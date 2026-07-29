"A menos que veamos ese amplio crecimiento económico, esta película no va a terminar bien": Satya Nadella, sobre la burbuja de la IA

¿Estamos en una burbuja de IA? La pregunta lleva meses sobrevolando toda la industria, y hay argumentos de peso para pensar que la respuesta es sí. Sin embargo, también hay quien defiende lo contrario y hay argumentos potentes a favor del no. En medio de este debate, el CEO de Microsoft ha dado su propia respuesta y no es ni sí ni no.

La pregunta que todos se hacen. Ocurrió durante el último episodio del podcast de Fareed Zakaria. El entrevistador comienza la conversación con una pregunta muy directa "¿Estamos en una burbuja de IA y ha empezado a desinflarse?". Antes de dejarle responder aporta algunos datos clave, como que Microsoft tiene una participación del 30% en OpenAI, una empresa que sigue perdiendo dinero a un ritmo vertiginoso. "Da la sensación de que las matemáticas no cuadran y de que va a haber un momento de la verdad", concluye Zakaria.

La respuesta. El CEO de Microsoft comienza su respuesta describiendo la IA como "una nueva tecnología de propósito general que va a impulsar la productividad". Esa productividad tiene que verse en la macroeconomía: en el crecimiento del PIB, y no solo en Estados Unidos, sino de forma amplia, en toda la economía. Si eso no ocurre, admite sin rodeos, "vamos a tener un problema". Su frase más reveladora es esta: "a menos que veamos ese amplio crecimiento económico, esta película no va a terminar bien".

Más allá de las big tech. Cuando hablamos de burbuja de la IA nos fijamos únicamente en las cuentas de las empresas que la hacen posible, pero Nadella insiste en la idea de que el impacto positivo de la IA debe verse en toda la economía, no sólo en las grandes tecnológicas: "se trata de cada empresa en la economía, ya sea una pequeña empresa, una gran multinacional o una institución del sector público, de si pueden ver los beneficios reales de esta tecnología".

El problema. Nadella no lo dice de forma explícita, pero en su respuesta admite que ese crecimiento económico aún no se ha visto. Esto cuadra con lo que el economista jefe de Goldman Sachs decía en marzo de este año, y es que la IA había aportado "básicamente cero" al PIB de EEUU. Sin embargo, también hay análisis que defienden que la IA está generando ya riqueza, pero el problema es que los datos económicos no la están reflejando porque aún no sabemos medirla.

La postura prudente. Ante este clima de incertidumbre, Nadella apuesta por un discurso más prudente: reconoce que hay señales de alarma, pero rechaza la idea de que eso equivalga automáticamente a una burbuja a punto de estallar. Es una postura similar a la de Sundar Pichai, CEO de Google, que a finales de 2025 hablaba de que había "elementos de irracionalidad" en el mercado de la IA. Por aquel entonces, Nadella también habló del tema y dijo básicamente lo mismo que ahora: "Cuando decimos 'esto es como la revolución industrial', deberíamos tener ese tipo de crecimiento que provocó la revolución industrial".

¿Burbuja? ¿Qué burbuja? Frente a ese discurso más cauto, tenemos otros como el de Masayoshi Son, CEO de SoftBank, que no es que no vea burbuja por ningún lado sino que ha llegado a decir que llamar burbuja a esto es "una blasfemia contra la IA". Hay que destacar que SoftBank es el mayor inversor de OpenAI, por lo que si hay burbuja y estalla, serán de los que saldrán peor parados. No es el único que opina que no hay burbuja, el analista Ben Thompson también ve indicios de que no existe tal burbuja. Veremos quién acaba teniendo razón.

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