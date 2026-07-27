Científicos advierten: el agua de la Tierra se está quedando sin oxígeno. Y eso es un problema

Tendemos a relacionar el oxígeno con el aire que respiramos, pero la realidad es que también es un componente esencial de todas las aguas del planeta, desde los océanos hasta los ríos y los lagos. Por eso es tan importante el llamamiento que acaba de hacer un equipo de científicos de la Universidad de California San Diego. En un estudio publicado recientemente, demuestran que el oxígeno disuelto en todas esas aguas está cayendo en picado y que esto podría tener consecuencias desastrosas. Por eso, señalan que sería recomendable establecer el oxígeno acuático como uno de los factores que pueden convertirse en puntos de no retorno del declive de nuestro planeta.

El ritmo es alarmante. Según estos científicos, el ritmo al que están cayendo los niveles de oxígeno acuático es muy alarmante. Se debe a varios motivos. Para empezar, puede ser una consecuencia de un exceso de nutrientes conocido como eutrofización. Los fertilizantes, por ejemplo, son muy ricos en nitrógeno, que es uno de los nutrientes más importantes para el crecimiento de las algas. Cuando estas proliferan demasiado, enturbian el agua e impiden que la luz del sol llegue adecuadamente hasta los organismos fotosintéticos acuáticos. He ahí una primera causa del descenso de los niveles de oxígeno acuáticos. Por otro lado, cuando esas algas mueren caen al fondo y son degradadas por bacterias que consumen mucho oxígeno. Ahí tendremos aún menos.

Por otro lado, el agua caliente disuelve menos oxígeno que el agua fría. Y ya sabemos cuánto se está calentando el agua del planeta últimamente. Finalmente, los cambios en el movimiento y la ventilación de las aguas, por ejemplo por la construcción de presas, pueden dificultar la distribución del oxígeno en el agua.

Las consecuencias. La disminución de los niveles de oxígeno acuático es perjudicial por muchos motivos. Para empezar, los seres vivos que respiran directamente en el agua pueden sufrir claramente las consecuencias. Esto va desde los organismos microscópicos hasta los peces y los tiburones. No obstante, incluso los mamíferos marinos, que salen a la superficie a respirar, sufren las consecuencias de esta desoxigenación, ya que sus presas se reubican y sus hábitats se ven dañados.

Por otro lado, muchos procesos químicos que ayudan a regular el clima en la Tierra sufren los efectos de la desoxigenación acuática. Es el caso del ciclo del carbono, por ejemplo.

Los nueve límites planetarios. Los límites planetarios son nueve escenarios con umbrales dentro de los cuales la humanidad puede seguir desarrollándose sin que haya un peligro inminente para el planeta. Una vez que se superan, se supone que el punto de no retorno en el deterioro de la Tierra está muy cerca. Dichos límites se establecen para el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio en el uso del suelo, el uso de agua dulce, los flujos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, el agotamiento de la capa de ozono estratosférico, la carga de aerosoles atmosféricos y las entidades nuevas, antes conocidas como contaminación química.

Para cada uno de estos contextos, hay un límite establecido que no debería rebasarse. Sin embargo, según la última revisión que se hizo del estado de los mismos, ya se ha rebasado el umbral en siete de ellos.

El oxígeno acuático como décimo límite planetario. Los autores del estudio que se acaba de publicar señalan que el oxígeno acuático debería considerarse también un límite planetario. Sus niveles están disminuyendo peligrosamente y se deben tomar cartas en el asunto cuanto antes, pues afectan a los ecosistemas y el clima de forma muy directa. Si se le diese este “título” quizás estaríamos más pendientes de su evolución y se podría tomar cartas en el asunto a tiempo. De momento, es solo una propuesta. No obstante, visto lo visto, es algo que debería tomarse muy en serio. Hablamos de los bosques como pulmón del planeta, pero no nos podemos olvidar del pulmón acuático. Al fin y al cabo, es ahí donde primero surgió la vida.

Imágenes | Magnific

En Xataka | Tres días y por encima del percentil 95: la regla de oro de AEMET para declarar una "ola de calor" en España