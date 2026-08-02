La impresionante escala del megacentro de datos de Meta en una imagen satelital sobre París

Hay cifras que, por muy grandes que sean, cuesta digerirlas. Ya no hay mucha chicha en decir que un centro de datos ocupa varios cientos de kilómetros o que su potencia supera varios gigavatios, a pesar de que suene impresionante. Lo que sí lo dice todo es una imagen, como por ejemplo, la silueta del proyecto Hyperion, el megacentro de datos que Meta está construyendo en Luisiana (Estados Unidos), superpuesta sobre el plano de París.

Tal y como comparte Pep Martorell, físico, doctor en informática y experto en supercomputación e IA, la franja verde que se aprecia en la imagen recorre la capital francesa de arriba abajo, desde Levallois-Perret hasta el sur de la Torre Eiffel, y deja claro que aquí ya no hablamos de un edificio, sino de una infraestructura del tamaño de una ciudad.

Centro de datos Hyperion de Meta superpuesto sobre París. Imagen: Sherwood

Escala. La imagen procede de una herramienta interactiva que el medio Sherwood News ha creado para que cualquiera pueda "teletransportar" el contorno real de Hyperion sobre cualquier punto del mapa, ya sea Manhattan, Londres u otro punto de preferencia. “Viendo una imagen satelital del recinto, rodeado de campo, resulta difícil hacerse una idea real de su escala”, cuentan desde el medio. Y efectivamente, si vemos el tamaño de Hyperion sobre París, igual hay que darle una vuelta a la idea que teníamos sobre los centros de datos del futuro.

En detalle. Meta anunció sus planes con Hyperion en 2024, calificándolo como el mayor centro de datos construido hasta la fecha por la compañía, situado en Richland, al noreste de Luisiana. Empezó siendo un proyecto de 2 gigavatios y unos 27.000 millones de dólares de inversión, pero en poco tiempo esas cifras se acabaron disparando. Y es que a mediados este mes, Meta anunció que ampliaba la instalación hasta los 5 gigavatios de capacidad de cómputo, con una inversión que ya “supera los 50.000 millones de dólares”. Es, según la propia compañía, “una de las mayores apuestas de infraestructura de inteligencia artificial del mundo”.

Para hacerse una idea de la magnitud, el propio Mark Zuckerberg decía que Hyperion “cubrirá una parte significativa de la superficie de Manhattan”. Pero mejor verlo con nuestros propios ojos.

Stargate I en Texas. Imagen: OpenAI

Hambre de electricidad. Según recogen desde IEEE Spectrum, 5 gigavatios equivale, aproximadamente, a la que consumirían “unos 4,2 millones de hogares estadounidenses”, y es comparable a la de varias centrales nucleares juntas o a la de una gran flota de plantas eléctricas convencionales. Para alimentar semejante consumo, Meta ha llegado a un acuerdo con la eléctrica local Entergy que incluye “siete nuevas centrales de gas de ciclo combinado, baterías de almacenamiento a gran escala en tres emplazamientos y unos 240 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión”.

Meta insiste en que asumirá el coste íntegro de esa energía y esas infraestructuras, y Entergy calcula que los acuerdos con la compañía podrían suponer “alrededor de 2.650 millones de dólares en beneficios combinados para el resto de sus clientes” a lo largo de dos décadas.

Los centros de datos del futuro. Hyperion se convierte en la punta de lanza de una carrera que ha cambiado por completo la escala de lo que hasta hace poco se entendía por "centro de datos". Tal y como comparte Martorell, los campus que Meta levantaba en 2025, como el de Rosemount (Minnesota), ya se han quedado pequeños frente a proyectos como Stargate I, en Abilene (Texas).

Hyperion va un paso más allá incluso que ese proyecto, pues ocupa unos 16 kilómetros cuadrados, el equivalente a unas cuatro veces el tamaño de Central Park en Nueva York, y sus siete nuevas centrales de gas por sí solas suponen un incremento superior al 30% sobre toda la capacidad eléctrica que tiene hoy Luisiana.

Y ahora qué. El calendario que maneja Meta es largo, pues la compañía espera alcanzar los 2 gigavatios de capacidad hacia 2030, pero todavía no ha dado una fecha para completar el proyecto entero de 5 gigavatios.

Lo que sí está claro es que esta carrera por la infraestructura de IA empieza a pesar incluso en los balances de las compañías con más músculo financiero. Y es que solo unos días después de que Meta confirmara la ampliación de Hyperion, Alphabet presentó el trimestre más rentable de su historia y, al mismo tiempo, su primer flujo de caja libre negativo desde su salida a bolsa en 2004. Las cifras están ahí, y todo el mundo se pregunta si al cabo de unos años merecerá la pena tanto sacrificio.

Imagen de portada | Meta y Sherwood

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