuantos más mejor en las orejas de sus usuarios, aunque en España todavía no podamos usar Siri AI. El precio más agresivo que los 200 euros de antes tiene sentido si el negocio está en otra parte. Los AirPods con cámara que se esperan para 2027 apuntan en la misma dirección.

Queda una duda. Con unos AirPods de 170 euros tan cerca en cancelación, sonido y funciones, ¿qué pasará con los AirPods Pro 3 de 250 euros? Hoy los Pro siguen ganando con claridad en silencio y sonido. También incluyen sensor de frecuencia cardíaca y un estuche más fácil de localizar vía Find My. Pero la distancia se ha reducido mucho más que los 80 euros que les separan, y eso obliga a que los Pro 4 den un salto de verdad.

¿Te los recomiendo?

Sí, los de 170 euros, y sin muchas dudas. Si tu oreja se lleva bien con los AirPods de siempre y no te entusiasman las almohadillas de silicona, son lo mejor que puedes comprar hoy en diseño abierto dentro del ecosistema Apple.

Los de 150 euros no tanto. No porque sean malos, sino porque 20 euros más te dan una experiencia claramente mejor. Si viajas mucho en avión o vives en otros contextos que requieran aislarte por completo, el consejo cambia: con los Pro 3 puedes olvidarte de que estás en una cabina de avión. Con los AirPods 5, la cabina sigue ahí, aunque mucho más baja.

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