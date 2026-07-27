"Cuatro chips de Huawei por uno de Nvidia": el CEO de DeepSeek explica cómo ha transformado la escasez de chips en su coartada estratégica

Una de las muchas batallas que China y Estados Unidos están librando es la tecnológica, concretamente una relacionada con la inteligencia artificial. El gasto de las empresas estadounidenses en la IA es astronómico, pero en China la ambición no es menor y el Gobierno quiere que sea uno de los puntales para que el país sea la primera potencia mundial a corto plazo.

Una de las conversaciones alrededor de la IA china respecto a la estadounidense tiene que ver con la eficiencia. Modelos muy capaces, superiores en algunos casos a los estadounidenses, pero con un precio muy inferior y, sobre todo, entrenados en un tiempo récord. Hay polémicas al respecto, como acusaciones de robo por parte de gigantes como Anthropic y OpenAI, pero la realidad es que si no se quiere usar la IA de una estadounidense, ahí están alternativas como DeepSeek, Kimi o los de Zhipu AI.

Pero, hablando de Deepseek, el CEO de la compañía tiene claro que hay una enorme diferencia entre las Big Tech de IA chinas y las homólogas estadounidenses: la capacidad de cómputo. Da un dato para ilustrarlo: cuatro chips de Huawei equivalen a uno de Nvidia, y eso abre la puerta a que EEUU tenga aún más argumentos para seguir presionando a la industria tecnológica china.

El cuello de botella es la potencia, nada más

Liang Wenfeng es el CEO de DeepSeek y, como tantos en su posición estas últimas semanas, ha tenido la presentación ante los inversores. Este tipo de eventos son muy interesantes porque nos permiten conocer más tanto de las empresas como de sus planes, y en este caso ha sido revelador escuchar a la cabeza de una de las empresas de IA más relevantes de la actualidad.

No son declaraciones oficiales, ya que se trata de la filtración de la reunión de casi cuatro horas de duración publicada por Tencent Tech, pero entre sus múltiples frases, podemos extraer ideas muy interesantes. La primera es la que comentábamos: para el mandamás, la principal brecha es de dinero y recursos. "En personal no hay brecha, ya que es básicamente el mismo grupo de personas. El talento no es el cuello de botella: los recursos son el mayor cuello de botella", apunta Liang.

El CEO continuaba apuntando una evidencia, afirmando que "más tarjetas siempre es mejor" y que, a un precio razonable, compran tantas como pueden porque "convertir dinero en tarjetas Nvidia es, definitivamente, mejor que dejar ese dinero en el banco". Y destaca las tarjetas Nvidia por un dato que también es muy interesante: cuántas de Huawei equivalen a una de Nvidia.

"Nuestro precio ofrece un beneficio razonable: compramos un lote de quipos y se amortizan por sí mismos en unos diez meses" - Liang Wenfeng

Asegura que la relación es de cuatro a una, o lo que es lo mismo: si quisieran entrenar un modelo de 800.000 millones de parámetros activos como los principales de IA estadounidense, necesitarían 50.000 tarjetas GB300 de Nvidia o 200.000 tarjetas Huawei 950.

Eso no parece dejar en muy buen lugar a las Huawei, que son las que la industria china y el propio Gobierno están intentando impulsar, pero Liang afirma que Nvidia está cavando su propia tumba en el mercado chino, que el ecosistema CUDA se está erosionando rápidamente y que el supernodo 950 de Huawei puede reemplazar completamente a las GB200 y GB300 de Nvidia tanto en rendimiento como en precio.

Aunque la relación 4:1 entre los chips parece alarmante para la compañía nacional, Liang no especificó la carga de trabajo o si mide el rendimiento bruto, el rendimiento en entrenamiento o la inferencia.

EEUU mira con atención

Un detalle que apunta Liang es que esa brecha de potencia de cálculo terminará cerrándose a medida que Huawei lance soluciones y que, aunque no se atreve a adivinar cuándo sucederá, es algo que terminará llegando. Pero claro, cuando la competición entre EEUU y China está, en parte, en esa potencia de la IA, a Estados Unidos no le interesa lo más mínimo que la brecha se cierre.

Estos últimos meses hemos visto cómo se ha seguido apretando para que las empresas chinas no puedan acceder a hardware occidental clave para el desarrollo de la industria de semiconductores. Las máquinas de litografía extrema de ASML son un ejemplo, y más recientemente la Casa Blanca acusó a la startup china Moonshot AI de adquirir servidores equipados con chips de Nvidia a los que no deberían poder tener acceso.

El caso de Moonshot AI ha sido bastante sonado porque hace unos días os hablamos de ese asombroso modelo Kimi K3 que, según los estadounidenses, habría sido entrenado en Tailandia con chips Nvidia GB300 para eludir las regulaciones de exportación de Estados Unidos. Y van más allá, argumentando que Kimi K3 se había 'bebido' el modelo Fable de Anthropic.

Estrategia de Deepseek

Más allá de la política, y volviendo a Liang, aunque ahora mismo parezca que China no está a la par en cuanto a potencia de cálculo, DeepSeek tiene una estrategia a largo plazo que no tiene tanto que ver con tener el modelo más potente actualmente. Como leemos en SCMP, Liang comentó que están fijando los precios "para obtener sólo una ganancia razonable, no para maximizar los ingresos".

Y esa es la clave que, al parecer, persigue la compañía, ya que están manteniendo precios bajos para los usuarios con el objetivo de que su servicio sea cada vez más usado con la esperanza de aumentar la posibilidad de lograr la inteligencia general artificial.

Así, mientras que otras empresas priorizan ganancias inmediatas y capturar la cuota de mercado, Liang se está centrando en "aumentar la probabilidad de lograr la AGI" debido a que será esa IA la que tendrá un gran valor comercial. Y eso es lo que sí buscan explotar.

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