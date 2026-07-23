¡Últimas horas para participar en el sorteo de un Huawei Watch Fit 5! Solo para miembros de Xataka Xtra

Todavía estás a tiempo de participar en el sorteo de un Huawei Watch Fit 5. Este sorteo, reservado a los miembros de la comunidad Xtra, terminará mañana, así que, si todavía no formas parte de Xataka Xtra, puedes sumarte por solo 30 euros al año y acceder no solo a todos los sorteos exclusivos, sino a un servidor privado de Discord, descuentos en servicios digitales y línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio.

El ganador del Huawei Watch Fit 5 se anunciará mañana, 24 de julio, a las 11:00 hora peninsular española. Se comunicará a través del correo electrónico, en el servicio exclusivo para miembros de Discord y en una actualización del artículo original. Puedes encontrarlo en este enlace.

Cómo participar en el sorteo de un Huawei Watch Fit 5

Este sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de Xtra, solo tienes que acceder a tu área de suscriptor y asegurarte de que está marcada la casilla de participación en sorteos. Si ya la activaste para participar en algún sorteo anterior, no tienes que hacer nada más.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si todavía no conoces Xataka Xtra, puedes sumarte por 30 euros al año (o desde dos euros al mes) y acceder a más sorteos exclusivos como este, El Consultorio, el servidor de Discord, descuentos en servicios digitales y encuentros mensuales con los editores.

El ganador se elegirá al azar entre todos los suscriptores participantes, junto con dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo indicado en las bases legales, se contactará al primer suplente, y si este tampoco responde, al segundo. Ganar un sorteo no te excluye de participar en los siguientes. Puedes consultar las bases legales completas aquí.

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