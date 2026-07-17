China tiene un plan para ganar a EEUU la guerra de la IA. Y DeepSeek es su campeón

Liang Wenfeng es la persona más esquiva de la industria china de la inteligencia artificial (IA). El fundador de DeepSeek, que también dirige el fondo de cobertura High-Flyer, celebró hace poco una videollamada de cuatro horas con potenciales inversores desde Hangzhou (China), un formato inusual en todos los sentidos: solo dos representantes por institución, y para la mayoría de los asistentes era la primera vez que veían al fundador. "Somos un grupo de gente muy normal", les dijo Wenfeng.

Y es que esa aparente sencillez esconde a la compañía que, en poco más de un año, ha reescrito las reglas económicas de la IA generativa. No obstante, lo que empezó como una empresa emergente reacia a cualquier inversión externa ha dado un giro completo. DeepSeek ha cerrado recientemente una ronda de financiación de unos 7.000 millones de dólares, con una valoración de 52.000 millones de dólares.

El dato más revelador, sin embargo, lo aporta SCMP: esta compañía ya negocia una segunda ronda que previsiblemente elevará esa cifra hasta los 71.000 millones de dólares apenas semanas después de cerrar la primera.

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El mapa de poder de la IA china

Reuters ha confirmado que DeepSeek desarrolla su propio chip ASIC orientado a inferencia y no a entrenamiento. Con él aspira a reducir su dependencia de Nvidia y Huawei, sus dos proveedores actuales. Si el proyecto prospera, marcaría un cambio estratégico enorme para una empresa que hasta ahora ha construido toda su reputación sobre la eficiencia del software más que sobre el control del hardware. Sea como sea, esta jugada añadiría presión adicional a Huawei, que compite por el mismo espacio dentro de China.

Huawei integra ya DeepSeek en sus servicios en la nube en África subsahariana

En este escenario nos interesa detenernos en la magnitud real de este fenómeno. Según Fortune, los modelos chinos de código abierto (liderados por Qwen, MiniMax y DeepSeek) representan ya un tercio del uso global de grandes modelos de lenguaje, frente a una presencia casi nula a finales de 2024. Empresas emergentes de Silicon Valley y el Sudeste Asiático los adoptan por su apertura, transparencia y un coste operativo muy inferior al de las alternativas estadounidenses.

Huawei, de hecho, integra ya DeepSeek en sus servicios en la nube en África subsahariana. Como cabe esperar tras semejante escalada de valoración, varias fuentes apuntan a que DeepSeek podría presentar su salida a bolsa este mismo año, siguiendo la estela de otras empresas emergentes chinas de bajo coste como Zhipu AI y MiniMax, que ya cotizan en los mercados públicos.

Una colocación exitosa le daría a DeepSeek el capital institucional necesario para escalar su infraestructura de cómputo y sostener a largo plazo su guerra de precios frente a los grandes actores estadounidenses. DeepSeek ya no es solo la empresa emergente que provocó el mayor susto bursátil de Nvidia en un solo día: es el ariete con el que China intenta imponer su modelo de IA abierta y barata como estándar global.

Imagen | Generada por Xataka con ChatGPT

Más información | Bloomberg

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