Cuando este bosque murió el resultado no fue polvo: 225 millones de años después explotó en uno de los lienzos más espectaculares de la Tierra

Hace unos 220 millones de años, un árbol cayó sobre el suelo de un bosque tropical. Lo lógico habría sido que desapareciera en unas décadas, convertido en alimento para hongos, bacterias e insectos. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Quedó enterrado antes de descomponerse y comenzó un viaje geológico tan lento que todavía hoy no ha terminado: la lluvia y el viento siguen sacando a la superficie troncos que nadie había visto desde el Triásico.

Lo más sorprendente es que esos colores que parecen pintura no son un efecto de la naturaleza sobre la madera, sino la prueba de que la madera hace mucho tiempo que dejó de existir.

El árbol que cayó… y nunca desapareció. Se calcula que hace entre 207 y 225 millones de años, el actual desierto de Arizona era una llanura tropical recorrida por ríos. Muchos árboles fueron derribados por inundaciones y quedaron rápidamente sepultados bajo sedimentos, aislados del oxígeno y de los organismos que normalmente los habrían descompuesto.

Aquel enterramiento cambió por completo su destino: en lugar de pudrirse, comenzaron un proceso de fosilización extraordinario que permitió conservar su forma durante cientos de millones de años, hasta el punto de que hoy siguen apareciendo nuevos troncos conforme la erosión elimina las capas de roca que los cubrían.

Ya no es madera, sino piedra. Lo que nos muestran las imágenes puede hacernos arquear la ceja, pero tiene una explicación. La petrificación no consiste en endurecer la madera, sino en sustituirla lentamente por minerales. Durante millones de años, el agua subterránea cargada de sílice penetró por cada poro y cada célula del tronco, depositando minerales que fueron reemplazando el tejido vegetal mientras conservaban hasta el más mínimo detalle de su estructura.

El resultado es una paradoja geológica: las vetas, los anillos de crecimiento e incluso la corteza siguen siendo perfectamente reconocibles, aunque el árbol original haya desaparecido por completo y lo que permanezca sea, en realidad, cuarzo.

Bosque de Jasper en el Parque Nacional del Bosque Petrificado

Qué cuentan los colores. La espectacular paleta de rojos, amarillos, púrpuras, verdes o blancos no apareció cuando el árbol cayó ni fue creada por ningún proceso superficial. Al contrario, cada tonalidad refleja los minerales presentes en el agua durante la petrificación: los óxidos de hierro producen los tonos rojizos y anaranjados, el manganeso aporta púrpuras y azules, mientras que diferentes estados de oxidación del hierro generan amarillos y verdes.

Cada tronco funciona así como un mapa geoquímico que conserva información sobre el ambiente en el que quedó enterrado mucho antes de que los continentes adoptaran su aspecto actual.

El bosque crece… sin los árboles. Aunque pueda parecer un paisaje completamente conocido, el Bosque Petrificado continúa cambiando. La lluvia, el viento y la erosión siguen retirando lentamente las capas de sedimentos que cubren los fósiles, dejando al descubierto troncos que han permanecido ocultos desde el Triásico.

Paradójicamente, el mismo tiempo que convirtió la madera en piedra sigue modelando el paisaje y permitiendo que aparezcan nuevos fragmentos, haciendo que el bosque continúe revelando parte de su historia millones de años después de que desapareciera.

El mayor enemigo del bosque nunca fue el tiempo. Porque si la naturaleza necesitó cientos de millones de años para crear este paisaje, las personas pueden alterarlo en apenas unos segundos. ¿Cómo? Desde hace décadas, miles de visitantes han sucumbido a la tentación de llevarse pequeños fragmentos como recuerdo, hasta el punto de que el expolio fue una de las razones por las que el lugar comenzó a protegerse ya a principios del siglo XX.

Muchos acaban devolviendo las piezas acompañadas de cartas de arrepentimiento, convencidos en ocasiones de haber sufrido una supuesta maldición, pero los científicos no pueden colocarlas de nuevo en el terreno porque ya se ha perdido la información sobre su ubicación exacta y devolverlas alteraría para siempre el registro geológico.

La historia y el fósil. En el parque existe un lugar conocido informalmente como el Conscience Pile, una montaña formada por troncos petrificados devueltos por visitantes arrepentidos. Ninguno podrá regresar al lugar del que salió porque, para la ciencia, un fósil no es solo el objeto, sino también el contexto que lo rodea, igual que una prueba pierde parte de su valor cuando se altera la escena de un crimen.

Esa es posiblemente la gran paradoja del Bosque Petrificado de Arizona: el árbol que cayó hace más de 200 millones de años consiguió vencer al tiempo, pero basta un gesto de unos segundos para borrar parte de la historia que todavía tenía por contar.

Imagen | Marc Cooper, National Park Service, X, Jeffhollett, Adbar, Kumar Appaiah

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