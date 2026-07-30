TCL tiene nuevos auriculares: son abiertos, tienen un diseño que parece el de una joya y están rebajados

Aunque tenemos auriculares con muy buena cancelación de ruido (ya sea de diadema o no), también empiezan a aflorar muchos de diseño abierto o 'open-ear'. Estos son ideales si no te gusta aislarte del exterior, pero también si eres de esas personas que los lleva puestos muchas horas al día. Unos que encajan en esa descripción son los TCL Crystal Clip, auriculares que llevan algunas semanas disponibles y ya salen más baratos: cuestan 59,99 euros.

TCL Crystal Clip Auriculares Inalámbricos | Open Ear OWS | 28h Autonomía | IP54 | Bluetooth 5.4 | Multipoint 2 Dispositivos | ENC Reducción Ruido | Sin Tapones | Comodidad Total Hoy en Amazon — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Unos auriculares para no aislarte del exterior (y rebajados)

Estos auriculares de TCL cuentan con un diseño similar a otros que ya hemos visto antes, como los FreeClips 2S de Huawei. Su precio original es de 79,99 euros, por lo que ahora mismo están disponibles con un descuento de 20 euros. Es un gran precio el que tiene esta oferta de Amazon, aunque no su mínimo histórico.

Como decimos, son unos auriculares ligeros que tienen un formato de clip para la oreja. Este diseño hace que sean muy cómodos de llevar, puesto que no se introducen dentro del canal auditivo como harían otros auriculares con las típicas siliconas. De hecho, ese mismo diseño hace que tengan más un aspecto de joya que el de unos auriculares, lo que hace que también sean muy vistosos.

Su sonido cuenta con audio espacial y unos graves reforzados, por lo que, pese a su carácter abierto, podemos esperar que cumplan bien en ese aspecto. Cuentan con micrófonos con cancelación de ruido por IA para hacer llamadas y una autonomía de aproximadamente 8 horas por carga. Esta cifra sube hasta las 36 horas si sumamos la batería del estuche y, según la marca, podemos obtener hasta tres horas de reproducción con una carga de 15 minutos.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los tcl crystal clip ✅ LO MEJOR Diseño abierto y muy vistoso: Este diseño abierto ayuda a no aislarnos del exterior, dando además un aspecto de joya que queda genial.

Este diseño abierto ayuda a no aislarnos del exterior, dando además un aspecto de joya que queda genial. Cómodos si los quieres llevar durante horas : Al no introducirse dentro del canal auditivo, se pueden llevar en sesiones largas sin sentir molestias.

: Al no introducirse dentro del canal auditivo, se pueden llevar en sesiones largas sin sentir molestias. Buena autonomía: Su autonomía no está nada mal y con la carga rápida podemos tener hasta 3 horas de reproducción en muy poco tiempo por si tenemos prisa. ❌ LO PEOR Sin cancelación de ruido: No son unos auriculares que compraría si buscase aislarme del exterior, ya que precisamente buscan justo lo contrario. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares con buen sonido y autonomía que te permitan no aislarte del exterior al usarlos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con cancelación activa de ruido, incluso si eso implica que sean unos auriculares de caracter cerrado.

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Imágenes | TCL

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