Hace 1.200 años un peregrino medieval pudo enterrar un tesoro de oro de camino a La Meca. Nunca volvió a por él

La imagen que ves sobre estas líneas a la izquierda corresponde al botín que los arqueólogos de la Comisión de Patrimonio de Arabia Saudí encontraron en el yacimiento de Diriyah. A la derecha, el destino al que nunca llegó quien lo enterró: La Meca, posiblemente la meta de un peregrino medieval que jamás regresó a por su tesoro.

El hallazgo. Más concretamente, lo que el equipo encontró fue una vasija de cerámica repleta de joyas, piedras semipreciosas, gemas, fragmentos de cobre y más de cien piezas de oro y plata. Las piezas tienen motivos florales dispuestos en patrones geométricos, con incrustaciones de piedras de colores en marcos de oro.

Según un experto de laboratorio de la propia Comisión de Patrimonio, este hallazgo, ya conocido como "el Tesoro de Diriyah", es uno de los más importantes de esta sexta temporada de excavaciones en el yacimiento de Diriyah, a las afueras de Riad, en la actual Arabia Saudí. Tras datar por radiocarbono los restos orgánicos hallados en el lugar, el equipo sitúa el asentamiento principal entre los años 743 y 753.

Por qué es importante. Diriyah era una estación esencial en la ruta del Hajj para los peregrinos islámicos entre Basora (Irak) y La Meca (Arabia Saudita) y este hallazgo precisamente documenta la actividad económica y religiosa a lo largo de una de las rutas de peregrinación más antiguas del islam. El director general de la Comisión, el Dr. Jasir Suliman Alherbish, ha explicado que el tesoro "refleja la abundancia del patrimonio cultural del Reino y su papel histórico como cruce de rutas comerciales e intercambio cultural". Por otro lado, la calidad técnica de las piezas aporta información sobre cómo era la orfebrería de la época.

Contexto. Probablemente, el tesoro fue enterrado durante los primeros años del califato abasí, que ascendió al poder en 750 y cayó a mano de los mongoles en 1258. Los califas abasíes, denominados así por Abu l-Abbás, descendiente de Abbás, tío de Mahoma, impulsaron la Edad de Oro islámica, un periodo de florecimiento cultural y científico.

Geográficamente, el Imperio abasí era inmenso: se extendía desde el norte de África hasta Irán, aunque principalmente se concentraba sobre todo en la península arábiga y el actual Irak, con capital en Bagdad. Y según la tradición islámica, toda persona adulta que pueda permitírselo y esté físicamente capacitado debe hacer al menos una vez en la vida el Hajj, la peregrinación a La Meca.

El mapa del Imperio Abasí en el 850. Cattette, Wikipedia

En detalle. En esta sexta campaña de excavación, el equipo de arqueología han hallado también cuencos de yeso y muros de varios edificios residenciales. Precisamente dentro de esas estructuras aparecieron elementos habituales como fragmentos de cerámica y vidrio, pero la vasija repleta de oro fue toda una sorpresa. Anteriormente habían encontrado cimientos de piedra, hogares de fuego, muros de barro y espacios interiores enlucidos, lo que sugiere que por aquel entonces hubo un asentamiento permanente.

Sí, pero. Que el tesoro fuera enterrado por un peregrino es una hipótesis razonable, pero no un hecho probado. De hecho, los arqueólogos reconocen que desconocen su identidad y procedencia ni por supuesto, por qué lo enterró. También queda pendiente la autoría de las joyas: lo que sí tienen claro los expertos es que fueron elaboradas por orfebres expertos. En el futuro se prevén nuevas excavaciones en Diriyah para seguir arrojando luz sobre ese yacimiento.





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