El Samsung Galaxy S26 y el Google Pixel 10 Pro de oferta, descuentos en auriculares y más. Cazando Gangas

Llegamos a un nuevo viernes con un Cazando Gangas repleto de ofertas en bastantes dispositivos tecnológicos. Hay móviles, auriculares e incluso discos duros que se han colado en el listado que traemos hoy, por lo que si buscas un buen chollo no dudes en echar un ojo.

Samsung Galaxy S26 por 798 euros, uno de los mejores precios que hemos visto en la versión de 512 GB.

por 798 euros, uno de los mejores precios que hemos visto en la versión de 512 GB. Soundcore A30i por 17,99 euros, unos auriculares muy económicos con cancelación de ruido y un diseño muy particular.

por 17,99 euros, unos auriculares muy económicos con cancelación de ruido y un diseño muy particular. Marshall Major V por 89 euros, unos auriculares preciosos que prometen una autonomía de más de 100 horas.

por 89 euros, unos auriculares preciosos que prometen una autonomía de más de 100 horas. Google Pixel 10 Pro por 829 euros, un excelente móvil en su configuración de 256 GB.

por 829 euros, un excelente móvil en su configuración de 256 GB. Western Digital Elements Desktop por 269 euros, un disco duro de muchísima capacidad que permite realizar copias de seguridad.

Samsung Galaxy S26

Una de las mejores ofertas que hemos encontrado durante toda la semana la tiene el Samsung Galaxy S26 en su configuración de 512 GB, ya que su precio ha bajado hasta los 798 euros. Se trata del móvil básico del trío de hermanos S26 que ofrece un buen rendimiento, su software está muy cuidado y estará actualizado durante muchos años, su pantalla es excelente y es bastante compacto con una pantalla de 6,3 pulgadas.

Soundcore A30i

Si quieres unos auriculares que tenga las tres B (bueno, bonito y barato), los Soundcore A30i han caído hasta los 17,99 euros. Y mucho ojo que, por este precio, tienen cancelación activa de ruido y modo transparencia. Eso sí, lo más curioso es el diseño del estuche, que tiene formato de lápiz labial.

Soundcore A30i Hoy en Amazon — 17,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Marshall Major V

Por el contrario, si te atraen más los auriculares de diadema, los preciosos Marshall Major V en color crema han bajado hasta los 89 euros. Son muy bonitos y mantienen el diseño retro de la marca, pero lo más interesante es que la marca promete que alcanzan una autonomía de más de 100 horas. Además, cuentan con carga inalámbrica.

Google Pixel 10 Pro

Si eres más de Google que de Samsung y estabas esperando un buen momento para dar el salto a la generación actual, MediaMarkt ahora mismo tiene el Google Pixel 10 Pro de oferta. Pero, además, con la MediaMarkt VISA puedes financiarlo al 0%. El móvil se puede comprar en sus dos configuraciones más bajas:

Google Pixel 10 Pro (128 GB) por 729 euros.

Google Pixel 10 Pro (256 GB) por 829 euros.

Como recomendación, la configuración de 128 GB hoy en día no es tan recomendable porque nos quedaremos cortos de almacenamiento más pronto que tarde.

Western Digital Elements Desktop

Por último, también MediaMarkt tiene ahora mismo el Western Digital Elements Desktop por un precio de 269 euros. Se trata de un disco duro de sobremesa que funciona muy bien para realizar copias de seguridad periódicas, sobre todo teniendo en cuenta que, en este caso, llega con una configuración de 10 TB de almacenamiento.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, Anker, Marshall, Google, Western Digital

En Xataka | Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados