Drones armados con gas pimienta y que hacen placajes: los nuevos 'ángeles de la guardia' para combatir los tiroteos escolares en EEUU

Aunque muchos los seguimos viendo como un dispositivo de entretenimiento, los drones han pegado un impulso importante estos últimos meses. El que usa la Fórmula 1 para grabar carreras es imponente, pero en China tenemos drones como el que tan pronto te lleva un paquete como te evacua en una inundación, el que lanza misiles de agua para ayudar a apagar incendios o el japonés con láser para frenar la gripe aviar en las granjas.

En Estados Unidos están entrenando con drones para otra cosa: para ayudar a reducir a los tiradores en escuelas e institutos. Porque algo que me fascina de EEUU es la cantidad de dinero e 'ingenio' que invierten para solucionar este problema tan concreto de ese país y, tras los arcos de detección en las puertas o las mochilas transparentes, llegan los drones que hacen un placaje, tiran gas pimienta y ciegan al tirador.

Y hay... demasiadas preguntas.

Los drones antitiradores escolares

Antes de preguntarnos cosas, vamos con lo que se está planteando. A corto plazo, al menos nueve escuelas de tres estados (cinco en Georgia, tres en Florida y una en Colorado) tendrán unas cajas de almacenamiento que albergarán drones de diferentes tipos y armados con sistemas no letales.

Los drones son obra de la empresa Mithril Defense, con sede en Austin, Texas, y están diseñados para desplegarse de forma rápida y actuar durante los primeros segundos de un tiroteo atacando al tirador con luces estroboscópicas, sirenas, gel pimienta o, directamente, embistiéndolo a una velocidad de unos 190 km/h.

Según los informes, los 120 primeros segundos de un tiroteo son cruciales porque es cuando se produce la mayor parte de los disparos y aquí vienen un par de datos: el primero es que, desde la tragedia de Columbine en 1999, casi 400.000 estudiantes han experimentado violencia armada en escuelas, con decenas de tiroteos al año.

El segundo es que este programa de Mithril Defense será un piloto de 557.000 dólares en Florida y de unos 500.000 dólares en Georgia. Es mucho, muchísimo dinero en un sector que mueve miles de millones de dólares en seguridad en colegios e institutos cada año.

Y ahora vienen las preguntas y las polémicas.

La primera es quién los activa y cómo se pilotan. El CEO de Mithril comenta en The Washington Post que la inspiración para crear el programa fue un tiroteo en una escuela primaria de Texas en la que dos maestros y 19 estudiantes fueron asesinados en 2022. La policía no pudo entrar en las aulas durante más de una hora, lo que agravó la situación.

Por eso, serán los profesores los que tendrán un botón del pánico en cada aula y, en ese momento, los pilotos a distancia desde el centro de control de la sede de Mithril en Austin se encargarán de pilotar por las instalaciones buscando a los agresores. En el vídeo superior se ve cómo la policía debe abrir las puertas para que entren los drones, aunque también tienen un modelo que rompe las ventanas directamente.

Y hay dudas, sobre cuándo sí y cuándo no, así como qué pasa si los drones dañan a algún alumno inocente. Sobre lo primero, el CEO de la empresa de seguridad afirma que no están pensados para "invocarse" en una pelea entre alumnos, pero que si uno de ellos saca un cuchillo, entonces sí.

Aunque el programa se va a llevar a cabo, en TWP hay maestros y miembros del Consejo de Defensa de la Seguridad Escolar que han mostrado preocupación sobre qué ocurriría con falsas alarmas o con situaciones límite en la que los operarios, a distancia, pueden confundir a alumnos o miembros de la policía con agresores.

Que, hablando de distancia, los drones no son autónomos y dependen de la conexión WiFi. Aunque los colegios pueden estar preparados, sigue habiendo puntos más sensibles en los que la conexión puede no irse, pero sí presentar una mayor latencia que cause accidentes con estos dispositivos, algo que puede acabar en lo dicho anteriormente: un ataque a un inocente.

De hecho, como también señala el TWP, Mithril no es la primera empresa a la que se le ocurre esto. Axon Enterprise ya lo intentó (armando drones con pistolas eléctricas), pero se encontró con que la junta ética de la empresa renunció en masa por miedo a que los drones aturdieran a inocentes o, incluso, que pudieran ser hackeados.

Lo curioso es que se está gastando una morterada de dinero que va a parar a bolsillos de empresas privadas para algo de lo que no se tiene mucha seguridad sobre cómo va a funcionar cuando los propios miembros de los sistemas de seguridad de institutos y escuelas apuntan que lo más efectivo es controlar los accesos y cerrar las puertas exteriores durante la jornada.

Afortunadamente, en la mayoría de países del mundo no tenemos ese problema.

Imágenes | Campus Guardian Angel

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