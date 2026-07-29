EEUU inicia otro conflicto con China: ha decidido prohibir sus robots humanoides de última generación

EEUU sabe qué se siente cuando China controla un recurso crítico y decide usarlo como palanca en la mesa de negociación. Le ha pasado con las tierras raras y otros minerales estratégicos, y no quiere que se repita ni con la robótica ni con la electrónica de potencia que sostiene sus centros de datos de inteligencia artificial (IA). Este es el escenario en el que el Gobierno liderado por Donald Trump ha decidido actuar antes de que esta dependencia se convierta en una vulnerabilidad.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU anunció ayer nuevas restricciones que prohíben la importación de robots humanoides y robots cuadrúpedos chinos de nueva generación, así como de inversores de potencia conectados. Estos últimos son los equipos que enlazan las fuentes de energía renovables y las baterías con la red eléctrica y los centros de datos. Esta medida solo afecta a los modelos nuevos y todavía no autorizados, pero la FCC se reserva la potestad de revocar las autorizaciones que ya han sido concedidas.

El temor de fondo no es solo económico. La Administración estadounidense quiere evitar una campaña de ciberespionaje vinculada al Gobierno chino similar a la operación Volt Typhoon de 2023, después de que varias agencias hayan concluido que la robótica conectada y los inversores representan vulnerabilidades capaces de exponer infraestructuras críticas al espionaje o a un apagón. Los fabricantes, no obstante, podrán solicitar una aprobación condicional a través de un proceso de la FCC supervisado por el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional, en un esquema calcado al que ya existe para los drones.

EEUU teme la adopción masiva de robots chinos

John Moolenaar, un congresista republicano que preside el Comité Selecto de la Cámara sobre China, ha celebrado esta decisión: "Protege nuestro país y refuerza la industria robótica de nuestra nación". China es, con diferencia, el mayor fabricante mundial de inversores de potencia, con Sungrow Power Supply y Huawei a la cabeza (esta última ya fuertemente sancionada por EEUU), y ha ido ganando cuota en el mercado occidental con una estrategia muy agresiva de descenso de los precios.

Algunos analistas prevén una adopción masiva de robots humanoides equipados con "cerebros" basados en IA

Por otro lado, algunos analistas prevén una adopción masiva de robots humanoides equipados con "cerebros" basados en IA, mientras que la construcción acelerada de centros de datos en EEUU dependerá de un suministro fiable de inversores. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había advertido por separado de que las empresas chinas de IA podrían enfrentarse a sanciones estadounidenses por robo de propiedad intelectual.

Tras las medidas de ayer se espera que la FCC exima de estas restricciones a numerosos proveedores no chinos, tal y como ya hizo con las recientes prohibiciones sobre los drones y los routers extranjeros. La lógica es siempre la misma: cerrar la puerta a Pekín sin cerrársela también a sus propios aliados industriales. Veremos qué impacto tienen estas medidas en el conflicto comercial que sostienen EEUU y China.

Imagen | UBTech Robotics

Más información | Nikkei Asia

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