Este mapa te muestra todos los incendios activos de España en tiempo real, y puede avisarte si hay uno cerca de tu casa

Vamos a decirte qué es y cómo funciona incendiosespaña.es, una web con la que puedes ver todos los incendios activos en España. Así, ya estés planeando un viaje podrás saber si hay alguno en tu destino, y si lo tienes cerca de casa podrás recibir avisos si empieza a ser peligroso para ti.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente esta web, los datos que ofrece y de dónde obtiene su información. Después pasaremos a decirte cómo configurar un aviso para que te notifique cuando haya algún incendio que se acerque a tu casa.

Qué es IncendiosEspaña.es y de dónde saca los datos

Incendiosespaña.es es una página web que unifica y muestra en un mapa la información de todos los incendios que están teniendo lugar en España. Los muestra en un mapa donde puedes ver la cantidad de incendios, los focos activos, su ubicación e incluso su gravedad.

Los vas a tener todos en un mapa en el que vas a poder navegar a tu antojo, haciendo zoom en las zonas que te interesen y pulsando sobre los distintos iconos para ampliar la información. Hay iconos que te indican los incendios confirmados, y hay otros que te dicen los focos.

Cuando pulsas en uno de estos iconos vas a obtener datos como el tipo de incendios, el lugar donde están, los municipios afectados, e incluso la hora de inicio y los recursos asignados. También te va a dar otra información como su radio, la potencia radiativa (FRP), el nivel de confianza de la detección, carreteras cortadas, viento, y más.





Y en cuanto a las fuentes, la web obtiene los datos de los servicios de emergencias de varias comunidades autónomas, así como de los fotos de calor detectados por los satélites de NASA FIRMS, EUMETSAT y Copernicus/EFFIS. Esta información se actualiza casi en tiempo real, cada 5 minutos para los servicios públicos o 15 minutos para los satélites.

La web también tiene una columna izquierda donde puedes organizar los datos seleccionando el periodo de tiempo que quieres analizar o buscando poblaciones. También tienes una lista de focos por provincia con la que puedes navegar directamente hacia los que te interesan.

Cómo configurar las alertas

Si quieres configurar alertas para que se te avise si aparece un incendio cerca de tu casa, tienes que ir a la parte inferior de la pantalla. Cuando cierras el texto de cookies te aparecerá un mensaje donde se te invita a activar las alertas, y en él debes pulsar en el botón de Activar alertas.

Esto te va a llevar a una página web donde simplemente tienes que escribir tu correo electrónico, código postal y radio de aviso. Así, si aparece un incendio y la localidad perteneciente al código postal está dentro del radio de aviso que has configurado, se te enviará un mail con la alerta y diciéndote también tu nivel de riesgo.

En Xataka Basics | Cómo saber dónde hay incendios con Google Maps