De la debacle del mercado de las memorias emerge una salvación inesperada para el usuario final: los chips chinos

La industria de la memoria DRAM se enfrenta a una profunda transformación estructural. Hasta octubre de 2025 el precio de los chips de memoria evolucionó de una forma relativamente estable, pero a partir de ese momento inició una escalada vertiginosa que todavía continúa. De hecho, la consultora TrendForce prevé que el precio de la DRAM convencional subirá entre un 58% y un 63% intertrimestral antes de que expire el segundo trimestre de 2026. Y la inteligencia artificial (IA) está detrás de todo esto.

Los tres mayores fabricantes de chips de memoria del planeta, las compañías surcoreanas SK Hynix y Samsung Electronics, y la estadounidense Micron Technology, han reasignado alrededor del 70% de sus líneas de producción a las memorias de alto ancho de banda (HBM por su denominación en inglés) para satisfacer la por el momento insaciable demanda de los centros de datos especializados en IA.

Las consecuencias de este movimiento no tardaron en aparecer: las memorias DDR4 y DDR5 estándar y sus derivados, que son las más utilizadas en el segmento de consumo, empezaron inmediatamente a escasear. Y su precio se disparó. De hecho, según la consultora Gartner, la memoria RAM ha pasado de representar el 16% del coste total de un ordenador portátil al 23%. Y cabe la posibilidad de que esta escalada siga desarrollándose durante los próximos meses. No obstante, los usuarios podemos aferrarnos al mayor agente estabilizador del mercado de las memorias actualmente: los fabricantes chinos.

Esta es la gran oportunidad de YMTC y CXMT

Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) es uno de los mayores fabricantes de chips NAND de China. Su cuota en el mercado global es aproximadamente del 13%, por lo que es uno de los principales competidores de Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia o SanDisk. Su peso en el mercado chino es muy grande, sobre todo debido a que las sanciones de EEUU impiden a los fabricantes de memorias estadounidenses y surcoreanos vender a sus clientes chinos sus circuitos integrados más sofisticados.

Por otro lado, Changxin Memory Technologies (CXMT) es una de las empresas chinas especializadas en la producción de chips de memoria, y, al igual que otras compañías del país liderado por Xi Jinping, ha optado por competir en este mercado tan atractivo desplegando una política de precios muy agresiva. CXMT en particular ha incrementado su capacidad de producción de chips DRAM casi cinco veces durante los últimos cuatro años, lo que le ha permitido aumentar su cuota de mercado global hasta alcanzar un muy digno 7,6%.

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CXMT ha optado por competir en este mercado tan atractivo desplegando una política de precios muy agresiva

Mientras los grandes fabricantes extranjeros maximizan sus márgenes gracias a los centros de datos y al auge de la IA, los fabricantes chinos priorizan el abastecimiento de las empresas locales. Este escenario permite que la oferta y los precios de los chips de memoria y NAND en China se mantengan relativamente estables al quedar al margen de las fuertes primas que cobran los tres grandes (Samsung, Micron y SK Hynix).

Este es el contexto en el que las marcas chinas de módulos de memoria Gloway y KingBank han anunciado recientemente nuevos módulos DDR5 que destacan por utilizar chips de memoria SDRAM fabricados en China. Con una configuración estándar de ocho chips por módulo, estas empresas pueden producir módulos de 24 GB y agruparlos en kits de dos o cuatro módulos para alcanzar capacidades de 48 GB o 96 GB, respectivamente.

Los chips de memoria chinos, en particular los de CXMT, ya han comenzado a extenderse más allá de las fronteras de China. Corsair ya los ha integrado en algunos kits de su línea Vengeance, mientras que HP y Dell han iniciado el proceso de homologación de módulos con chips de CXMT para sus productos. Son buenas noticias para los usuarios, no cabe duda. Aun así, todavía no sabemos si el uso de DRAM de CXMT se generalizará como respuesta a la escasez provocada por la IA. El mercado reclama nuevos actores, vengan de donde vengan, y si YMTC y CXMT son capaces de llenar los huecos que han dejado Samsung, Micron y SK Hynix, bienvenidos sean.

Imagen | Intel

Más información | Tom's Hardware

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