Un conductor chino se compró un espectacular SUV eléctrico para viajar a Europa. Todo era perfecto hasta que llegó a la frontera

Fabio Belmone es Volata di Peluca. A principios del año pasado se hizo viral cuando publicó que iría a Tokyo. Hasta aquí, todo normal. Otro millennial que marcha a Japón. Lo que hacía especial el viaje de Fabio Belmone es que pensaba llegar hasta la capital japonesa en coche. 25.000 kilómetros y 80 días después, la cuenta de Volata di Peluca confirmaba que había llegado al país nipón.

Pero quizás lo más curioso del viaje es que, además de cruzar todo Europa y Asia, el coche elegido era un Fiat Marea. Lo único que podía permitirse con 900 euros, explicaba a La Vanguardia. "He cruzado dos continentes, pero mi coche no puede entrar en Barcelona", decía en la entrevista.

Y quizás, precisamente por eso, porque el coche era tremendamente analógico, la aventura pudo llegar a su destino. Porque en cualquier país podían arreglarlo. Y, sobre todo, porque no fuera un coche que fuera a detenerse por pasar una frontera.

No puede decir lo mismo el dueño de este Zeekr 9X, explican nuestros compañeros franceses de L'Automobile.

Al menos no se queda parado

Ese viaje transcontinental está teniendo su particular réplica desde China. Mr. Liu es un conductor chino que quiere repetir la aventura de Fabio Belmone en sentido inverso. De Europa a China. Eso sí, a bordo de un Zeekr 9X, uno de los SUV más lujosos del país.

El Zeekr 9X es un coche que cuesta, al cambio directo, por algo más de 61.000 euros. Eso quiere decir que en el país asiático es una de las opciones más lujosas que te puedes comprar ya que los fabricantes han llenado sus coches de tecnología a precios ridículos. En este caso hablamos de un eléctrico de rango extendido (una particular versión de híbrido enchufable) que en China llega a 1.300 CV de potencia. El coche, de hecho, acaba de llegar a Europa aunque recortado en potencia, con una versión de 897 CV.

Pero más allá de la cifras de potencia, lo verdaderamente interesante de este coche está en el interior, con seis plazas (más bien seis butacones), este enorme SUV puede convertirse en un salón rodante.

Asientos calefactados, ventilados y con masaje que se pueden enfrentar hasta hacerse una suerte de hamaca, 32 altavoces repartidos por el habitáculo, dos pantallas de 16 pulgadas consecutivas para gestionar el sistema de infoentretenimiento y hasta una tercera pantalla de 17 pulgadas que se desliza desde el techo para que los pasajeros traseros puedan disfrutarla mientras van en marcha.

Interior del Zeekr 9X

La experiencia de viajar en el coche va mucho más allá de recorrer países proque, muy al contrario que con el Marea, la belleza está en el interior. Algo parecido debía pensar Mr. Liu cuando comenzó el viaje. Pero unos miles de kilómetros después, al superar la primera frontera, el sueño se convirtió en pesadilla.

De improviso, su Zeekr 9X capó multitud de funciones. Todas las funciones de software se vinieron abajo cuando cruzó la frontera con Kazajistán. Los puertos de carga y el acceso al depósito también hicieron lo propio. El motivo era sencillo: el coche, mediante GPS había detectado que se había cruzado la frontera. Explican en CarNewsChina que el conductor no encontraba la manera de continuar su trayecto durante 30 horas.

El motivo, explican desde el medio especializado, está en el sistema antirrobo del vehículo. Automáticamente, el coche detecta mediante posicionamiento GPS si se encuentra en China o más allá de las fronteras. En este último caso, el vehículo lanza avisos de manera recurrente pero si sigue avanzando bloquea la inmensa mayoría de las funciones. El sistema está activado por defecto en el coche.

La compañía ha reconocido en el medio chino National Business Daily que, efectivamente, la mayoría de sistemas del coche se bloquearon pero que el vehículo puede seguir moviéndose. Para desbloquear el depósito de la gasolina y la toma de carga hay que hacer pulsaciones largas sobre algunos botones específicos. Esta información, según la empresa, debería conocerla el propietario.

Lo que explican sin embargo en CarNewsChina es que Mr. Liu conocía del sistema de bloqueo antes de salir de China por lo que acudió a un concesionario. Para evitar robos o exportaciones ilegales, lo que hacen en el punto de venta es certificar la validez de algunos documentos como la licencia de conducción o el contrato de compra. En ese momento y tras conocer las intenciones del cliente debían haber desactivado el sistema antirrobo con posicionamiento de GPS pero no lo hicieron y tampoco al conductor le quedó claro qué debía hacer si esta situación se daba.

Pero esta vez, lo que el software te quita, el software te lo da. Con un código de activación la marca pudo actualizar el coche vía OTA y desbloquear los sistemas antirrobo, dejando de nuevo al coche listo para ser usado.

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En Xataka | China quiere tirar la puerta del coche eléctrico europeo. Zeekr es su argumento en el segmento premium