China, te necesitamos: solo los fabricantes chinos de memorias pueden devolver la cordura al mercado del hardware

El precio de la memoria se ha transformado en una broma de mal gusto. Los módulos DDR4 y DDR5 escasean, los fabricantes de PC empaquetan equipos sin memoria suficiente y hasta Apple ha subido un 20% el precio de sus MacBooks y iPads culpando directamente a este componente. La inteligencia artificial (IA) tiene la culpa, y no hay visos de que la situación mejore pronto.

Samsung, SK hynix y Micron, que controlan alrededor del 90% de la producción mundial de DRAM, han reorientado buena parte de sus líneas de fabricación hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM), que es la que alimenta los aceleradores para IA de Nvidia y otras compañías. El resultado es que el mercado de consumo, el que abastece nuestros ordenadores, móviles y consolas, ha quedado prácticamente abandonado a su suerte.

Y en ese vacío solo hay dos nombres capaces de aportar algo de oxígeno: CXMT (ChangXin Memory Technologies) e YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.). Estos dos fabricantes chinos llevan años siendo actores secundarios y, de repente, se han erigido como la única variable capaz de estabilizar unos precios disparados.

Dos fabricantes, una misma oportunidad

CXMT ha protagonizado un ascenso que parecía impensable hace apenas dos años. Esta compañía ha incrementado su beneficio neto más de un 1.688% en un solo trimestre, ha firmado un contrato con Tencent valorado en unos 20.000 millones de yuanes (unos 2.750 millones de dólares) para suministrar DRAM para servidores, y ya ostenta una cuota global del 7,67% según Omdia, lo que la convierte en el cuarto mayor fabricante del planeta y el primero de China.

Mientras CXMT libra su batalla en el mercado de la DRAM, YMTC hace lo propio en el terreno de los chips NAND Flash. Esta última compañía ha pasado de una cuota del 8% a un 13% en apenas un año, y prepara en Wuhan una nueva planta cuya producción en masa arrancará durante la segunda mitad de 2026, lo que la situará como el tercer mayor fabricante mundial de NAND solo por detrás de Samsung y Kioxia. Además, YMTC ha decidido dedicar el 50% de la capacidad de su tercera planta en la ciudad, distinta de la anterior, a la fabricación de DRAM, marcando una inédita incursión en el terreno de su compatriota CXMT.

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Los precios de CXMT ya empiezan a parecerse peligrosamente a los de Samsung, SK hynix o Micron

No obstante, nos conviene moderar el entusiasmo. Como pudimos comprobar en Computex, los precios de CXMT ya empiezan a parecerse peligrosamente a los de Samsung, SK hynix o Micron, y buena parte de su producción sigue destinada al mercado interno chino. Es importante que moderemos también nuestras expectativas: la avalancha de capacidad de estos dos fabricantes no llegará al mercado global hasta 2027, según las propias estimaciones de la industria.

Y es que hay otro frente que no depende de las fábricas. CXMT figura en la lista 1260H del Pentágono por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular de Liberación, algo que ha obligado a Apple a presionar a la Administración Trump para poder comprarle chips sin represalias. Como cabe esperar, cualquier movimiento en Washington puede frenar en seco esta vía de escape justo cuando más la necesitamos.

China no va a resolver esta crisis de la noche a la mañana, pero es, hoy por hoy, la única pieza del tablero que se mueve en la dirección correcta. Que llegue a tiempo, o no, dependerá tanto de sus fábricas como de la geopolítica que las rodea.

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