Marta Díaz demostró que los influencers son la nueva nobleza fabricando una heredera con 400.000 seguidores instantáneos

En la celebración de la multitudinaria Velada del Año en La Cartuja, quedó claro que el evento es mucho más que una sucesión de combates. De hecho, el momento más comentado de la noche está siendo la presentación en sociedad, la puesta de largo (sin metáforas) de la hermana pequeña de los influencers Marta y David Díaz. Bienvenidos a la aristocracia del influencer, donde el título no se anuncia: se hereda en directo.

Lo que pasó. Cuando el entourage de Marta Díaz entró en el recinto la noche del 25 de julio, buena parte de los casi 80.000 espectadores tenían los ojos puestos, más que en la propia boxeadora, en la figura que caminaba junto a ella y a su hermano David, cubierta de la cabeza a los pies. Durante unos segundos corrió el rumor de que se trataba de alguien que en los últimos meses se había hecho más famosa que la propia Marta: su hermana pequeña Laura. Cuando la capucha cayó, se produjo uno de los mayores fenómenos recientes del entretenimiento digital español: una persona sin una sola publicación previa se convirtió en estrella de las redes en unos minutos.

Cuánta gente. La Velada del Año VI, el evento de boxeo entre creadores de contenido que organiza Ibai Llanos, reunió esa noche un pico combinado de 7,67 millones de espectadores entre Twitch, YouTube y TikTok. La cifra dejó a Ibai lejos del techo personal que él mismo había marcado en Twitch en 2025, 9,3 millones de espectadores en su canal, en parte porque esta vez repartió la emisión entre tres plataformas en vez de concentrarla en una. Su canal de YouTube sí tocó un máximo, con 5.083.067 espectadores simultáneos durante el combate entre Gero Arias y Viruzz.

Miles de personas. En uno de los diez combates de la noche, Marta Díaz venció a Tatiana Kaer. El resultado quedó enterrado por lo que ocurrió minutos después, cuando la influencer cogió el micrófono para pedir a su comunidad que acogiera a su hermana con el mismo cariño que a ella (la presentación fue antes del combate). Y añadió: "Se va a abrir las redes sociales ahora y lo va a hacer increíble".

La petición funcionó con eficacia arrolladora: en diez minutos, la cuenta de Laura en Instagram ya sumaba más de 100.000 seguidores. Veinticuatro horas después, las cifras que circulaban oscilaban entre los 300.000 y los 360.000 seguidores. Tres días más tarde, lleva más de 443.000. Solo ha hecho dos publicaciones, ambas referentes a la presentación en la Velada.

Heredar sin currículum. Este fenómeno, que una audiencia cambie de manos sin que medie contenido alguno, tiene precedentes de sobra (la novedad está en la velocidad, eso sí). Pero es un fenómeno que conocemos bien desde hace un tiempo, cuando Vulture bautizó ese fenómeno de Hollywood (aunque hay ejemplos en todo el mundo) que ha llegado a conocerse como el de los nepo babies: hijos de actores, directores o productores que heredan acceso a castings, agentes, papeles y sobre todo, fama, gracias al apellido. Aunque esa actualización del nepotismo de toda la vida, al menos, exige rodar, ensayar o pasar un casting real. Esto ha sido mucho más fulminante.

Julio José, contingente. El precedente más cercano en España, aunque de otra naturaleza, lo protagonizó Julio José Iglesias en 2022, cuando presentó a su entonces pareja, Vivi Di Domenico, oculta bajo una sábana en un photocall de la firma de joyas Ghost, para destaparla después como si fuera una escultura. La prensa lo criticó por cosificar a su pareja, pero el mecanismo de fondo es el mismo que Marta Díaz ha perfeccionado seis años después.

Fábrica de followers. Hasta hace poco, la industria del influencer infantil convertía la exposición temprana en redes en ingresos para toda la familia, y muy rápidamente se difuminaba la frontera entre el interés genuino de un menor y la explotación de su imagen por parte de sus allegados. El perfil de Laura Díaz se aleja del de una niña youtuber (su familia ha esperado, precisamente, a que cumpla 18 años para presentarla en sociedad), pero comparte el mecanismo económico de fondo: una cuenta que vale antes de producir nada, sostenida por el aval familiar, y continuando con la tendencia de hace unos años de los adolescentes españoles convertidos en élite mediática.

La Velada, mientras tanto, funciona ya como la maquinaria perfecta para fabricar ese tipo de avales. Ibai dejó de ser solo un creador de contenido para convertirse en empresario cuando fundó Velaris-Kena Productions para organizar el evento en solitario, y la cuarta edición dejó más de 400.000 euros de beneficio solo por Twitch y 1,2 millones de euros repartidos entre los participantes. Y con la de este año, el evento certifica su capacidad de fabricar, en una sola noche, a la próxima cuenta viral del país.

El Nuevo Antiguo Régimen. Hace siglos, la infanta que sería futura Isabel II recibía su título de reina en una ceremonia pública donde la corte le juraba lealtad sin que hubiera gobernado un solo día ni tuviera mérito propio que mostrar: bastaba la sangre azul y la decisión de quien ya ocupaba el trono. Como la petición de Marta Díaz a los 80.000 espectadores de La Cartuja: un mandato sobre la audiencia de quien ya reina, dirigido a una corte de seguidores dispuesta a jurar fidelidad sin necesidad de pruebas. Aunque una Casa Real necesitaba leyes de sucesión (arbitrarias, pero leyes al fin y al cabo) y siglos de tradición para sostener un título hereditario. A Laura Díaz le ha bastado con un algoritmo dispuesto a amplificar el impacto de su anuncio.

En Xataka | La polémica de El Xokas y Burger King demuestra algo: las marcas necesitan a los streamers pero no toleran lo que son en realidad







