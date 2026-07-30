El ayuntamiento de Cangas pagó 200.000 euros de rescate por un ciberataque. Ahora están investigando a uno de sus concejales

En mayo de 2023 el ayuntamiento de Cangas de Morrazo sufrió un ataque de ransomware. Los atacantes amenazaron con vender los datos en la dark web si no se pagaba el rescate en bitcoin. El ayuntamiento acabó pagando y ahora hay una investigación en marcha para determinar si hubo alguna irregularidad, lo que ha puesto a uno de sus concejales en el punto de mira.

Qué está pasando. Tal y como informan en ABC, la jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas ha citado a Antón Iglesias, actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, en calidad de investigado con respecto al pago del rescate en cuestión. Lo llamativo, señalan en el Faro de Vigo, es que en el momento de los hechos, Iglesias no era concejal y ni siquiera fue él quien firmó el contrato de urgencia para pagar el rescate y recuperar los datos. Lo hizo Araceli Gestido, que en aquel momento acababa de llegar a la alcaldía. De momento no ha sido citada a declarar, aunque se espera que la jueza acabe llamándola.

La gestión del ataque. Tras el ciberataque, el Concello contrató a la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para que realizara un estudio forense de los sistemas afectados. En este primer contrato se pagaron 5.279 euros a la empresa, pero no obtuvieron resultados y semanas después volvieron a contratarlos para recuperar los datos secuestrados. Esto sí funcionó, pero no por vías técnicas sino que negoció directamente con los atacantes y les pagaron el rescate en bitcoin. El total de este segundo contrato ascendió a 197.847,17 euros.

De qué se les acusa. Hacia finales de 2024, la Fiscalía de Pontevedra remitió al juzgado el caso por indicios de prevaricación, malversación de fondos, daños informáticos y coacciones. Lo que se investiga no es tanto el pago del rescate en sí, sino la gestión de estos contratos, los cuales se hicieron sin concurso público. Además, ambos fueron adjudicados a la misma empresa que ya había fracasado en su primer intento. Ahora, tanto la administración como la empresa están en el punto de mira.

El BNG, partido que gobierna en Cangas, ha mostrado su apoyo a Antón Iglesias, de quien dicen goza de "toda su confianza" y destacan que el gobierno actuó "conforme a los procedimientos legalmente establecidos".

Así fue el ataque. El ciberataque se produjo en la madrugada del 18 de mayo de 2023. El ransomware en cuestión fue LockBit 3.0 y se coló en los ordenadores del ayuntamiento a través de un correo de phising que fue abierto por un funcionario. Cuando los empleados llegaron a la mañana siguiente, se encontraron con sus ordenadores bloqueados en una pantalla que contenía un mensaje en inglés en el que pedían el rescate.

El cifrado afectó a más de la mitad de los equipos, bloqueando departamentos como el de contabilidad e impidiendo el pago de las nóminas y facturas de proveedores.

Imagen | Unsplash, Concello de Cangas

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