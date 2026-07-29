Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs Honor Magic V6: dos de los mejores plegables con una diferencia de 500 euros que puede ser la clave

Ahora que Samsung ha presentado su nueva generación de móviles plegables, es un buen momento para compararlos con su competencia. En este artículo vamos a poner frente a frente el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra junto con el Honor Magic V6.

Las diferencias entre los dos plegables

Pantallas, diseño y dimensiones

Los dos móviles tienen dimensiones muy similares con una variación que es mínima, en la práctica no se aprecia. Donde sí vamos a ver una clara diferencia es en la parte trasera, ya que el móvil de Honor destaca por su módulo de cámaras que ocupa gran parte de la mitad posterior del móvil, mientras que el plegable de Samsung mantiene el diseño visto en generaciones anteriores con un módulo más discreto.

Tampoco encontramos grandes diferencias en el tamaño de las pantallas exteriores o plegables. Donde sí percibimos una diferencia es en el brillo de la pantalla interior: el Honor Magic V6 ofrece hasta 5.000 nits, mientras que el Galaxy Z Fold8 Ultra se queda en 3.000 nits.

Configuraciones de RAM y almacenamiento

A la hora de elegir uno de los dos móviles tendremos disponibles varias configuraciones de almacenamiento interno.

El plegable de Samsung cuenta con tres configuraciones:

256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

1 TB de almacenamiento y 16 GB de RAM.

El plegable de Honor cuenta con dos configuraciones:

512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM.

1 TB de almacenamiento y 16 GB de RAM.

Con esto tenemos que el móvil de Honor parte con una configuración superior. El extra de almacenamiento viene bien para guardar fotos, vídeos y archivos, mientras que el extra de RAM es ideal para procesar IA en local.

Cámaras principales

Los dos dispositivos cuentan con bastantes diferencias entre sus cámaras, al menos en las del módulo trasero:

El móvil de Samsung ofrece una mayor resolución en la cámara principal (200 MP), permitiendo hacer recortes en la foto conservando más detalle. Por el contrario, el móvil de Honor cuenta con una mayor apertura (f/1.6), por lo que deja pasar un poco más de luz hacia el sensor.

(200 MP), permitiendo hacer recortes en la foto conservando más detalle. Por el contrario, el móvil de Honor cuenta con una mayor apertura (f/1.6), por lo que deja pasar un poco más de luz hacia el sensor. El gran angular del Samsung tiene una mayor apertura (f/1.7 frente a f/2.2), permitiendo captar más luz y rindiendo mejor en condiciones poco favorables, como a la hora de realizar fotos de noche.

(f/1.7 frente a f/2.2), permitiendo captar más luz y rindiendo mejor en condiciones poco favorables, como a la hora de realizar fotos de noche. El móvil de Honor tiene un teleobjetivo con mayor resolución (64 MP) que el telefoto de Samsung (10 MP), permitiendo así obtener una mayor nitidez en imágenes a larga distancia. Además, el móvil de Honor soporta un zoom digital de hasta 100x.

Batería y carga rápida

La batería es importante en este tipo de móviles, sobre todo si hacemos mucho uso de la pantalla interna o plegable. Samsung apuesta por una batería dual de 5.000 mAh, mientras que el plegable de Honor cuenta con una batería de 6.660 mAh. Hasta que no podamos probar el Galaxy Z Fold8 Ultra a fondo no podremos sacar conclusiones, pero lo tiene difícil: cuando analizamos el Magic V6 nos dio aproximadamente unos tres días de autonomía con un uso medio, algo que consigue gracias a la optimización del sistema.

En cualquier caso, donde sí vemos una diferencia muy clara es en la potencia de carga. El móvil de Honor soporta una carga rápida por cable de 80W y una carga inalámbrica de 66W, mientras que el Galaxy Fold soporta una carga rápida por cable de 45W y una carga inalámbrica de 20W.

Precios

Los dos móviles parten de precios bastante elevados, pero el Honor tiene algo a favor, y es que se lanzó hace unas cuantas semanas, por lo que podemos ver mejores descuentos que en el móvil de Samsung.

Mientras que el Honor Magic V6 actualmente se puede comprar por un precio de 1.699 euros en su configuración de 512 GB, el Samsung Galaxy Fold8 Ultra se lanzará a un precio de 2.199 euros en la configuración de 256 GB.

