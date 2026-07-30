Suscríbete a
HOY SE HABLA DE

Si eres cliente de Revolut, puedes conseguir hasta un año gratis de ChatGPT Go: estas son las condiciones

La fintech acaba de anunciar que ChatGPT Go se suma a su oferta de suscripciones.

Revolut y ChatGPT
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
amparo-babiloni

Amparo Babiloni

Editora Senior - Tech
amparo-babiloni

Amparo Babiloni

Editora Senior - Tech
Linkedin twitter instagram
671 publicaciones de Amparo Babiloni

Revolut es el neobanco más usado en España y uno de los que más crece en todo el mundo. La compañía acaba de anunciar que suma una nueva suscripción a su lista de beneficios, y no es una suscripción cualquiera, sino que es para ChatGPT Go. 

Lo ha anunciado la propia compañía en su cuenta de X. Desde hoy, la suscripción a ChatGPT Go se integra en su oferta de suscripciones para clientes de sus planes de pago. Te contamos cómo puedes conseguirla. 

Cómo tener ChatGPT Go con Revolut

Lo primero que debes saber es que si eres cliente del plan gratuito de Revolut no vas a tener esta ni ninguna otra suscripción incluida, sino que estos beneficios son para clientes de los planes de pago. 

Si pagas una de sus mensualidades, Revolut te ofrece la suscripción a ChatGPT Go, aunque la duración depende  del plan que tengas. Esta es la oferta disponible en España:

  • Plan Premium 9,99€/mes: 6 meses de ChatGPT Go.
  • Plan Metal 15,99€/mes: 12 meses de ChatGPT Go.
  • Plan Ultra 55€/mes: 12 meses de ChatGPT Go para dos usuarios.
Revolut Chatgpt

Además de estar incluida en estos planes, Revolut lanzará una oferta promocional en las próximas semanas para los planes Plus y Standard que incluirá 3 meses de ChatGPT Go gratis. Sin embargo, tal y como señalan en Business Insider, será "para clientes elegibles", por lo que no se trata de un beneficio incluido para todos como sucede en los demás planes. 

ChatGPT Go es el plan de pago básico de ChatGPT. Cuesta 8 euros al mes e incluye acceso a ChatGPT 5.5 Instant, además de más mensajes, imágenes y mayor capacidad de memoria. Eso sí, sigue incluyendo publicidad. 

ChatGPT ha activado los anuncios de pago por clic: es el camino que en su día destruyó la credibilidad del SEO
En Xataka
ChatGPT ha activado los anuncios de pago por clic: es el camino que en su día destruyó la credibilidad del SEO

Además de ChatGPT Go, los planes de pago de Revolut incluyen otras suscripciones como NordVPN, Duolingo, Tinder o Uber One. Obviamente, cuanto más pagas, más suscripciones tienes disponibles. 

Imágenes | Revolut, Xataka

En Xataka | Revolut y Trade Republic están demostrando algo que parecía imposible en España: la gran banca es batible

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios