El rechazo a la IA y el CGI se convierte en la mejor herramienta de marketing de 'La Odisea' de Nolan

¿Qué te ha parecido el trailer de 'Vengadores: Doomsday'? Hay algo en él que suena a "ya visto", y no es solo lo que se adivina de un argumento que parece que va a seguir punto por punto lo que ya contó 'Endgame'. También hay algo en esa estética de puro CGI, donde no hay ni un escenario, ni un efecto especial, ni siquiera un solo traje que no sea una invención digital, que no huela a pasado. Porque paradójicamente, el éxito de 'La Odisea' de Nolan ha traido consigo un estimulante digestivo para el empacho CGI: el futuro es analógico.

140 kilos de cámara. Christopher Nolan rodó 'La Odisea' con cámaras IMAX, algo que ningún largometraje no documental había hecho antes. La cámara pesa más de 140 kilos, y va encerrada en una carcasa insonorizada, porque sin ella suena, según contó el propio Matt Damon, "como una batidora pegada a la cara". Esa carcasa permitió a Nolan filmar diálogo íntimo con la máquina a pocos centímetros de los actores. El rollo revelado pesa aún más: cada copia en 70mm supera los 360 kilos y mide 2,1 millones de pies. Fabricar la cámara cuesta entre 40.000 y 50.000 dólares, y moverla requiere una carretilla elevadora.

Le gusta al hombre. El director lleva desde 2008 apostando por el formato. 'El Caballero Oscuro' fue la primera película de Hollywood en usar cámaras IMAX para escenas de acción, y 'Oppenheimer' estrenó el primer rollo IMAX de 65mm en blanco y negro. 'La Odisea' cierra el círculo al haberse rodado íntegramente con cámaras de ese tipo. Eso sí: solo 41 salas en todo el mundo pueden proyectarla en su formato IMAX 70mm de 1,43:1, lo que ha generado quejas de "elitismo" y también un evidente efecto FOMO. La exclusividad, aquí, vende tanto como la propia técnica: cuanto más difícil es ver la película como Nolan quiere que se vea (una frase que ya tiene categoría de meme), más se comenta.

El polvo que se note. La estética analógica no solo afecta al formato, al celuloide (en este caso, como se ve, carísimo de rodar), sino también al propio acabado visual de la película. Nolan quería, capas de suciedad reales en el vestuario y platós que parecieran lugares que se parecieran a los que se vivían de verdad en la época que retrata el film. Se buscó en todo momento un realismo sucio y tangible, no brillo CGI, y esa búsqueda de textura física llevó al equipo a rodar en Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia a lo largo de 91 días, y a subir a los actores a barcos auténticos.

Del mismo modo, Nolan utilizó efectos prácticos siempre que pudo: quería que los monstruos, los dioses y las tormentas de la mitología resultaran fantasiosos pero verosímiles, y que el cansancio de la tripulación en las tormentas se notara porque era real, no que estuviera simulado delante de una pantalla verde.

El caballo de Troya. Mientras promocionaba la película, Nolan calificó la inteligencia artificial generativa de "caballo de Troya", en una entrevista. Días antes había dicho sentirse animado por la rapidez con la que el público joven rechaza la peor cara visual del fenómeno. Nolan calificó ese rechazo de "rápido y masivo" y dijo no haber visto nunca algo así ante un supuesto salto tecnológico fundamental. Como prueba cita el éxito comercial entre público joven de películas de bajo presupuesto y efectos prácticos como 'Obsession' o 'Backrooms' y de paso lo convierte en el argumento comercial de su propia película.

La estrategia. Nolan no está adoptando una postura tradicionalista o pasada de moda, más bien al contrario: sabe que una visión de 'La Odisea' rebosante de CGI y efectos que, estéticamente, quedarán anticuados dentro de unos meses, es la forma menos inteligente de adaptar un texto clásico. Lo analógico (sea en el soporte o en la estética) no solo garantiza atemporalidad sino que, en estos tiempos, equivale a cierta ambición y lujo estético: antes solo las superproducciones se podían permitir CGI. Hoy es al contrario: lo digital es el recurso económico, es la serie B la que acude a los ordenadores para solucionar cualquier problema.

Nolan ha tenido la suerte de que Disney, que ha declarado que la IA es uno de los tres pilares de su estrategia de crecimiento, haya lanzado un vídeo de 'Doomsday' que garantiza más de lo mismo con la estética de siempre. Paradójicamente, Nolan ha recurrido a los clásicos para plantear que soplan vientos de cambio... hacia lo que tan bien funcionaba hace tiempo.

En Xataka | Christopher Nolan explica por qué 'La Odisea' no se despega del formato IMAX ni un solo minuto



