En China coger un taxi ya sale más barato que utilizar tu propio vehículo por un motivo: coches eléctricos

China está viviendo una situación peculiar: por sus calles, ya es más barato moverse en taxi que en coche particular. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes recogidos por la agencia Reuters, los viajes en taxi crecieron un 6% desde el estallido de la crisis de Ormuz, un fenómeno que coincide con el encarecimiento del combustible y la enorme electrificación de las flotas urbanas. Este porcentaje se traduce en más de 3.050 millones de viajes en taxi solo en el mes de mayo que demuestran que la situación geopolítica internacional tiene una gran incidencia en el día a día de las personas.

El contexto. La guerra de Irán y la situación del estrecho de Ormuz han hecho que la compra china de crudo alcance mínimos históricos. El pasado mes de junio, las importaciones de petróleo tuvieron un desplome de un 41,3% interanual, lo que las situó en su nivel más bajo en una década desde octubre de 2016, con tan solo 29,27 millones de toneladas (unos 7,12 millones de barriles por día). A eso se le suma, además, la escasa producción que están teniendo las refinerías nacionales debido a una demanda interna bastante baja. Todo esto ha creado el cóctel perfecto para generar una situación de escasez que ha disparado los precios, entre otras cosas, de la gasolina.

El secreto está en lo eléctrico. Aquí es donde entra el taxi en juego. A pesar de que el combustible ve sus precios subir todos los días, las tarifas de este tipo de transporte en China son cada vez más baratas. Esto se debe a que, como indica Reuters, casi la mitad de la flota de taxis del país es eléctrica (una condición que en las ciudades abarca casi del 100% de la oferta de coches) y, por lo tanto, no depende tanto de los precios volátiles del petróleo, lo que la convierte en un escudo efectivo de China frente al shock de Ormuz.

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Pero no solo eso. En los últimos tiempos, el cada vez más fácil acceso a un vehículo eléctrico y la desaceleración de la economía del país asiático ha empujado a muchos ciudadanos chinos a dar el salto a ser profesionales independientes y buscar trabajo en el sector de la movilidad como conductores con su propio coche. Según explica Reuters, empresas como DiDi, la principal aplicación china de MaaS, han crecido gracias a este fenómeno. En este caso, la empresa ha incorporado más de 2 millones de vehículos híbridos o eléctricos en el último año, lo que supone un total de más de 8 millones de modelos libres de combustibles fósiles en su flota. Así, hay más oferta y más competencia y las tarifas, en consecuencia, son mucho más económicas.

Gana el usuario. Esta nueva tendencia ya ha inundado las redes sociales del país asiático y, además de la bajada de las tarifas y del ahorro en gasolina, muchos ciudadanos chinos señalan la comodidad del viaje y la facilidad de no tener que buscar aparcamiento como otros beneficios de apostar por el taxi, tal y como expresa Yang, dueño de un coche de gasolina, a Reuters. Sin embargo, no todo está exento de riesgos, ya que estas profesiones de economía bajo demanda -como las de conductor profesional, los riders y los mensajeros-, están muy solicitadas y podrían acabar saturando el mercado.

¿Un cambio para siempre? Desde la crisis, no es ningún secreto que el mundo se está acostumbrando a vivir con un 9% menos del petróleo que antes pasaba por Ormuz. Al igual que muchos otros países, China está buscando ahora ser menos vulnerable a la volatilidad internacional y depender menos de los combustibles fósiles. Lo hace en una clarísima apuesta por liderar la descarbonización con el dominio de la producción global de paneles solares, baterías y, por supuesto, vehículos eléctricos. La gran incógnita es si este cambio responde únicamente al encarecimiento del petróleo o si terminará consolidando un cambio de hábitos en la mentalidad de la ciudadanía china incluso cuando el mercado energético vuelva a estabilizarse.

Imagen de portada | Teresa Wang

En Xataka | China tiene tantos coches eléctricos funcionando por sus calles que los va a poner a generar energía para los hogares



