La NASA busca a cuatro personas que quieran vivir un año en Marte sin salir de la Tierra

Los viajes espaciales no pueden dejar lugar para la improvisación. Sobre todo si el destino es un lugar tan inhóspito e inexplorado como Marte. O incluso la Luna. Por eso, antes de que los primeros astronautas pisen el planeta rojo y de que una nueva tanda de humanos camine sobre nuestro satélite, la NASA ha decidido realizar un ensayo general aquí en la Tierra. Eso sí, no lo hará con astronautas, sino con un grupo de voluntarios dispuestos a pasar un año en un entorno simulado tanto de las condiciones de confinamiento del viaje como de la subsistencia con recursos limitados que supondrá permanecer en una base en cualquiera de estos dos lugares. Se espera que la misión empiece en 2027, no antes del mes de agosto, así que la búsqueda de voluntarios sigue en marcha.

Dos misiones en una. La misión, bautizada por la NASA como Moon and Mars Exploration Analog, es una mezcla de otras dos misiones anteriores: HERA y CHAPEA. Ambas consisten en el uso de instalaciones que simulan las condiciones extremas de un viaje a Marte o la Luna. Las instalaciones de CHAPEA son más grandes (158 m2), pues simulan lo que sería la base instalada en cualquiera de estos dos lugares. HERA, en cambio, consiste en un entorno más pequeño (60 m2), que simula las condiciones de confinamiento del viaje espacial.

Por eso, lo que se hará será acoplar el vehículo, basado en HERA, a un entorno más grande, pero aislado, en el que hay desde alojamientos privados para la tripulación hasta un espacio de trabajo común, pasando por sala de recreo, zona de cultivo, sala médica, zona de preparación de alimentos, esclusa de aire y dos baños.

No son astronautas, pero casi. La NASA ha anunciado que busca voluntarios, posiblemente porque sus astronautas están ocupados en otros quehaceres. Sin embargo, no puede presentarse cualquier persona. Para empezar, deben ser ciudadanos estadounidenses o con green card, de entre 30 y 55 años, con buen dominio del inglés y una estatura que no supere los 1,88 metros. Por otro lado, deben tener una carrera de ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas. Básicamente, igual que los astronautas. De hecho, es preferible que tengan estas titulaciones a nivel avanzado.

Finalmente, no deben tener necesidades alimentarias especiales, ni requerir ayuda para dormir. Además, en relación con el sueño, tampoco deben ser sonámbulos. Por supuesto, a todo esto se suma que tendrán que superar una serie de pruebas, tanto físicas como psicológicas. Vamos, que no son astronautas, pero casi.

El entrenamiento para un viaje falso a Marte. Los cuatro voluntarios seleccionados tendrán una fase previa y posterior a la misión, dedicada a la recogida de datos. Además, antes de embarcarse en esta simulación de un año, tendrán que entrenar y prepararse para lo que vendrá después. En total, todo esto durará dos meses.

Todas las simulaciones. Durante un año, estos astronautas temporales vivirán y trabajarán en aislamiento y confinamiento mientras simulan tanto el viaje interplanetario como las operaciones en la superficie planetaria, entre las que se incluirán simulaciones de paseos espaciales. Se espera que los resultados sean útiles para misiones tan inminentes como las del programa Artemis, pero también para futuros viajes aún más exóticos, incluida la ansiada colonización marciana.

Imagen | Magnific | NASA

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