"Sinceramente, una obra maestra": una de las películas de fantasía de 2025 está también entre las mejor valoradas de Gerard Butler

Es uno de los papeles mejor valorados de Gerard Butler ("sinceramente, una obra maestra" decía uno de los usuarios de la web AlloCiné), aunque no sea precidamente una de sus interpretaciones más conocidas. Y de hecho, no era la primera vez que Butler daba vida a Estoico el Vasto: ya le había puesto voz en las películas animadas de 'Cómo entrenar a tu dragón'. Sin embargo, fue con la versión de acción real, estrenada en 2025, donde se ganó el aplauso de webs como la mencionada AlloCiné, donde ostenta la mejor puntuación de todas sus interpretaciones, por delante de películas más populares como '300'. Puedes comprobar si el hype es para tanto en Movistar Plus y SkyShowtime.

En la película viajaremos a la isla de Berk, donde vikingos y dragones llevan generaciones matándose sin que nadie tenga muy claro el por qué de este conflicto. Hipo es el hijo del jefe Estoico y el vikingo menos preparado para la guerra: prefiere pensar antes que golpear, y eso lo convierte en una vergüenza para su padre y en el hazmerreír del pueblo. Todo cambia cuando hiere a un dragón, al que en vez de rematar decide curar y entender. La amistad que nace entre los dos desmonta todo lo que Hipo creía saber sobre los dragones, y termina obligando a su isla entera a elegir entre la tradición y el cambio.

La saga de 'Cómo entrenar a tu dragón' nació en 2003 con las novelas de Cressida Cowell, que llegaron a vender más de dieciséis millones de ejemplares, y saltó al cine en 2010 de la mano de Dean DeBlois y Chris Sanders, el mismo tándem que después dirigiría por separado 'Lilo y Stitch'. Quince años más tarde, DeBlois repitió en solitario tras la cámara, marcando un hito muy especial: fue la primera vez que el director original de una película animada dirigía también su propio remake en imagen real.

La película, además, tiene un componente emocional muy acentuado para Butler: durante la producción de la película en Belfast su madre enfermó, por lo que el actor viajaba frecuentemente a Escocia los fines de semana para acompañarla. Finalmente, falleció poco antes del estreno mundial de esta adaptación en imagen real. La película le rindió un emotivo tributo, con unas líneas de dedicatoria en sus créditos.

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