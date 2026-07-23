Una nube europea con cifrado postcuántico para evitar problemas de seguridad futuros: Internxt sigue con su promo estrella activa

Aunque suene un poco a ciencia ficción, la computación cuántica está cerca de ser una realidad a gran escala. Pero, ¿y eso en qué nos afecta a nosotros? Este tipo de ordenadores, entre otras muchas cosas, son capaces de descifrar los sistemas de cifrado que más se utilizan hoy en día. Por eso mismo, ya hay varias compañías preparándose para hacerle frente a este nuevo escenario y una de ellas es Internxt, servicio de almacenamiento en la nube que cuenta con cifrado postcuántico.

Un servicio de almacenamiento preparado para el futuro

La computación cuántica es un desafío para la ciberseguridad actual y del futuro. Todos los servicios en la nube utilizan algoritmos y sistemas de cifrado para proteger sus datos que no son capaces de resolver los ordenadores actuales dada su complejidad. Ahí es donde entran los ordenadores cuánticos, que trabajan de una forma radicalmente diferente y sí que son capaces de romper estos sistemas actuales. Dicho de otra forma: los sistemas de seguridad que se usan ahora mismo podrían dejar de ser seguros en un futuro.

En este punto, es posible que pensemos que, como los ordenadores cuánticos no son una realidad todavía, no tenemos que preocuparnos por ellos. Esto no es así del todo, ya que alguien puede interceptar nuestros datos y almacenarlos de cara al futuro. Puede que estos no sean accesibles en la actualidad por los sistemas de cifrado que se están usando ahora mismo, pero sí que lo serían con la computación cuántica.

No es ninguna locura que nuestros datos, incluso protegidos por algoritmos seguros, se queden almacenados durante muchos años. Hay ciertos tipos de información que quizás no sean un problema, pero otros, como documentos de identidad o fotografías, sí. En ese sentido, merece la pena proteger nuestros datos de las amenazas actuales, pero también de las futuras.

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Precisamente por eso, Internxt tiene su almacenamiento en la nube preparado para evitar estos riesgos. Esta compañía ha incorporado a su servicio los algoritmos Kyber-512 y AES-256, diseñados específicamente para hacer frente a las futuras capacidades de los ordenadores cuánticos. De esta forma, incluso si nuestros datos acaban almacenados en algún lugar, tampoco podrán ser descifrados.

A esto, hay que sumarle que Internxt utiliza una arquitectura de conocimiento cero. Eso quiere decir que nuestros datos se cifran antes de subirse a la nube y no al llegar a esta, por lo que, incluso si alguien los intercepta en el camino, ya estarán cifrados. Además, como es de código abierto, cualquier persona puede auditar el servicio para comprobar que no existe ningún tipo de puerta trasera para acceder a nuestros datos.

Si estás buscando un nuevo servicio en la nube, Internxt te puede encajar muy bien, especialmente si tenemos en cuenta que, utilizando el código 'XATAKA', sus planes tienen un 90 % de descuento. El plan más económico cuesta 190 euros y tendremos servicio para toda la vida. Y no solo almacenamiento en la nube: también antivirus y VPN.

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Imágenes | Internxt

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