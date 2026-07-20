Almacenamiento en la nube, VPN y antivirus con un 90 % de descuento: Internxt es una de las mejores alternativas europeas a Google Drive

Hay vida más allá de Google Drive. Es el servicio en la nube que utilizan muchos usuarios diferentes porque casi todos usamos servicios de Google a diario. Pero, si estás buscando una alternativa europea, hay opciones muy interesantes para elegir. Especialmente si tu prioridad es la privacidad, que es justo lo que comentan nuestros compañeros de TikTok: nos referimos a Internxt.

Una nube europea que incluye VPN y antivirus

Ya os hemos hablado en alguna otra ocasión de este servicio en la nube europeo de origen español. Internxt, como explican nuestros compañeros, es un servicio en la nube que se focaliza en ofrecer máxima privacidad para los datos que se suben a sus servidores. La razón de esto es que utilizan lo que se conoce como cifrado de conocimiento cero.

¿Qué significa esto? Esto quiere decir que los datos que subes a la nube (ya sean archivos, fotos, vídeos, etc) se encriptan antes de subirse y no una vez llegados a la nube. Eso impide que cualquier persona pueda interceptar los datos en el camino, lo que hace que sea un proceso más seguro. De hecho, ni la propia Internxt puede acceder a estos datos.

Además de esto, Internxt es un servicio en la nube de código abierto. Eso significa que cualquier persona del mundo puede auditar su código para buscar, por ejemplo, si existe algún tipo de puerta trasera para extraer nuestros datos. Esto, que es una gran noticia desde el punto de vista de la transparencia, no es algo que ofrezcan todos los servicios en la nube.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

¿Y cuánto cuesta? Internxt tiene tres suscripciones diferentes las cuales podemos pagar de dos formas: de forma anual o un único pago para tener el servicio toda la vida. Utilizando el código 'XATAKA', nos podemos hacer con cualquiera de estos planes con un 90% de descuento, lo que es un auténtico caramelito.

El más económico de sus planes, llamado Esencial, incluye 1 TB de almacenamiento y tiene un precio de 0,99 euros al mes o 190 euros si elegimos la modalidad para toda la vida. La buena noticia es que, además de almacenamiento en la nube, tendremos VPN cifrada y antivirus, por lo que, si tenemos estos servicios contratados aparte, nos podemos dar de baja de ellos.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Internxt

En Xataka | Alternativas Google Drive: los mejores servicios de almacenamiento en la nube para tus archivos

En Xataka | Mejores VPN 2026: guía con los 17 mejores servicios para proteger tu privacidad online