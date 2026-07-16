Disney se enfrenta a perder más de 100 millones de dólares con Vaiana porque no ha sabido leer las señales de un fracaso anunciado

A diferencia de otra película similar con resultados comparables, 'Blancanieves', 'Vaiana' no tiene ni una actriz polémica, ni una guerra cultural detrás, ni un tráiler desastroso al que echar la culpa de una recaudación de apenas 95 millones de dólares en su estreno mundial. Contra un presupuesto de 250, al que hay que sumar gastos en marketing que podrían llegar a 145 millones adicionales. Estamos ante uno de los mayores pinchazos en taquilla de Disney en los últimos tiempos, y uno que puede poner en jaque una de las estrategias más rentables de la compañía.

Lo que hay por perder. Con esos números sobre la mesa, se proyecta que Disney podría perder entre 100 y 125 millones de dólares en la explotación en cines de 'Vaiana', y eso asumiendo llegue a recaudar 250 millones mundiales antes de cerrar su recorrido en salas. Un desastre no precisamente pequeño para una compañía que acaba de experimentar un buen chasco con las flojas recaudaciones de 'The Mandalorian and Grogu'.

Pintaba bien. El caso es que 'Vaiana' partía de unas expectativas muy halagüeñas para la compañía: A- en CinemaScore, entre un 90% y un 91% del público en Rotten Tomatoes que finalmente ha bajado a 89%, un 63% de recomendación "definitiva" según PostTrak... La crítica, en cambio, la ha hundido con apenas un 31% en Rotten Tomatoes por considerarla, básicamente, un calco plano por plano de la versión animada de 2016. Es una de las brecha entre crítica y público más acentuadas del verano, pero no es un fenómeno completamente insólito. ¿Quién tiene la culpa entonces?

El éxito de 'Vaiana' y otros problemas. Como contamos hace unos días, la película de animación original de 'Vaiana' es la película más vista de la historia de Disney+, con más de 1.500 millones de horas reproducidas. 'Vaiana 2', estrenada en noviembre de 2024 tras reconvertirse desde una serie planeada para streaming, batió el récord de estreno de Acción de Gracias con 225 millones en cinco días y acabó superando los 1.000 millones mundiales.

Y ahí puede haber un motivo del pinchazo: las familias habían visto 'Vaiana 2' hacía menos de dos años y tenían la certeza de que esta versión, claramente derivativa, llegaría pronto a Disney+ (y podía haber sido peor: cuando Disney anunció 'Vaiana 2', retrasó un año el estreno de esta versión de imagen real para que mediaran al menos dos años entre ambas). Además, el estreno se produjo en un fin de semana especialmente competitivo: la propia Disney tenía 'Toy Story 5' en cartelera, y además estaba 'Minions & Monsters'. Competencia por todas partes: la propia oferta de streaming en Disney, los rivales tradicionales y una secuela que aún estaba fresca.

Poco tiempo. Algunos medios apuntan a que la nostalgia es el motor real detrás de los remakes más rentables de Disney, y Vaiana llegó demasiado pronto para activarla. 'Lilo & Stitch' recaudó más de 1.000 millones con un paréntesis de más de veinte años respecto al original de 2002, pero 'Vaiana' ha intentado repetir la fórmula con solo una década de por medio y una secuela reciente compitiendo por el mismo público. Disney apostó por una propiedad que todavía no necesitaba el relanzamiento y que el público no reclamaba con tanta urgencia.

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