No obstante, el móvil de Samsung está en preventa. Algunas tiendas (no todas) están ofreciendo algunos descuentos por la precompra, por lo que se puede reservar algo más barato. En cualquier caso, no se queda tan barato como el móvil de Honor.

¿Qué móvil plegable elegir?

Por qué elegir el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra es el plegable de la marca más completo hasta la fecha. Donde más destaca es en:

Su ecosistema . One UI funciona muy bien, está muy optimizado y, como hemos visto en generaciones anteriores, cuenta con funciones dedicadas a los móviles plegables.

. One UI funciona muy bien, está muy optimizado y, como hemos visto en generaciones anteriores, cuenta con funciones dedicadas a los móviles plegables. Su módulo de cámaras trasero . Es más pequeño que el de Honor, algo que se agradece al llevar el móvil en el bolsillo.

. Es más pequeño que el de Honor, algo que se agradece al llevar el móvil en el bolsillo. Su sensor principal . Los 200 MP ofrecen una mejor resolución a la hora de recortar fotografías.

. Los 200 MP ofrecen una mejor resolución a la hora de recortar fotografías. Modo DeX. Permite conectar el móvil a un monitor o televisor, lo cual puede resultar útil para trabajar en momentos muy concretos.

Por qué elegir el Honor Magic V6

El Honor Magic V6 es una de las opciones más atractivas en móviles plegables. Donde más destaca es en:

La batería . Tiene una mayor capacidad y su sistema operativo está muy bien optimizado.

. Tiene una mayor capacidad y su sistema operativo está muy bien optimizado. La carga rápida . Tiene una mayor carga rápida por cable y de forma inalámbrica.

. Tiene una mayor carga rápida por cable y de forma inalámbrica. Su teleobjetivo . Tiene una buena resolución y, además, cuenta con zoom digital 100x.

. Tiene una buena resolución y, además, cuenta con zoom digital 100x. Su precio . El Honor Magic V6 está recibiendo muy buenas ofertas y su precio actualmente es bastante más bajo.

. El Honor Magic V6 está recibiendo muy buenas ofertas y su precio actualmente es bastante más bajo. Su configuración mínima. El móvil parte de los 16 GB de RAM y de los 512 GB de almacenamiento.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra y del Honor Magic V6

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Honor Magic V6 Dimensiones y peso Plegado: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm Desplegado: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm 215 gramos Altura: 156,7 mm Ancho plegado: 74,5 mm Ancho desplegado: 145,6 mm Grosor plegado: 8,75 mm (blanca) / 9,0 mm (otras) Grosor desplegado: 4,0 mm (blanca) / 4,1 mm (otras) 219 gramos (blanca) / 224 gramos (otras) pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas Resolución de 2.504 x 2.256 píxeles 3.000 nits OLED plegable de 7,95 pulgadas Resolución de 2.352 x 2.172 píxeles 5.000 nits pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas Resolución de 1.080 x 2.520 píxeles OLED de 6,52 pulgadas Resolución de 2.420 x 1.080 píxeles 6.000 nits procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB 16 GB/512 GB 16 GB/1 TB cámara principal Principal de 200 MP, quad pixel AF, OIS, f/1.7, FOV 85º Gran angular de 50 MP, OIS, f/1.7, FOV 120º Telefoto (3x) de 10 MP, PDAF, OIS, f/2.4, FOV 36º Principal: 50 MP, f/1,6, OIS Gran angular: 50 MP, f/2,2 Teleobjetivo: 64 MP f/2,5, OIS Zoom óptico 3x, zoom digital 100x cámara frontal Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º Pantalla principal: 20 MP, f/2,2 Pantalla plegable: 20 MP, f/2,2 batería Dual de 5.000 mAh (típica) Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W Carga inalámbrica inversa PowerShare 6.660 mAh Carga rápida de 80 W Carga inalámbrica de 66 W sistema operativo Android 17 One UI 9 Android 16 MagicOS 10 otros Resistencia IP48 Galaxy AI Knox Now Brief Now Nudge Sensor de huellas en el lateral Certificacion IP68 e IP69 Infrarrojos Reconocimiento facial Altavoces estéreo Doble SIM + eSIM precio Desde 2.199 euros Desde 1.699 euros

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Imágenes | Samsung, Honor, Iván Linares

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