Roborock renueva sus aspiradoras 'mopa' en España: desinfección a vapor y diseño extrafino por menos de 200 euros

Si has intentado limpiar alguna vez debajo de un sofá con una aspiradora en seco y húmedo, sabrás lo frustrante que puede llegar a ser: la mayoría de los depósitos pegados al mango impiden que el aparato se tumbe por completo. Roborock parece haber tomado nota de este problema en su nuevo catálogo de aspiradoras verticales, trayendo a España dos modelos que atacan directamente los puntos débiles habituales de esta categoría: la maniobrabilidad y la desinfección.

Las nuevas Roborock F25 Steam y Roborock F25 GT Gen 2 ya están disponibles oficialmente en España a partir de los 199 euros (por campaña de lanzamiento), ofreciendo así una alternativa muy interesante a las firmas de gama alta tradicionales.

F25 Steam: vapor a 180 °C para olvidarte de fregar a mano

El modelo estrella de este lanzamiento es la Roborock F25 Steam, un equipo pensado para quienes buscan la máxima higiene sin recurrir a productos químicos. Su gran baza es la tecnología VaporFlow, capaz de proyectar vapor a 180 °C directamente sobre el suelo para ablandar la grasa y suciedad persistentes en una sola pasada.

Más allá del vapor, soluciona dos de los principales problemas de este tipo de aspiradoras:

Llega bajo los muebles: gracias al sistema FlatReach 2.0, la aspiradora se reclina hasta quedar completamente plana (solo 12,5 cm de grosor), permitiendo limpiar bajo camas o sofás sin perder succión.

gracias al sistema FlatReach 2.0, la aspiradora se reclina hasta quedar completamente plana (solo 12,5 cm de grosor), permitiendo limpiar bajo camas o sofás sin perder succión. Auto-mantenimiento: en su base, no solo lava el rodillo con vapor, sino que lo seca con aire caliente a 95 °C para evitar malos olores por humedad retenida.

Con una autonomía de hasta 80 minutos en modo Eco y sensor de suciedad en tiempo real (DirTect), es una bestia de la limpieza que se sitúa en los 589 euros habituales, aunque llega con oferta de lanzamiento por 459 euros.

F25 GT Gen 2: la gama de entrada que baja el centro de gravedad

Si no necesitas la función de vapor y buscas algo más ligero y económico para el día a día, la F25 GT Gen 2 se posiciona como una muy buena opción por un precio de 199 euros en promoción de lanzamiento.

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A diferencia de la generación anterior, la marca ha rediseñado la distribución del peso colocando el depósito de agua en la zona inferior. Esto hace que sea mucho más ágil para empujar y girar entre las patas de la mesa.

Mantiene la capacidad de tumbarse a 180º y destaca por sus respetables 20.000 Pa de succión y un sistema de raspadores duales (JawScrapers) diseñado para que los pelos de perro o gato no se enreden en el rodillo. Además, su base también incluye autolimpieza y secado térmico a 90 ºC.

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Imagen |Roborock

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