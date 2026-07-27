El Ministerio de Trabajo recuerda que nadie tiene que "elegir entre su seguridad y su empleo": cuatro días de permiso retribuido

Tras el devastador incendio que ha evacuado y confinado a decenas de miles de personas en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, la ministra de Trabajo ha recordado que, dada la gravedad de los daños producidos en viviendas e infraestructuras, los empleados no deben "elegir entre su seguridad y su empleo", invitando a las empresas a acogerse al escudo social que les permite solicitar ERTEs temporales y darles tiempo a recuperar su normalidad.

Por otro lado, muchos trabajadores de las zonas afectadas por el incendio se habrán levantado hoy, con el susto todavía en el cuerpo, preguntándose qué pasa si no puedo llegar a mi puesto de trabajo por las carreteras cortadas o las zonas evacuadas. La ley ya tiene respuesta para esas causas de fuerza mayor: cuatro días de permiso retribuido.

Un derecho nacido de la catástrofe. El llamado permiso climático, nació como medida de escudo social tras la DANA que arrasó Valencia en 2024, cuando varios trabajadores murieron yendo o volviendo de su puesto de trabajo. El Gobierno respondió con el Real Decreto-ley 8/2024, que estableció un nuevo supuesto de permiso retribuido en el Estatuto de los Trabajadores.

Ese cambio añade un nuevo apartado al artículo 37.3 y reconoce hasta cuatro días de ausencia sin perder ni un euro del salario por motivos de fuerza mayor. Esos días, además, cuentan como tiempo de trabajo. Es decir, no hay que recuperarlos después.

Qué cubre exactamente y quién lo activa. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo recordó este fin de semana desde su perfil en Bluesky. El objetivo, dijo, es que "las personas trabajadoras que, como consecuencia de la pérdida de su medio de transporte o de alteraciones en el transporte público o colectivo, no puedan desplazarse a su puesto de trabajo" queden cubiertas por este derecho hasta que se normalice la situación.

La ministra recordaba también que la protección de la vivienda dura hasta que la familia encuentra una "solución habitacional estable y adecuada", según explicó Díaz. Pasados los cuatro días, si el problema sigue, entra en juego el ERTE por fuerza mayor, que sirvió de respuesta durante el gran apagón de este año y durante la DANA de Valencia de 2024. La última reforma de este escudo social permite a los afectados disfrutar del permiso de forma inmediata: "la acreditación de cualquiera de estas situaciones podrá realizarse con posterioridad y por cualquier medio de prueba".

Los sindicatos toman la palabra. Por su parte, CCOO también recordaba en redes los derechos de quienes sufren riesgo grave por el fuego. Desde paralizar la actividad hasta justificar la ausencia sin miedo a sanciones. Delegaciones territoriales del sindicato en zonas afectadas insisten en que ahora toca "proteger el empleo, proteger las empresas y proteger el tejido productivo".

UGT ha ido en la misma línea, con un documento propio de preguntas y respuestas para las personas afectadas. "Nadie debe elegir entre su salud y su salario", asegura el sindicato en su comunicado. Ambos avisan de algo importante: la acreditación puede hacerse después. Basta con un simple pantallazo del aviso oficial para activar este derecho.

Un verano que está poniendo la ley a prueba. Los números de julio explican por qué este permiso retribuido vuelve a ser una medida de escudo social. Los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo suman ya más de 77.000 hectáreas calcinadas. España roza ya las 170.000 hectáreas quemadas en lo que va de año. Solo en la Sierra Oeste madrileña y Ávila se ha llegado a contar cerca de 100.000 personas afectadas, entre evacuadas y confinadas.

Con tanta gente confinada sin poder moverse de su localidad, o sin pueblo al que volver, el permiso deja de ser letra pequeña y para muchos empleados pasa a ser la diferencia entre cobrar o no ese mes.

El incendio quema a unos más que a otros. El permiso nació pensado para proteger a los trabajadores del sector privado y el personal laboral de la Administración, pero no llega a todo el mundo. El sindicato USO ha denunciado que más de tres millones de empleados públicos quedan fuera de esta cobertura.

Del mismo modo, los empleados autónomos tampoco pueden acceder a ese paraguas que sí protege a otros empleados. Solo pueden acceder a una prestación por cese de actividad si cotizan por esa contingencia.

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