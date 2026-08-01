Ser una madre o un padre gracioso no te resta autoridad. La ciencia dice que hace justo lo contrario

No siempre tenemos que ser personas serias para que nos tomen en serio. Podemos ser bromistas y divertidos y aun así ser eficientes y contundentes en nuestra forma de actuar. Es aplicable al trabajo, las interacciones sociales y, por supuesto, la crianza de los hijos. Los padres serios no son necesariamente mejores padres. De hecho, cada vez hay más estudios que apuntan a que la crianza con humor ayuda a reforzar los lazos entre padres e hijos y, de paso, moldea los recuerdos de los niños para que las enseñanzas de su infancia perduren en su cabeza.

Mejores recuerdos. En 2024, se publicó un estudio piloto en el que participaron 312 personas con edades comprendidas entre 18 y 45 años. Todos ellos tuvieron que completar una serie de encuestas sobre el tipo de crianza que ejercieron sus padres con ellos. Principalmente, se establecía si estos aplicaron el humor y si, con el tiempo, seguían teniendo una buena relación. El 71,8% de los encuestados refirió que el humor es útil en la crianza. Y esto es así, básicamente, porque lo habían comprobado. Entre los que tuvieron padres humorísticos, el 50,5% dijo que tenía buena relación con sus padres y el 44,2% consideró que hicieron un buen trabajo criándolos.

En cambio, entre quienes experimentaron una crianza más seria, solo el 2,9% reportó buena relación con sus padres en la actualidad y únicamente el 3,6% valoró bien la crianza que recibió. Los investigadores señalaron que esperaban mejores resultados para la crianza con humor, pero no pensaban que habría tanta diferencia.

Los motivos. Según los autores del estudio de 2024, la crianza con humor ayuda a reducir tensiones entre padres e hijos, pero eso no es todo. También es bueno para el propio desarrollo cognitivo y social de los niños, ya que se estimula la capacidad de recuperación y la flexibilidad cognitiva y emocional. Por otro lado, en un artículo para Psychology Today, el psicólogo Steven Sultanoff señala que la crianza con humor es muy útil, porque la risa moldea y refuerza los recuerdos, de modo que los aprendizajes perduran en el tiempo.

Risa para fijar recuerdos. Esto que señala Sultanoff no es solo cosa suya. Hay muchos estudios que lo acreditan. Por ejemplo, en 2014 unos científicos de la Universidad de Loma Linda realizaron un experimento en el que un grupo de voluntarios mayores tuvo que resolver una serie de pruebas de memoria después de ver un vídeo que podía ser de humor o neutral. Los que vieron el vídeo de humor obtuvieron resultados mucho mejores, porque la risa les ayudó a fijar los recuerdos, al menos en la memoria a corto plazo. Y es que el hipocampo, una región cerebral que nos ayuda a procesar los recuerdos, puede suprimir su actividad por efecto del cortisol, pero esto se ve reducido cuando reímos.

Pero el humor no es beneficioso solo para la memoria a corto plazo. En general, es útil de cara al aprendizaje, ya que la dopamina que se estimula cuando tenemos buen humor influye en la fijación de recuerdos a largo plazo.

Niños más resilientes. Sultanoff señala que los niños que crecen con un buen sentido del humor son más resilientes. “Los niños que pueden reírse a pesar de los pequeños contratiempos de la vida están mejor preparados para los grandes contratiempos”. Por eso, la crianza con buen humor siempre es un plus.

Los padres divertidos no pierden el respeto de sus hijos, al contrario

El respeto no se pierde. Para terminar, cabe destacar que los padres que usan el humor en la crianza no pierden el respeto por parte de sus hijos. Tendemos a pensar que es necesaria la seriedad o el enfado para mantener el respeto de los hijos, pero muchos expertos opinan lo contrario. Es, por ejemplo, el caso de la psicóloga experta en crianza Jane Nelsen, quien refiere que los padres enfadados tienden a recibir más resistencia por parte de sus hijos. Con todo esto, si quieres que tus hijos te respeten, estén unidos a ti y recuerden con cariño tus enseñanzas, tira de humor. No es necesario ser un cómico profesional, basta con hacerles reír y quitar esas arrugas del entrecejo.

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