En 1857, Francia plantó un millón de hectáreas de pinos para acabar con las fiebres. Hoy son un problema imposible de gestionar

El 19 de junio de 1857 alguien salió de París con una misión clara: llenar de árboles las 987.950 hectáreas que se extienden entre la ciudad de Burdeos y el río Adour. La excusa oficial era que las Landas de Gascuña eran una ciénaga infecta. El alio, una costra de arenisca ferruginosa que impide la infiltración, convertía a esa enorme llanura del suroeste de Francia en una marisma desolada de la que el agua no podía escapar.

En esas condiciones, lo único que prosperaba en la zona eran las ovejas (hasta un millón en 1850), los famosos pastores sobre zancos que las vigilaban y, según decían los expertos, los mosquitos.

El proyecto fue un éxito descomunal y aún hoy se le considera el mayor bosque cultivado de Europa Occidental (siempre y cuando saquemos el olivar andaluz de la ecuación). Los problemas vinieron después.

¿Qué hace un bosque como tú en una ciénaga como esta? Lo que tienen claro los historiadores es que en la ley de 1857 había "gato encerrado". En 1997, Jacques Sargos documentó que no había más paludismo en las Landas que en otros departamentos franceses, que de lo que se trataba era de "reemplazar un sistema tradicional de autosubsistencia por una economía moderna".

Jean-Michel Derex, por su parte, ha sostenido que buena parte de aquellas "fiebres" eran gripe, disentería, tuberculosis y fiebre tifoidea. Es lógico que remitieran por los inviernos rigurosos que azotaron el país entre 1878-1880, por la higiene y por el agua corriente. Y lo que es peor, en París lo sabían.

Según la historiografía actual, "lejos de ser una operación estrictamente sanitaria, la ley de 1857 era ante todo política. Se trataba de arrancar legalmente las tierras a los pastores". Encaja, por lo demás, con la visión que se tenía de los landeses. En 1849, Gabriel Bouyn los describió como gente "completamente desprovista de inteligencia".

Un éxito del que nadie está especialmente orgulloso. A comienzos de siglo, de hecho, ya no había pastores en las Landas y, poco a poco, quedó claro que algo no estaba bien. Entre 1868 y 1869, más de 30.000 hectáreas 'recién' trasplantadas ardieron en un abrir y cerrar de ojos. La década de 1870 fue mucho peor.

El relato oficial siguió hablando de salubridad, claro; pero rápidamente empezaron a surgir otras 'explicaciones'. Se suele decir, de hecho, que los pinos se plantaron para frenar el mar. El problema es que es mentira.

Es verdad que, desde 1788, Nicolas Brémontier sembró pino sobre el cordón dunar costero que va desde Bayona al Estuario del Gironda. La idea era fijar la arena para que no sepultara a los pueblos de la zona. Para 1876, ya había fijado 88.000 hectáreas y el modelo se exportó por todo el mundo (incluida España). Pero nada de esto tiene que ver con el millón de hectáreas de las landas.

Una mentira que se convierte en un problema. La colonización de las Landas (porque según los usos actuales fue eso, una colonización) ha sido un problema desde casi el principio: como explicaba un poco más arriba, el monocultivo de pino marítimo ha generado problemas casi desde el principio. Y los siguen causando: en julio de 2026, allí mismo se vivió el incendio más grande de Francia desde 1949.

Y es importante ser conscientes de ello. Porque, en los próximos años, tendremos que tomar muchas decisiones y es mejor tener claro que las consecuencias d eesas decisiones van a estar con nosotros muchas décadas y siglos después.

Imagen | snap wander

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