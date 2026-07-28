Studio by Spotify Labs: qué es, qué puedes hacer con este agente de IA y quién puede acceder a ella

Vamos a explicarte qué es y qué puedes hacer con Studio de Spotify, una aplicación de inteligencia artificial a la que pedir que te genere varios tipos de contenido. Se trata de una herramienta que se está abriendo poco a poco y empieza a llegarle a los primeros usuarios.

Vamos a empezar el artículo hablándote sobre qué es Studio y cuáles son las funciones que puede realizar, para así entender sus posibilidades. Y luego pasaremos a decirte cuándo vas a poder usarla y cuáles son los requisitos para poder hacerlo.

Qué es Studio by Spotify Labs

Studio es una aplicación de inteligencia artificial creada por Spotify. Es una aplicación independiente, lo que quiere decir que en vez de añadir estas funciones en la app principal de Spotify, tendrás que instalar una independiente para poder usarla.

Studio by Spotify Labs combina tu historial de reproducción en Spotify con búsquedas basadas en inteligencia artificial, funciones de navegación web y herramientas de productividad conectadas para generar contenido de audio personalizado.

Su objetivo es conocer tus gustos y necesidades para que así puedas pedirle que haga cosas. La herramienta utilizará agentes de IA para realizar las tareas que le pidas mientras tú sigues haciendo otras cosas. Como te diremos enseguida, estas tareas van desde crear podcasts personalizados a resúmenes de audios hechos con IA.

Studio es una app de escritorio que puedes descargar en tu ordenador. Actualmente está en estado research preview, disponible para usuarios seleccionados de Spotify Premium. Esto quiere decir que es una app experimental que todavía está en fase de desarrollo.

Según Spotify, la gran ventana de Studio frente a otros agentes de IA que también pueden ofrecer funciones parecidas es que el suyo ya te conoce. Studio sabe tus artistas favoritos, tus rutinas, y lo que escuchas a determinadas horas del día. Además, si quieres también podrás pedirle a Studio que olvide detemrinada información sobre ti.

Qué puedes hacer con Studio de Spotify

Studio es un agente de IA que te ayuda a hacer todo tipo de cosas con Spotify. Para empezar, puedes controlar su reproducción, pero también puedes pedirle que cree playlist basándose en los criterios que le des, descubrir música y reproducir el audio que generes.

Studio va a tener acceso a tu historial de escuchas en Spotify, por lo que sabrá tus gustos musicales, los vídeos que ves y los podcasts que escuchas. Luego, estos datos los usará para crear un contenido más afín a tus gustos. También tendrá acceso a tu calendario y tu correo electrónico, además de otras fuentes de información personal.

Pero su rasgo más distintivo es el de crear un podcast personal. No son podcasts que vayas a buscar, sino audio generado por la IA para ti a partir de tu semana, tus artistas o tus correos electrónicos.

Spotify ofrece tres tipos de podcast personales que se pueden crear con Studio:

Daily audio : Un resumen breve cada mañana con novedades de artistas que sigues, lo que tienes ese día en cuanto a citas y planes del calendario y algunas historias. Puedes pedirle un podcast corto cada mañana a una hora fija con este resumen de tu día.

: Un resumen breve cada mañana con novedades de artistas que sigues, lo que tienes ese día en cuanto a citas y planes del calendario y algunas historias. Puedes pedirle un podcast corto cada mañana a una hora fija con este resumen de tu día. Deep dive : Un episodio de podcast generado por IA sobre cualquier tema. Se genera documentándose a partir de tus apuntes, notas destacadas o el conocimiento general de la IA. Una especie de documental a medida.

: Un episodio de podcast generado por IA sobre cualquier tema. Se genera documentándose a partir de tus apuntes, notas destacadas o el conocimiento general de la IA. Una especie de documental a medida. Travel guide: Te pide permiso para leer las reservas de tu email, listas guardadas en Maps y notas para montar una guía de audio de un viaje.

Studio también puede hacer otras cosas como investigar, recomendar, planificar y elaborar borradores, todo ello basándose en tus gustos e intereses. Si planeas un viaje, te puede hacer un itinerario, te sugiere libros que vale la pena leer y te crea una banda sonora acorde a ese viaje. Si necesitas recomendaciones musicales, sabe tus gustos para hacerlo.

Siendo un agente de IA, Studio puede hacer tareas programadas y en segundo plano, y así poder hacer tareas de fondo sin que se lo pidas. Podrás despertarte reproduciendo episodios nuevos de tus podcasts favoritos o crear los viernes una playlists con novedades que estén realmente filtradas por tus gustos.

Y como Spotify también ofrece audiolibros, podrá hacerte recomendaciones literarias basándose en los que has escuchado. Además, cuando tus autores favoritos anuncien un nuevo libro también te avisará.

Studio también te aparecerá con un icono en la aplicación de Spotify, y podrás enviarle mensajes desde la sección de mensajería de la app. Al hacerlo, puedes pedirle que haga cosas, y entonces Studio ejecutará lo que le pidas en el ordenador donde tengas instalada la app.

Quién puede usar Studio

En primer lugar, debes saber que Studio by Spotify Labs está todavía en fase de desarrollo, y que sólo está disponible para un número determinado de usuarios. Este número irá ampliándose, de forma que quizá en unas semanas recibas un aviso diciéndote que te han seleccionado para probar la herramienta. Estas pruebas se irán abriendo poco a poco.

En segundo lugar, solo pueden optar a ser seleccionados para usar Studio los usuarios de pago de Spotify. Además, también debes tener más de 18 años. Solo entonces optarás a que te llegue la invitación. Esta se te envía de forma automática, no tienes que apuntarte en ningún sitio.

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