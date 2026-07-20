Japón tiene tres líneas rojas sobre las armas nucleares. Una de ellas ya no parece tan intocable

Japón tiene una relación con las armas nucleares que ningún otro país puede contar en primera persona. Hiroshima y Nagasaki no son solo dos nombres en los libros de historia, sino el origen de una identidad política construida durante décadas alrededor del rechazo a la bomba. Y, sin embargo, la seguridad japonesa también descansa sobre una realidad difícil de encajar: el paraguas nuclear de Estados Unidos. Lo que empieza a moverse ahora no es necesariamente la decisión de cruzar ese umbral, sino algo anterior y quizá más delicado: la posibilidad de discutir si todas sus líneas rojas siguen siendo absolutas.

El debate. La intervención que ha reabierto esa conversación la protagonizó Shinjiro Koizumi, ministro de Defensa japonés, en un programa de Genron TV emitido este fin de semana. Su planteamiento no fue que Japón deba fabricar armas nucleares ni dotarse de un arsenal propio, sino que el país debe cambiar la idea de que ciertos asuntos de seguridad ni siquiera pueden debatirse. En sus palabras, para Japón es un asunto difícil de debatir, pero una de las cuestiones que no puede evitar tocar es, precisamente, lo nuclear.

Tres líneas rojas. Ese marco tiene nombre propio en la política japonesa: los tres principios no nucleares. Japón se compromete a no poseer armas nucleares, no fabricarlas y no permitir su introducción en territorio japonés. La fórmula viene de la posguerra y se ha mantenido como una referencia central de su política de seguridad, aunque el país siga protegido por la disuasión extendida de Estados Unidos, que incluye su paraguas nuclear.

La diferencia clave. La tercera línea roja funciona como una bisagra entre dos mundos que Japón ha intentado mantener separados: su identidad no nuclear y su dependencia de la disuasión estadounidense. Mientras las dos primeras prohibiciones cierran la puerta a una bomba japonesa, la tercera afecta a cómo operaría esa protección en una crisis real. Ese es el terreno que empieza a volverse discutible.

Palabras de Koizumi. El titular de Defensa no presentó el debate nuclear como una conclusión, sino como un debate que Japón tendría que permitirse. Su frase central fue directa: “Para Japón es un asunto difícil de debatir, pero una de las cuestiones que no puede evitar tocar es, precisamente, lo nuclear”. También apuntó contra una cultura política que, a su juicio, convierte algunos asuntos de seguridad en zonas prohibidas: “Hay que cambiar esa idea de que ni siquiera se permite debatir ciertas cosas”. El peso de sus palabras está ahí: en desplazar el límite del debate antes que en fijar todavía una nueva política.

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El espejo europeo. Koizumi no habló de lo nuclear en abstracto. Lo hizo mirando a Europa, donde la guerra de Ucrania ha empujado a gobiernos como Francia y Finlandia a revisar supuestos que durante años parecían asentados. En ese marco mencionó a París, por su apuesta por reforzar la disuasión nuclear, y a Helsinki, que ha retirado barreras legales a la introducción, transporte o posesión de armas nucleares dentro de su integración en la OTAN, aunque no plantea desplegarlas en su territorio.

La carrera estratégica. Koizumi conectó ese debate con una idea más amplia: Japón no solo se enfrenta a amenazas más duras, sino a un mundo que decide más rápido. En la entrevista habló de Europa moviéndose con una velocidad que Tokio no siempre percibe y puso sobre la mesa la competencia entre Estados Unidos y China, además del papel de la IA en la toma de decisiones militares. Su argumento es que una crisis ya no se gestiona con los tiempos políticos de antes, y que la defensa japonesa necesita discutir todos sus márgenes antes de que esos márgenes se estrechen. Lo nuclear, en ese razonamiento, aparece como parte de una revisión mayor de la seguridad nacional.

La línea que se mueve. Japón no ha cruzado el umbral nuclear, y con lo que tenemos no se puede afirmar que Koizumi haya pedido una bomba japonesa. Lo relevante es más sutil: una de las tres líneas rojas que durante décadas ayudaron a ordenar su política de posguerra empieza a aparecer como una cuestión discutible. Ahí está el cambio de fondo: el tabú no ha caído, pero ya no parece proteger todo el terreno que protegía antes.

Imágenes | Red Shuheart | Ministerio de Defensa de Japón

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