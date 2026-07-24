De 799 a menos de 230 euros: este nuevo robot aspirador Lefant con base de autovaciado es muy compacto y apenas necesita mantenimiento

Encontrar un buen robot-aspirador, con base de autovaciado y que tenga mucha potencia de succión sin gastar una fortuna, no es fácil. Si estás en esa búsqueda actualmente, puede que te encaje muy bien uno de los robots de Lefant, ahora mismo con descuentos muy jugosos. Hoy vamos a centrarnos en el nuevo lanzamiento de Lefant, el M210 Omni Robot, que cuenta con una oferta de lanzamiento: de 799 euros pasa a costar 279,99 euros, pero se queda en solo 229,59 euros si usamos el cupón de descuento 'QSTQTB4O'.
Lefant M210 Omni Robot Aspirador y Fregasuelos, 20000 Pa, Cero Enredos, Depósito de Polvo 800 ml, Cuerpo Ultradelgado de 85 mm, Ideal para Suelos Duros y Hogares con Mascotas,Gris Espacial
Un robot aspirador potente y que necesita muy poco mantenimiento
Tenemos un descuentazo enorme en este robot Lefant que es ideal para hogares con mascotas y para esos usuarios que buscan un dispositivo que necesite muy poco mantenimiento. Este modelo destaca por ser bastante compacto y por tener un perfil bajo, lo que le permite pasar por huecos estrechos y por debajo de muebles bajos. Dicho de otra forma: se dejará muy pocos sitios sin limpiar.
El M210 Omni tiene una potencia de succión de 20.000 Pa, unas cifras que no suelen estar presentes en este rango de precio (y menos, teniendo en cuenta que es un modelo compacto). Con esta, va a ser capaz de recoger las partículas más pequeñas de todo tipo de superficies, así como el pelo humano o de animales. Aunque claro, tener esta potencia también nos permite seleccionar una menos potente para que así haga menos ruido.
Hablando del tema de los pelos, cabe destacar que este robot aspirador cuenta con cepillos dobles y un sistema antienredos. Su estructura es fácil de explicar: tiene una boca de aspiración recta y dos cepillos laterales, evitando así necesitar un rodillo central. De esta forma, no tendremos enredos de pelos que nos obliguen a utilizar unas tijeras o similar para eliminarlos manualmente.
Más allá de la succión, también es un modelo que friega. Su rodillo, que es de 20 centímetros, ejerce una presión de 1,5 kg contra el suelo. De esta forma, es capaz de eliminar esas manchas incrustadas que son difíciles de quitar, como pueden ser restos de café o salsa.
Su base de autovaciado, como hemos dicho más arriba, necesita muy poco mantenimiento. Esta misma se encarga de retirar el agua sucia y llenar el depósito de agua limpia, así como de lavar el rodillo y secarlo con aire. Además, como cuenta con un depósito de polvo de 800 ml, solo tendremos que vaciarlo una vez cada una o dos semanas. Gracias a este depósito, el robot no usa bolsas de polvo desechables, lo que nos ayudará a ahorrar.
Dos cosas más a tener en cuenta de él. Su sistema de navegación se basa en 9 conjuntos de sensores que cubren un campo de 190 grados, lo que hace que el robot no tenga apenas puntos ciegos y evite obstáculos fácilmente. Además, su batería de 3.200 mAh hace que tenga autonomía para hasta 130 minutos, lo que es suficiente para hogares de tamaño medio. Por todo esto, teniendo en cuenta que se queda en 229,59 euros, una opción calidad-precio muy interesante.
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Imágenes | Lefant
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